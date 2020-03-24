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    Главная / Торги / Поставка материалов и оборудования для системы радиосвязи стандарта ТЕТРА ОАО «Ямал СПГ»

    Поставка материалов и оборудования для системы радиосвязи стандарта ТЕТРА ОАО «Ямал СПГ»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.03.2020 15:0024.03.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003840Дата и время окончания срока приема заявок Поставка материалов и оборудования для системы радиосвязи стандарта ТЕТРА ОАО «Ямал СПГ»МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003840

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка материалов и оборудования для системы радиосвязи стандарта ТЕТРА ОАО «Ямал СПГ»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    05.03.2020 13:06

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ_ЗИП_Тетра.pdf

    ТЗ_ЗИП_Тетра

    Форма_КП_ЗИП_Тетра

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Юридический адрес

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Контактный телефон

    +7 495 228-98-50

    Факс

    +7 495 228-98-49

    Адрес электронной почты

    Milana.Silnova@yamalspg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сильнова Милана Владиславовна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка материалов и оборудования для системы радиосвязи стандарта ТЕТРА ОАО «Ямал СПГ»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.03.2020 15:00 GMT +324.03.2020 15:0024.03.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003840Дата и время окончания срока приема заявок Поставка материалов и оборудования для системы радиосвязи стандарта ТЕТРА ОАО «Ямал СПГ»Москва

    Подведение итогов не позднее

    15.04.2020 18:0015.04.2020 18:0015.04.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003840Подведение итогов не позднее Поставка материалов и оборудования для системы радиосвязи стандарта ТЕТРА ОАО «Ямал СПГ»Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.04.202015.04.2020 18:0015.04.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003840Подведение итогов не позднее Поставка материалов и оборудования для системы радиосвязи стандарта ТЕТРА ОАО «Ямал СПГ»Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка материалов и оборудования для системы радиосвязи стандарта ТЕТРА ОАО «Ямал СПГ»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ТЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ТЗ
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Открытое акционерное общество Ямал СПГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Адрес местонахождения

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Классификатор ОКПД2

    26.30.11.140

    Оборудование, используемое для учета объема оказанных услуг связи

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    05.03.2020

    05.03.2020

    05.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Receiver power splitters DRMC"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Зарядное устройство шестипозиционное для радиостанций"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Ex-TRA PPT-E Aurelis (гарнитура)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Kit of 20 THR9 rotary knob assembly"

    Кол-во: 3

    "Позиция 5"

    "Kit of 50 THR9 black RF port plug"

    Кол-во: 10

    "Позиция 6"

    "Автомобильное зарядное устройство для радиостанций"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Зарядное устройство для радиостанций"

    Кол-во: 20

    "Позиция 8"

    "Зарядное устройство однопозиционное для радиостанций"

    Кол-во: 5

    "Позиция 9"

    "Аккумуляторы типа: BLN EX-2_2000mAh Li-Ion (Pack of 10 units)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 10"

    "Belt clip type: BCH-9x"

    Кол-во: 20

    "Позиция 11"

    "Kit of 20 TGR-990 volume knob"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Kit of 20 TGR-990 volume knob cap"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Красный кожаный чехол Red leather case with belt loop type: LCC-17x"

    Кол-во: 10

    "Позиция 14"

    "Компактная базовая станция"

    Кол-во: 1

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