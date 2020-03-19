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    Главная / Торги / Открытый запрос предложений на поставку Строительных материалов для филиалов ООО «РИМЕРА-Сервис»

    Открытый запрос предложений на поставку Строительных материалов для филиалов ООО «РИМЕРА-Сервис»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.03.2020 14:0019.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003828Дата и время окончания срока приема заявок Договор поставкиг. НижневартовскПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003828

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый запрос предложений на поставку Строительных материалов для филиалов ООО «РИМЕРА-Сервис»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    05.03.2020 12:35

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Анкета поставщика

    Типовой договор

    Коммерческое предложение(форма для заполнения)

    Приложение № 1 к тех.заданию

    Извещение

    Техническое задание

    ГП003828_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью РИМЕРА-Сервис
    Все закупки и тендеры РИМЕРА-Сервис

    Юридический адрес

    121205, Российская Федерация, Москва, г. Москва, территория Инновационного центра Сколково, бульвар Большой, д. 40,этаж 5, ком. 37

    Почтовый адрес

    121205, Российская Федерация, Москва, г. Москва, территория Инновационного центра Сколково, бульвар Большой, д. 40,этаж 5, ком. 37

    Контактный телефон

    +7 3466 31-25-25

    Факс

    +7 495 984-10-12 доб. 0

    Адрес электронной почты

    sergey.zybkin@rimera.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Зыбкин Сергей Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    г. Нижневартовск

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Договор поставки

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.03.2020 14:00 GMT +319.03.2020 14:0019.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003828Дата и время окончания срока приема заявок Договор поставкиг. Нижневартовск

    Подведение итогов не позднее

    25.03.2020 12:0025.03.2020 12:0025.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003828Подведение итогов не позднее Договор поставкиг. Нижневартовск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.03.202025.03.2020 12:0025.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003828Подведение итогов не позднее Договор поставкиг. Нижневартовск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Договор поставки

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью РИМЕРА-Сервис»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РИМЕРА-Сервис
    Все закупки и тендеры РИМЕРА-Сервис

    Адрес местонахождения

    121205, Российская Федерация, Москва, г. Москва, территория Инновационного центра Сколково, бульвар Большой, д. 40,этаж 5, ком. 37

    Классификатор ОКПД2

    06

    Нефть сырая и газ природный

    Классификатор ОКВЭД2

    D

    ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ И ПАРОМ; КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/728513/name/5f5775fc692a13.27308220

    08.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Анкерный болт с гайкой 8*65"

    Кол-во: 200

    "Позиция 2"

    "Анкерный болт с гайкой 10*60"

    Кол-во: 200

    "Позиция 3"

    "Анкерный болт с гайкой 10*60"

    Кол-во: 150

    "Позиция 4"

    "Анкерный болт с гайкой 12*99"

    Кол-во: 200

    "Позиция 5"

    "Анкерный болт с гайкой 16*111"

    Кол-во: 200

    "Позиция 6"

    "Анкерный болт с ударным распором 12*100"

    Кол-во: 200

    "Позиция 7"

    "Анкерный болт с ударным распором 16*100"

    Кол-во: 200

    "Позиция 8"

    "Бита 8 мм."

    Кол-во: 10

    "Позиция 9"

    "Биты набор"

    Кол-во: 4

    "Позиция 10"

    "Болт с гайкой М 10х100"

    Кол-во: 200

    "Позиция 11"

    "Болт с гайкой М 10х40"

    Кол-во: 320

    "Позиция 12"

    "Болт с гайкой М 12х40"

    Кол-во: 320

    "Позиция 13"

    "Болт с гайкой М 14х70"

    Кол-во: 200

    "Позиция 14"

    "Болт с гайкой М 16х80"

    Кол-во: 200

    "Позиция 15"

    "Болт с гайкой М 18х90"

    Кол-во: 200

    "Позиция 16"

    "Болт с гайкой М 22х110"

    Кол-во: 200

    "Позиция 17"

    "Болт с гайкой М 24х120"

    Кол-во: 200

    "Позиция 18"

    "Болт с гайкой М 8х30"

    Кол-во: 200

    "Позиция 19"

    "Гвозди 100мм"

    Кол-во: 74

    "Позиция 20"

    "Гвозди 70мм"

    Кол-во: 77

    "Позиция 21"

    "Гвозди строительные 3*80"

    Кол-во: 10

    "Позиция 22"

    "Гвоздодер 900"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Дюбель 6*50 синий"

    Кол-во: 255

    "Позиция 24"

    "Дюбель 6*80 с шурупом (Потайной)"

    Кол-во: 250

    "Позиция 25"

    "Дюбель пластмассовый 6х40"

    Кол-во: 250

    "Позиция 26"

    "Дюбель пластмассовый 6х60"

    Кол-во: 250

    "Позиция 27"

    "Дюбель рамный 7*72 металл."

