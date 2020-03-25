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Номер извещения
ГП003842
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
На проведение предпроектного обследования, составление задания на проектирование и разработку проекта консервации части оборудования, входящего в состав опасного производственного объекта: "Участок комплексной подготовки газа Юрхаровского НГКМ"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
05.03.2020 13:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
Почтовый адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
Контактный телефон
+7 34949 8-02-06
Факс
+7 34949 8-04-04
Адрес электронной почты
sadyganova@yung.novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Садыганова Ирина Николаевна
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
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На проведение предпроектного обследования, составление задания на проектирование и разработку проекта консервации части оборудования, входящего в состав опасного производственного объекта: "Участок комплексной подготовки газа Юрхаровского НГКМ"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.03.2020 10:00 GMT +325.03.2020 10:0025.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003842Дата и время окончания срока приема заявок На проведение предпроектного обследования, составление задания на проектирование и разработку проекта консервации части оборудования, входящего в состав опасного производственного объекта: "Участок комплексной подготовки газа Юрхаровского НГКМ"Новый Уренгой
Дата и время вскрытия заявок
25.03.2020 13:3025.03.2020 13:3025.03.2020 13:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003842Дата и время вскрытия заявок На проведение предпроектного обследования, составление задания на проектирование и разработку проекта консервации части оборудования, входящего в состав опасного производственного объекта: "Участок комплексной подготовки газа Юрхаровского НГКМ"Новый Уренгой
Подведение итогов не позднее
27.03.2020 16:0027.03.2020 16:0027.03.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003842Подведение итогов не позднее На проведение предпроектного обследования, составление задания на проектирование и разработку проекта консервации части оборудования, входящего в состав опасного производственного объекта: "Участок комплексной подготовки газа Юрхаровского НГКМ"Новый Уренгой
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
27.03.202027.03.2020 16:0027.03.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003842Подведение итогов не позднее На проведение предпроектного обследования, составление задания на проектирование и разработку проекта консервации части оборудования, входящего в состав опасного производственного объекта: "Участок комплексной подготовки газа Юрхаровского НГКМ"Новый Уренгой
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На проведение предпроектного обследования, составление задания на проектирование и разработку проекта консервации части оборудования, входящего в состав опасного производственного объекта: "Участок комплексной подготовки газа Юрхаровского НГКМ"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Заданию на проектирование.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Юрхаровское НГКМРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
Адрес местонахождения
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
71
Документация лота
Кол-во:
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