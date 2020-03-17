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Номер извещения
ГП003852
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
СП-72 Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Строительство КК, ВОЛС до БС №1591 по адресу: г. Нижнекамск, Школьный бульвар, 2А координаты (55,632618; 51,822433) в части выполнения прокола методом ГНБ»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Сопоставление коммерческих предложений в электронной форме
Дата публикации
05.03.2020 13:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,
Почтовый адрес
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57
Контактный телефон
+7 843 561-07-46
Факс
--
Адрес электронной почты
Alsu.Yarullina@tattelecom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Яруллина Алсу Фаридовна
Место рассмотрения предложений
Казань
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Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Строительство КК, ВОЛС до БС №1591 по адресу: г. Нижнекамск, Школьный бульвар, 2А координаты (55,632618; 51,822433) в части выполнения прокола методом ГНБ»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.03.2020 09:00 GMT +317.03.2020 09:0017.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003852Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Строительство КК, ВОЛС до БС №1591 по адресу: г. Нижнекамск, Школьный бульвар, 2А координаты (55,632618; 51,822433) в части выполнения прокола методом ГНБ»Казань
Дата и время вскрытия заявок
17.03.2020 09:0017.03.2020 09:0017.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003852Дата и время вскрытия заявок Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Строительство КК, ВОЛС до БС №1591 по адресу: г. Нижнекамск, Школьный бульвар, 2А координаты (55,632618; 51,822433) в части выполнения прокола методом ГНБ»Казань
Подведение итогов не позднее
19.03.2020 10:0019.03.2020 10:0019.03.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003852Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Строительство КК, ВОЛС до БС №1591 по адресу: г. Нижнекамск, Школьный бульвар, 2А координаты (55,632618; 51,822433) в части выполнения прокола методом ГНБ»Казань
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
19.03.202019.03.2020 10:0019.03.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003852Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Строительство КК, ВОЛС до БС №1591 по адресу: г. Нижнекамск, Школьный бульвар, 2А координаты (55,632618; 51,822433) в части выполнения прокола методом ГНБ»Казань
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Строительство КК, ВОЛС до БС №1591 по адресу: г. Нижнекамск, Школьный бульвар, 2А координаты (55,632618; 51,822433) в части выполнения прокола методом ГНБ»
Начальная цена
47 245,19
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Нижнекамск, Школьный бульвар, 2А координаты (55,632618; 51,822433)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ТАТТЕЛЕКОМ
Все закупки и тендеры ПАО ТАТТЕЛЕКОМ
Адрес местонахождения
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57
42.22.22.110
42.22
Документация лота
Кол-во: 1
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