    Кол-во: 350

    "Позиция 28"

    "Дюбель распорный 10 *120"

    Кол-во: 250

    "Позиция 29"

    "Заклёпки (к-тбин.) в ассортименте 3,2х6"

    Кол-во: 436

    "Позиция 30"

    "Заклепки вытяжные 4,8х16"

    Кол-во: 22

    "Позиция 31"

    "Замок Palladium навесной 301B-50 /6/36"

    Кол-во: 7

    "Позиция 32"

    "Замок навесной БУЛАТ ВС2Б-3"

    Кол-во: 31

    "Позиция 33"

    "Клей момент для проклейки резинового уплотнителя"

    Кол-во: 89

    "Позиция 34"

    "Лом-гвоздодер 600мм (ШЕСТИГРАННЫЙ)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 35"

    "Мастерок для штукатура"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "На деревянную дверь - Замок врезной Аверс с ручками 0827/60 АB (214520)"

    Кол-во: 25

    "Позиция 37"

    "Напильник трехгранный №3 200мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Ножовка по дереву, ЗУБР 500 мм."

    Кол-во: 7

    "Позиция 39"

    "Пистолет для герметиков 225"

    Кол-во: 4

    "Позиция 40"

    "Пистолет скобозабивной 14"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "Саморезы 3,5*19,частая резьба,оксид"

    Кол-во: 1150

    "Позиция 42"

    "Саморезы 3,5*25 потай частая резьба оксид"

    Кол-во: 1150

    "Позиция 43"

    "Саморезы 3,5*41 потай частая резьба осид"

    Кол-во: 1150

    "Позиция 44"

    "Саморезы 3,5*51 потай частая резьба оксид"

    Кол-во: 1100

    "Позиция 45"

    "Саморезы 4,2*19 полусфера-прессшайба цинк сверло"

    Кол-во: 1050

    "Позиция 46"

    "Саморезы 4,2*38 плусфера-прессшайба цинк сверло"

    Кол-во: 1050

    "Позиция 47"

    "Саморезы 4,2*90 потай,частая резьба,оксид"

    Кол-во: 1050

    "Позиция 48"

    "Саморезы 4,8*35 кров.,сверло,белые RAL 9003"

    Кол-во: 1550

    "Позиция 49"

    "Саморезы 4,8*35 кров.,сверло,синие RAL 5005"

    Кол-во: 1550

    "Позиция 50"

    "Саморезы по дереву L=100 мм."

    Кол-во: 950

    "Позиция 51"

    "Саморезы по дереву L=30 мм."

    Кол-во: 1050

    "Позиция 52"

    "Саморезы по дереву L=60 мм."

    Кол-во: 1050

    "Позиция 53"

    "Саморезы по металлу 3,5х30"

    Кол-во: 950

    "Позиция 54"

    "Саморезы по металлу 3,5х50"

    Кол-во: 950

    "Позиция 55"

    "Саморезы по металлу со сверлом с пресс шайбой на 19мм"

    Кол-во: 1250

    "Позиция 56"

    "Скобы 10 мм тип 53"

    Кол-во: 260

    "Позиция 57"

    "Скобы 6 мм тип 140"

    Кол-во: 260

    "Позиция 58"

    "Стамеска 20"

    Кол-во: 1

    "Позиция 59"

    "Топор плотницкий лезвие 150 мм. 1-1,5 кг"

    Кол-во: 3

    "Позиция 60"

    "Шпатель 100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 61"

    "Шпатель 200"

    Кол-во: 1

    "Позиция 62"

    "Полотна для электролобзика BOSCH по металлу"

    Кол-во: 10

    "Позиция 63"

    "Замок навесной Булат ВС 0350-01"

    Кол-во: 28

    "Позиция 64"

    "Замок навесной Чибис 770 70 мм."

