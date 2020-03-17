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    Главная / Торги / Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Инструменты"

    Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Инструменты"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.03.2020 11:5917.03.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008963496Дата и время окончания срока приема заявок Изделия готовые, не включенные в другие группировкиСогласно документации по проведению Запрос предложений в электронной формеПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008963496

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    329261

    Наименование закупки

    Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Инструменты"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    06.03.2020 12:13

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    329261_итоговый_протокол.pdf

    Форма Коммерческого предложения № 329 261 ЛОТ № 1.xlsx

    Техническое задание по запросу предложений в электронной форме № 329 261 ЛОТ № 1.docx

    Извещение об осуществлении запроса предложений в электронной форме №329 261.docx

    Проект договора по запросу предложений в электронной форме № 329 261 ЛОТ № 1.pdf

    Форма описания поставляемого товара № 329 261 ЛОТ № 1.xlsx

    Документация о запросе предложений в электронной форме №329 261.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ
    Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ

    Юридический адрес

    192174, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Седова, 142, лит. А, пом. 8Н

    Почтовый адрес

    196626, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж

    Контактный телефон

    +7 812 775-00-47

    Факс

    +7 812 775-00-48

    Адрес электронной почты

    info@gazenergoinform.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Смирнова Дарья Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Согласно документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Изделия готовые, не включенные в другие группировки

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.03.202023.03.2020 12:0023.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008963496Подведение итогов не позднее Изделия готовые, не включенные в другие группировкиСогласно документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Изделия готовые, не включенные в другие группировки

    Начальная цена

    342 996,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной формеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной форме
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ
    Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ

    Адрес местонахождения

    192174, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Седова, 142, лит. А, пом. 8Н

    196626, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж

    Классификатор ОКПД2

    32.9

    Изделия готовые, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    32.91

    Производство метел и щеток

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/610453/name/5e79325e58b032.55369532

    24.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Дрель аккумуляторная"

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "Дрель аккумуляторная"

    Кол-во: 10

    "Позиция 3"

    "Дрель аккумуляторная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Дрель аккумуляторная"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Кисть малярная плоская D70 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 6"

    "Кисть флейцевая B20мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 7"

    "Кисть малярная плоская 10мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Кисть малярная плоская D100мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 9"

    "Кисть малярная плоская D70 мм"

    Кол-во: 125

    "Позиция 10"

    "Кисть малярная плоская D70 мм"

    Кол-во: 300

    "Позиция 11"

    "Валик с ручкой 180мм"

    Кол-во: 150

    "Позиция 12"

    "Валик с ручкой 180мм"

    Кол-во: 16

    "Позиция 13"

    "Валик с ручкой 180мм"

    Кол-во: 250

    "Позиция 14"

    "Валик с ручкой 180мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 15"

    "Кисть малярная круглая D30мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 16"

    "Кисть малярная плоская D70 мм"

    Кол-во: 280

    "Позиция 17"

    "Валик с ручкой 180мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 18"

    "Кисть малярная плоская D100мм"

    Кол-во: 83

    "Позиция 19"

    "Кисть флейцевая B20мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 20"

    "Кисть малярная плоская 10мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 21"

    "Кисть малярная плоская 10мм"

    Кол-во: 40

    "Позиция 22"

    "Кисть малярная круглая D30мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 23"

    "Кисть малярная круглая D30мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 24"

    "Валик с ручкой 180мм"

    Кол-во: 165

    "Позиция 25"

    "Кисть малярная плоская D100мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 26"

    "Кисть флейцевая B20мм"

    Кол-во: 70

    "Позиция 27"

    "Кисть малярная плоская 10мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 28"

    "Кисть малярная плоская D100мм"

    Кол-во: 12

    "Позиция 29"

    "Кисть малярная плоская D70 мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 30"

    "Кисть малярная круглая D30мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 31"

    "Кисть малярная плоская D100мм"

    Кол-во: 110

    "Позиция 32"

    "Кисть малярная плоская D70 мм"

    Кол-во: 150

    "Позиция 33"

    "Кисть малярная плоская D70 мм"

    Кол-во: 30

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