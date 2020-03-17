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    Главная / Торги / Закупка запчастей экскаватора ЭКГ-5

    Закупка запчастей экскаватора ЭКГ-5

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.03.2020 13:0017.03.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003835Дата и время окончания срока приема заявок Закупка запчастей экскаватора ЭКГ-5БелорецкПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003835

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка запчастей экскаватора ЭКГ-5

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    05.03.2020 12:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект договора

    Проект Спецификации

    Докутентация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПУГАЧЕВСКИЙ КАРЬЕР
    Все закупки и тендеры ПУГАЧЕВСКИЙ КАРЬЕР

    Юридический адрес

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецк, Блюхера, 1

    Почтовый адрес

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецк, Блюхера, 1

    Контактный телефон

    +7 34792 3-03-15

    Факс

    +7 34792 3-03-15

    Адрес электронной почты

    plitvinov@belmk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Литвинов Павел Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Белорецк

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка запчастей экскаватора ЭКГ-5

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.03.2020 13:00 GMT +317.03.2020 13:0017.03.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003835Дата и время окончания срока приема заявок Закупка запчастей экскаватора ЭКГ-5Белорецк

    Дата и время вскрытия заявок

    17.03.2020 13:0017.03.2020 13:0017.03.2020 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003835Дата и время вскрытия заявок Закупка запчастей экскаватора ЭКГ-5Белорецк

    Подведение итогов не позднее

    31.03.2020 14:0031.03.2020 14:0031.03.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003835Подведение итогов не позднее Закупка запчастей экскаватора ЭКГ-5Белорецк

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    31.03.202031.03.2020 14:0031.03.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003835Подведение итогов не позднее Закупка запчастей экскаватора ЭКГ-5Белорецк

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка запчастей экскаватора ЭКГ-5

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Весь объем либо партиями по согласованию.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Республика Башкортостан, 453502, г. Белорецк, территория ООО "Пугачевский карьер"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форма оплаты: 100 % оплата в течении 60 дней по факту комплектной поставки товара на склад Покупателя. Срок поставки: в течении 15 дней с момента подписания спецификации на склад Покупателя.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПУГАЧЕВСКИЙ КАРЬЕР
    Все закупки и тендеры ПУГАЧЕВСКИЙ КАРЬЕР

    Адрес местонахождения

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецк, Блюхера, 1

    Классификатор ОКПД2

    25

    Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

    32

    Изделия готовые прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Тормоз хода 1080.29.00СБ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Тормоз напора 1080.05.700СБ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Механизм торможения днища 1080.02.200СБ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Палец 1080.02.13"

    Кол-во: 4

    "Позиция 5"

    "Палец 1080.02.22"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Зуб ковша 1080.02.10СБ (прямой)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 7"

    "Засов днищ 1080.02.107-1СБ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Рычаг засова 180.02.101СБ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Цепь 1080.02.105СБ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Шпилька 1080.20.491"

    Кол-во: 16

    "Позиция 11"

    "Шпилька 1080.20.444"

    Кол-во: 14

    "Позиция 12"

    "Болт 1080.20.441-1 с гайкой"

    Кол-во: 16

    "Позиция 13"

    "Болт 1080.16.87"

    Кол-во: 16

    "Позиция 14"

    "Вал 1080.05.88"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Шайба 1080.05.488-1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Шайба 1080.05.488-2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Палец 1080.10.30."

    Кол-во: 4

    "Позиция 18"

    "Болт 1080.33.52 (М48*4)"

    Кол-во: 18

    "Позиция 19"

    "Гайка М48*4"

    Кол-во: 40

    "Позиция 20"

    "Клин 1080.27.03"

    Кол-во: 6

    "Позиция 21"

    "Палец 1080.34.02"

    Кол-во: 50

    "Позиция 22"

    "Колесо зубчатое 1080.33.49-1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Шестерня 1080.33.50"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "Стекла на кабину"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Вал боковой 1080.33.51-1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "Обойма 1080.30.07"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "Магнитный усилитель ПДД1,5 В"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Вал ведущий 1080.33.57-1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 29"

    "Изоляторы с прокладками, траверсы с генераторов пятимашинного агрегата 8 ЛЖ . 760.050"

    Кол-во: 8

    "Позиция 30"

    "Изоляторы с прокладками, траверсы с генераторов пятимашинного агрегата 8 ЛЖ . 760.051"

    Кол-во: 8

    "Позиция 31"

    "Изоляторы с прокладками, траверсы с генераторов пятимашинного агрегата8 ЛЖ . 760.042"

    Кол-во: 16

    "Позиция 32"

    "Изоляторы с прокладками, траверсы с генераторов пятимашинного агрегата8 ЛЖ . 760.050"

    Кол-во: 16

    "Позиция 33"

    "Изоляторы с прокладками, траверсы с генераторов пятимашинного агрегата8 ЛЖ . 760.082"

    Кол-во: 8

    "Позиция 34"

    "Изоляторы с прокладками, траверсы с генераторов пятимашинного агрегата8 ЛЖ . 760.084"

    Кол-во: 8

    "Позиция 35"

    "Переключатель пакетный II исполнение ПП4-10, МЧ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 36"

    "Колесо зубчатое 1080.05.336-1 Z122 m8 (одно для ММ)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 37"

    "Редуктор РЦ 1-150А-2,24-12-1"

    Кол-во: 1

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