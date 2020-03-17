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    Главная / Торги / СП-72 Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Строительство КК, ВОЛС до БС №1591 по адресу: г. Нижнекамск, Школьный бульвар, 2А координаты (55,632618; 51,822433) в части выполнения прокола методом ГНБ»

    СП-72 Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Строительство КК, ВОЛС до БС №1591 по адресу: г. Нижнекамск, Школьный бульвар, 2А координаты (55,632618; 51,822433) в части выполнения прокола методом ГНБ»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.03.2020 09:0017.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003852Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Строительство КК, ВОЛС до БС №1591 по адресу: г. Нижнекамск, Школьный бульвар, 2А координаты (55,632618; 51,822433) в части выполнения прокола методом ГНБ»КазаньПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003852

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    СП-72

    Наименование закупки

    СП-72 Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Строительство КК, ВОЛС до БС №1591 по адресу: г. Нижнекамск, Школьный бульвар, 2А координаты (55,632618; 51,822433) в части выполнения прокола методом ГНБ»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Сопоставление коммерческих предложений в электронной форме

    Дата публикации

    05.03.2020 13:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    195-СП-72_БС_Нижнекамск__Школьный_бульвар_ГП003852_(СМСП).pdf

    смета

    извещение и документация

    информационная карта

    проект договора

    приложение к заявке

    схема

    Извещение_на_продление_срока_(объект_г.Нижнекамск__Школьный_бульвар__2А_-_в_част.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТАТТЕЛЕКОМ
    Все закупки и тендеры ПАО ТАТТЕЛЕКОМ

    Юридический адрес

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,

    Почтовый адрес

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57

    Контактный телефон

    +7 843 561-07-46

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Alsu.Yarullina@tattelecom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Яруллина Алсу Фаридовна

    Место рассмотрения предложений

    Казань

    Закупки и тендеры Республика Татарстан (Татарстан)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Строительство КК, ВОЛС до БС №1591 по адресу: г. Нижнекамск, Школьный бульвар, 2А координаты (55,632618; 51,822433) в части выполнения прокола методом ГНБ»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.03.2020 09:00 GMT +317.03.2020 09:0017.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003852Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Строительство КК, ВОЛС до БС №1591 по адресу: г. Нижнекамск, Школьный бульвар, 2А координаты (55,632618; 51,822433) в части выполнения прокола методом ГНБ»Казань

    Дата и время вскрытия заявок

    17.03.2020 09:0017.03.2020 09:0017.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003852Дата и время вскрытия заявок Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Строительство КК, ВОЛС до БС №1591 по адресу: г. Нижнекамск, Школьный бульвар, 2А координаты (55,632618; 51,822433) в части выполнения прокола методом ГНБ»Казань

    Подведение итогов не позднее

    19.03.2020 10:0019.03.2020 10:0019.03.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003852Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Строительство КК, ВОЛС до БС №1591 по адресу: г. Нижнекамск, Школьный бульвар, 2А координаты (55,632618; 51,822433) в части выполнения прокола методом ГНБ»Казань

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.03.202019.03.2020 10:0019.03.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003852Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Строительство КК, ВОЛС до БС №1591 по адресу: г. Нижнекамск, Школьный бульвар, 2А координаты (55,632618; 51,822433) в части выполнения прокола методом ГНБ»Казань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Строительство КК, ВОЛС до БС №1591 по адресу: г. Нижнекамск, Школьный бульвар, 2А координаты (55,632618; 51,822433) в части выполнения прокола методом ГНБ»

    Начальная цена

    47 245,19

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Нижнекамск, Школьный бульвар, 2А координаты (55,632618; 51,822433)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    оплата:В течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания Сторонами договора и получения Заказчиком счета от Подрядчика, Заказчик перечисляет Подрядчику авансовый платеж. Окончательный расчёт за выполненные работы по объекту производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после завершения работ и подписания акта приемки выполненных работ по формам КС-2, КС-3. Начало работ: в течение 3 дней с даты подписания договора. Окончание работ не позднее 10 календарных дней с даты подписания договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТАТТЕЛЕКОМ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ТАТТЕЛЕКОМ
    Все закупки и тендеры ПАО ТАТТЕЛЕКОМ

    Адрес местонахождения

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57

    Классификатор ОКПД2

    42.22.22.110

    Работы строительные по прокладке местных линий электропередачи и связи над землей или под землей

    Классификатор ОКВЭД2

    42.22

    Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/621536/name/5e8ecbb4a48748.35603169

    09.04.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Строительство КК, ВОЛС до БС №1591 по адресу: г. Нижнекамск, Школьный бульвар, 2А координаты (55,632618; 51,822433) в части выполнения прокола методом ГНБ»"

    Кол-во: 1

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