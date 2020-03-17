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Номер извещения
ГП003835
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка запчастей экскаватора ЭКГ-5
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
05.03.2020 12:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецк, Блюхера, 1
Почтовый адрес
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецк, Блюхера, 1
Контактный телефон
+7 34792 3-03-15
Факс
+7 34792 3-03-15
Адрес электронной почты
plitvinov@belmk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Литвинов Павел Алексеевич
Место рассмотрения предложений
Белорецк
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка запчастей экскаватора ЭКГ-5
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.03.2020 13:00 GMT +317.03.2020 13:0017.03.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003835Дата и время окончания срока приема заявок Закупка запчастей экскаватора ЭКГ-5Белорецк
Дата и время вскрытия заявок
17.03.2020 13:0017.03.2020 13:0017.03.2020 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003835Дата и время вскрытия заявок Закупка запчастей экскаватора ЭКГ-5Белорецк
Подведение итогов не позднее
31.03.2020 14:0031.03.2020 14:0031.03.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003835Подведение итогов не позднее Закупка запчастей экскаватора ЭКГ-5Белорецк
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка запчастей экскаватора ЭКГ-5
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Весь объем либо партиями по согласованию.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Республика Башкортостан, 453502, г. Белорецк, территория ООО "Пугачевский карьер"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПУГАЧЕВСКИЙ КАРЬЕР
Все закупки и тендеры ПУГАЧЕВСКИЙ КАРЬЕР
Адрес местонахождения
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецк, Блюхера, 1
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
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Кол-во: 8
Кол-во: 8
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Кол-во: 2
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