    Кол-во: 11

    "Позиция 65"

    "Крючек 212 В"

    Кол-во: 15

    "Позиция 66"

    "Ограничитель дверной 101 медь"

    Кол-во: 28

    "Позиция 67"

    "Ограничитель открывания окон 4 деления"

    Кол-во: 40

    "Позиция 68"

    "Петля дверная 100 * 75 * 2,54 НОРА М"

    Кол-во: 40

    "Позиция 69"

    "Ручка скоба РС 002 96 мм."

    Кол-во: 10

    "Позиция 70"

    "Ручка кнопка РДК 110 белая"

    Кол-во: 10

    "Позиция 71"

    "Набор буров / пик SDS Энкор"

    Кол-во: 3

    "Позиция 72"

    "Клей ПВА универсальный Мастер 4 кг. Л С/4"

    Кол-во: 11

    "Позиция 73"

    "Набор сверл по металлу ЭНКОР 8 шт."

    Кол-во: 12

    "Позиция 74"

    "Порог кант 0,9 м орех ПР 02"

    Кол-во: 30

    "Позиция 75"

    "Замок врезной"

    Кол-во: 30

    "Позиция 76"

    "Замок навесной Булат"

    Кол-во: 4

    "Позиция 77"

    "Замок навесной Чибис 60 мм."

    Кол-во: 10

    "Позиция 78"

    "Клей монтажный Титан бежевый"

    Кол-во: 13

    "Позиция 79"

    "Пена монтажная бытовая Момент всесезонная"

    Кол-во: 50

    "Позиция 80"

    "Щебень(20х70)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 81"

    "Песок речной"

    Кол-во: 25

    "Позиция 82"

    "Герметик силиконовый санитарный белый 310 мл. Гермент"

    Кол-во: 40

    "Позиция 83"

    "Лента малярная ЮНИПАК 30*25"

    Кол-во: 30

    "Позиция 84"

    "Саморез ШСГД Невский крепеж 3,8*35 (30 шт.)"

    Кол-во: 40

    "Позиция 85"

    "Саморез ШСД 4.8*100 - (100 шт.) ведро"

    Кол-во: 15

    "Позиция 86"

    "Саморез ШСГММ сверло 4,2 * 32 - (500 шт.) ведро"

    Кол-во: 15

    "Позиция 87"

    "Саморез ШСГМ 3,5*45 - (500 шт.) ведро"

    Кол-во: 15

    "Позиция 88"

    "Саморез кровельный RAL 9003 4.8*35 сигнальный белый (коробка 200 шт.)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 89"

    "Саморез ШС ГВЛ 3.9*19 (1000 шт.) ведро"

    Кол-во: 10

    "Позиция 90"

    "Клей момент Монтаж 250 гр."

    Кол-во: 20

    "Позиция 91"

    "Профиль торцевой финишный 8 мм. белый 3м."

    Кол-во: 50

    "Позиция 92"

    "Уголок ПВХ 30*30*3000 мм. белый наружный"

    Кол-во: 40

    "Позиция 93"

    "Уголок ПВХ 30*30*3000 мм. белый внутренний"

    Кол-во: 40

    "Позиция 94"

    "Оконная пленка 45*150 S 4502"

    Кол-во: 5

    "Позиция 95"

    "Порог стык 0.9 м мербау"

    Кол-во: 40

    "Позиция 96"

    "Плитка потолочная 600*600*12 мм. BAIKAL"

    Кол-во: 30

    "Позиция 97"

    "Гвозди строительные 1,2*20"

    Кол-во: 800

    "Позиция 98"

    "Лезвие сигментное 888 18 мм."

    Кол-во: 10

    "Позиция 99"

    "Нож пистолетный ЗУБР 18 мм.сегментное лезвие"

    Кол-во: 5

    "Позиция 100"

    "Клей обойный флизелиновый 250 гр. KLEO"

    Кол-во: 10

    "Позиция 101"

    "Уголок ПВХ 30*30 белый"

    Кол-во: 15

    "Позиция 102"

    "Панель ПВХ 2700 * 250 * 9 Бук 10"

    Кол-во: 150

    "Позиция 103"

    "Профиль торцевой финишный 10 мм. белый 3м."

