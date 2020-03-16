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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП003857
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка винтового компрессора Atlas Copco
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
05.03.2020 13:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3
Почтовый адрес
115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3
Контактный телефон
+7 495 739-01-60 доб. 1655
Факс
+7 495 739-01-60
Адрес электронной почты
ASHunyaeva@nestro.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шуняева Анастасия Сергеевна
Место рассмотрения предложений
115054, Российская Федерация, Москва, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3
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Поставка винтового компрессора Atlas Copco
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.03.2020 18:00 GMT +316.03.2020 18:0016.03.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003857Дата и время окончания срока приема заявок Поставка винтового компрессора Atlas Copco115054, Российская Федерация, Москва, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3
Дата и время вскрытия заявок
16.03.2020 18:0016.03.2020 18:0016.03.2020 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003857Дата и время вскрытия заявок Поставка винтового компрессора Atlas Copco115054, Российская Федерация, Москва, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3
Подведение итогов не позднее
30.09.2020 23:0030.09.2020 23:0030.09.2020 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003857Подведение итогов не позднее Поставка винтового компрессора Atlas Copco115054, Российская Федерация, Москва, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка винтового компрессора Atlas Copco
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Инструкцией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с ИнструкциейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3
115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3
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Документация лота
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