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    Главная / Торги / Фитинги

    Фитинги

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.03.2020 10:0010.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003841Дата и время окончания срока приема заявок Фитинги614038, г.Пермь, ул. Академика Веденеева, д.28.Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003841

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Фитинги

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Исследование рынка

    Дата публикации

    05.03.2020 13:08

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП003841.rtf

    Исследование рынка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение Искра
    Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра

    Юридический адрес

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Почтовый адрес

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Контактный телефон

    +7 342 262-71-54

    Факс

    +7 342 284-54-54

    Адрес электронной почты

    KarmanovaEvgeniya@npoiskra.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Карманова Евгения Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    614038, г.Пермь, ул. Академика Веденеева, д.28.

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Фитинги

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003841Подведение итогов не позднее Фитинги614038, г.Пермь, ул. Академика Веденеева, д.28.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Фитинги

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    121 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия поставки Товара поставляется силами Поставщика до склада ПАО НПО «Искра», г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д.28.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Окончательная оплата 100% - от стоимости товара – оплачивается покупателем в течение 30 календарных дней с момента поставки Поставщиком товара, при отсутствии претензий по результатам прохождения входного контроля у Покупателя и наличия оригинала счета-фактуры.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение Искра»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО НПО Искра
    Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра

    Адрес местонахождения

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Классификатор ОКПД2

    24.20.40.000

    Фитинги для труб стальные, кроме литых

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/603509/name/5e70a44b5e8805.65837733

    17.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фитинги"

    Кол-во: 121

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