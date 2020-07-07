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Номер извещения
ГП003833
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
0504/2020 Поставка стретч-пленки для упаковки багажа.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос коммерческих условий
Дата публикации
05.03.2020 12:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115054, Российская Федерация, Москва, Валовая, 26
Почтовый адрес
620025, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Спутников, 6
Контактный телефон
+7 343 345-39-25
Факс
+7 343 345-36-25
Адрес электронной почты
zakupki@ar-management.ru
Ф.И.О. контактного лица
Соболева Галина Дмитриевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
0504/2020 Поставка стретч-пленки для упаковки багажа.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.07.2020 06:00 GMT +307.07.2020 06:0007.07.2020 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003833Дата и время окончания срока приема заявок 0504/2020 Поставка стретч-пленки для упаковки багажа.Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
07.07.2020 06:0007.07.2020 06:0007.07.2020 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003833Дата и время вскрытия заявок 0504/2020 Поставка стретч-пленки для упаковки багажа.Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
31.08.2020 10:0031.08.2020 10:0031.08.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003833Подведение итогов не позднее 0504/2020 Поставка стретч-пленки для упаковки багажа.Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
0504/2020 Поставка стретч-пленки для упаковки багажа.
Начальная цена
1 440 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
600 рулонов по 16 кг.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Российская Федерация, 346713, Ростовская область, Аксайский район, ст. Грушевская, Аэропорт, АО «Ростоваэроинвест», база СМТСРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО УК Аэропорты Регионов
Все закупки и тендеры АО УК Аэропорты Регионов
Адрес местонахождения
115054, Российская Федерация, Москва, Валовая, 26
620025, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Спутников, 6
22.21.41.120
Документация лота
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