    Кол-во: 15

    "Позиция 104"

    "Гипсокартон ГКЛ 25000 * 1200 * 12,5"

    Кол-во: 15

    "Позиция 105"

    "Гипсокартон ГКЛ 25000 * 1200 * 9,5"

    Кол-во: 20

    "Позиция 106"

    "Профиль для гипсокартона ПП 60 * 27 3000мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 107"

    "Цемент 11/А - Ш 3256 (ПЦ 400 Д 20)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 108"

    "Шпаклевка финишная 25 кг. Ветонит"

    Кол-во: 10

    "Позиция 109"

    "Доводчик 80 кг. белый НОРА - М"

    Кол-во: 21

    "Позиция 110"

    "Засов врезной ЗД - 01 крупный металик"

    Кол-во: 10

    "Позиция 111"

    "Ручка кнопка мебельная пласт."

    Кол-во: 15

    "Позиция 112"

    "Плинтус напольный Чайка 2500 *58 Вишня"

    Кол-во: 50

    "Позиция 113"

    "Соединитель Вишня 074 2 шт."

    Кол-во: 70

    "Позиция 114"

    "Торцевик правый Вишня 074"

    Кол-во: 30

    "Позиция 115"

    "Угол внешний Вишня 074 2 шт."

    Кол-во: 60

    "Позиция 116"

    "Угол внутренний Вишня 074 2 шт."

    Кол-во: 60

    "Позиция 117"

    "Леска ( скрученный квадрат черный) Д 2.4 15 м."

    Кол-во: 16

    "Позиция 118"

    "Леска ( скрученный квадрат черный) Д 3,0 15 м."

    Кол-во: 6

    "Позиция 119"

    "Дверной упор 3055 хром"

    Кол-во: 6

    "Позиция 120"

    "Краска ВД для стен и потолков белоснежная 14 кг. Лакра"

    Кол-во: 18

    "Позиция 121"

    "Уголок оконный 100 *100 белый"

    Кол-во: 30

    "Позиция 122"

    "Уголок рифленый из алюминиевого листа Квинтет 40 * 20"

    Кол-во: 20

    "Позиция 123"

    "Уголок рифленый из алюминиевого листа Квинтет 60 * 30 * 1,5"

    Кол-во: 20

    "Позиция 124"

    "Клей момент Монтаж МВ суперсильный прозрачный"

    Кол-во: 10

    "Позиция 125"

    "Клей монтажный Титан (каучуковый прозрачный) 310 мл."

    Кол-во: 20

    "Позиция 126"

    "Панель ПВХ 2700 * 250 * 10 Салют зеленый /10"

    Кол-во: 40

    "Позиция 127"

    "Кисть плоская, натуральная щетина, деревянная ручка 50мм"

    Кол-во: 27

    "Позиция 128"

    "Кисть плоская, натуральная щетина, деревянная ручка 75мм"

    Кол-во: 27

    "Позиция 129"

    "Кисть плоская, натуральная щетина, деревянная ручка 100мм"

    Кол-во: 24

    "Позиция 130"

    "Дюбель гвозди 6х40"

    Кол-во: 800

    "Позиция 131"

    "ванночка под краску"

    Кол-во: 10

    "Позиция 132"

    "Бита крест"

    Кол-во: 5

    "Позиция 133"

    "Дюбель 6*40 с шурупом"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 134"

    "Дюбель 8*40 с шурупом"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 135"

    "набор стамесок зубр СТ - 5 с деревянной ручкой 6шт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 136"

    "Шпатель STAYER 10041-08"

    Кол-во: 4

    "Позиция 137"

    "Шпательная лопатка STAYER 1001-040 (MASTER)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 138"

    "Шпатель ЗУБР 10052-60"

    Кол-во: 4

    "Позиция 139"

    "Шпатель STAYER 1008-20 (PROFESSIONAL)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 140"

    "Шпатель ЗУБР 10078-15-10"

    Кол-во: 4

    "Позиция 141"

    "Шпатель 100 мм MIRAX 1000-100_z01"

    Кол-во: 4

    "Позиция 142"

    "доска 30х150х6000мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 143"

    "брус 50х50х6000мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 144"

    "Стекло листовое 4мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 145"

    "пистолет для монтажной пены"

    Кол-во: 3

    "Позиция 146"

    "Болт М12х70"

    Кол-во: 60

    "Позиция 147"

    "Гайка М12"

    Кол-во: 60

    "Позиция 148"

    "Болт М8х25"

    Кол-во: 105

    "Позиция 149"

    "Гайка М8"

    Кол-во: 55

    "Позиция 150"

    "Болт М10х30"

    Кол-во: 60

    "Позиция 151"

    "Гайка М10"

    Кол-во: 60

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