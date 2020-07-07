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    Главная / Торги / 0504/2020 Поставка стретч-пленки для упаковки багажа.

    0504/2020 Поставка стретч-пленки для упаковки багажа.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.07.2020 06:0007.07.2020 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003833Дата и время окончания срока приема заявок 0504/2020 Поставка стретч-пленки для упаковки багажа.ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003833

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    0504/2020 Поставка стретч-пленки для упаковки багажа.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос коммерческих условий

    Дата публикации

    05.03.2020 12:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Решение

    Протокол_закупки_№_0504_2020_РАИ_Стретч-плёнка_(2378098_v2).docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Управляющая компания Аэропорты Регионов
    Все закупки и тендеры АО УК Аэропорты Регионов

    Юридический адрес

    115054, Российская Федерация, Москва, Валовая, 26

    Почтовый адрес

    620025, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Спутников, 6

    Контактный телефон

    +7 343 345-39-25

    Факс

    +7 343 345-36-25

    Адрес электронной почты

    zakupki@ar-management.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Соболева Галина Дмитриевна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    0504/2020 Поставка стретч-пленки для упаковки багажа.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.07.2020 06:00 GMT +307.07.2020 06:0007.07.2020 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003833Дата и время окончания срока приема заявок 0504/2020 Поставка стретч-пленки для упаковки багажа.Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    07.07.2020 06:0007.07.2020 06:0007.07.2020 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003833Дата и время вскрытия заявок 0504/2020 Поставка стретч-пленки для упаковки багажа.Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    31.08.2020 10:0031.08.2020 10:0031.08.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003833Подведение итогов не позднее 0504/2020 Поставка стретч-пленки для упаковки багажа.Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.08.202031.08.2020 10:0031.08.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003833Подведение итогов не позднее 0504/2020 Поставка стретч-пленки для упаковки багажа.Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    0504/2020 Поставка стретч-пленки для упаковки багажа.

    Начальная цена

    1 440 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    600 рулонов по 16 кг.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Российская Федерация, 346713, Ростовская область, Аксайский район, ст. Грушевская, Аэропорт, АО «Ростоваэроинвест», база СМТСРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Безналичный расчёт. 30% - аванс; 70% - после подписания товарной накладной.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО УК Аэропорты Регионов
    Все закупки и тендеры АО УК Аэропорты Регионов

    Адрес местонахождения

    115054, Российская Федерация, Москва, Валовая, 26

    620025, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Спутников, 6

    Классификатор ОКПД2

    22.21.41.120

    Пленки прочие пластмассовые пористые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/713698/name/5f3caf821739d2.09066590

    19.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стретч-пленки для упаковки багажа"

    Кол-во:

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    Прием заявок:
    03.02.2022 07:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
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