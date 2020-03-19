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    Главная / Торги / Открытый запрос предложений на поставку Абразивного инструмента для филиалов ООО «РИМЕРА-Сервис»

    Открытый запрос предложений на поставку Абразивного инструмента для филиалов ООО «РИМЕРА-Сервис»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.03.2020 14:0019.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003824Дата и время окончания срока приема заявок Договор поставкиг. НижневартовскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003824

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый запрос предложений на поставку Абразивного инструмента для филиалов ООО «РИМЕРА-Сервис»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    05.03.2020 12:20

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Коммерческое предложение(форма для заполнения)

    Анкета поставщика

    Типовой договор

    Извещение

    Техническое задание

    Приложение № 1 к тех.заданию

    ГП003824_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью РИМЕРА-Сервис
    Все закупки и тендеры РИМЕРА-Сервис

    Юридический адрес

    121205, Российская Федерация, Москва, г. Москва, территория Инновационного центра Сколково, бульвар Большой, д. 40,этаж 5, ком. 37

    Почтовый адрес

    121205, Российская Федерация, Москва, г. Москва, территория Инновационного центра Сколково, бульвар Большой, д. 40,этаж 5, ком. 37

    Контактный телефон

    +7 3466 31-25-25

    Факс

    +7 495 984-10-12 доб. 0

    Адрес электронной почты

    sergey.zybkin@rimera.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Зыбкин Сергей Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    г. Нижневартовск

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Договор поставки

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.03.2020 14:00 GMT +319.03.2020 14:0019.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003824Дата и время окончания срока приема заявок Договор поставкиг. Нижневартовск

    Подведение итогов не позднее

    25.03.2020 12:0025.03.2020 12:0025.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003824Подведение итогов не позднее Договор поставкиг. Нижневартовск

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    25.03.202025.03.2020 12:0025.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003824Подведение итогов не позднее Договор поставкиг. Нижневартовск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Договор поставки

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью РИМЕРА-Сервис»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РИМЕРА-Сервис
    Все закупки и тендеры РИМЕРА-Сервис

    Адрес местонахождения

    121205, Российская Федерация, Москва, г. Москва, территория Инновационного центра Сколково, бульвар Большой, д. 40,этаж 5, ком. 37

    Классификатор ОКПД2

    06

    Нефть сырая и газ природный

    Классификатор ОКВЭД2

    D

    ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ И ПАРОМ; КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/807733/name/5fd9e7b7277095.81049414

    16.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Камни точильные, на дрель, по металлу, цилиндрической формы"

    Кол-во: 7

    "Позиция 2"

    "Капролактам ф 100"

    Кол-во: 8

    "Позиция 3"

    "Капролактам ф 50"

    Кол-во: 24

    "Позиция 4"

    "Капролактам Ф120 мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 5"

    "Капролактам Ф90 мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 6"

    "КРУГ АБРАЗИВНЫЙ 25А ПП 350х40х127 40-80С Т"

    Кол-во: 4

    "Позиция 7"

    "КРУГ абразивный ГОСТ2424 ПП 350х203х63"

    Кол-во: 9

    "Позиция 8"

    "КРУГ ЗАЧИСТНОЙ АРМИР.14А 180х6х22 40-80 СТ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 9"

    "Круг на заточный станок 400х40х127"

    Кол-во: 10

    "Позиция 10"

    "Круг отрезной арм 150х2,5х22 14А 63Т БУ НОR"

    Кол-во: 112

    "Позиция 11"

    "Круг отрезной арм 230х3х22 14А 63Т БУ НОR"

    Кол-во: 110

    "Позиция 12"

    "КРУГ ШЛИФОВАЛЬН.1 900Х40Х305 25А 10П СМ2"

    Кол-во: 4

    "Позиция 13"

    "Круг шлифовальный 22х230"

    Кол-во: 10

    "Позиция 14"

    "КРУГ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ 1 150х20х32 25А 16 СМ К"

    Кол-во: 30

    "Позиция 15"

    "КРУГ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ 1 350х40х127 63С 40Н С М К"

    Кол-во: 4

    "Позиция 16"

    "КРУГ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ 1 500х63х203 25А 40СМ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 17"

    "круг шлифовальный Ф125х3"

    Кол-во: 3

    "Позиция 18"

    "наждак 300х40х76 25А"

    Кол-во: 8

    "Позиция 19"

    "наждак 300х40х76 64С"

    Кол-во: 8

    "Позиция 20"

    "Паста алмазная АСН 60/40 НОМ"

    Кол-во: 60

    "Позиция 21"

    "Круг шлифовальный ф30мм L-25мм со сквозным отверстием ф 6мм"

    Кол-во: 24

    "Позиция 22"

    "Круг шлифовальный прямого профиля 200х32х76,2из зеленого карбида кремния на керамической связке, зернистость 25"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Щетки лепестковые для шлифмашинки «матрикс», 80х25 мм, 6 мм,"

    Кол-во: 120

    "Позиция 24"

    "Головки шлифовальные мелкозернистые, хвостовик 6мм"

    Кол-во: 60

    "Позиция 25"

    "Круг отрезной арм 230х2.0х22"

    Кол-во: 100

    "Позиция 26"

    "Капролон ф 40мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 27"

    "Капролон ф 30мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 28"

    "Диск алмазный (230*22,2*5)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 29"

    "КАРАНДАШ АЛМАЗНЫЙ ПРАВЯЩИЙ 3908-0081 02(С) ГОСТ 607-80"

    Кол-во: 10

    "Позиция 30"

    "КРУГ абразивный ГОСТ2424 ПП 180х22х6"

    Кол-во: 18

    "Позиция 31"

    "КРУГ АЛМАЗНЫЙ 9А3 150х20х16х3х32 АС4 125/100"

    Кол-во: 5

    "Позиция 32"

    "Круг на заточный станок 200х20х32"

    Кол-во: 2

    "Позиция 33"

    "Круг шлифовальный 125 х 6 х 22"

    Кол-во: 5

    "Позиция 34"

    "круг шлифовальный Ф125х6"

    Кол-во: 3

    "Позиция 35"

    "Круг шлифовальный Ф450/Ф203 Н-62 белый"

    Кол-во: 4

    "Позиция 36"

    "Напильники плоские шириной 20мм"

    Кол-во: 8

    "Позиция 37"

    "Полотна для ручной ножовки по металлу, L- 300мм"

    Кол-во: 1190

    "Позиция 38"

    "Шкурка шлифовальная №0"

    Кол-во: 76

    "Позиция 39"

    "Шкурка шлифовальная №1"

    Кол-во: 32

    "Позиция 40"

    "Шкурка шлифовальная №100"

    Кол-во: 140

    "Позиция 41"

    "Шкурка шлифовальная №2"

    Кол-во: 102

    "Позиция 42"

    "Шкурка шлифовальная №3"

    Кол-во: 14

    "Позиция 43"

    "Шкурка шлифовальная №80"

    Кол-во: 12

    "Позиция 44"

    "Щетки чашечные 60 (латунная или нержавеющая проволока) хвостовик 6 мм."

    Кол-во: 2

    "Позиция 45"

    "Круг прямого профиля 200х20х76,2 из белого электрокорунда, марки 25 А"

    Кол-во: 2

    "Позиция 46"

    "Круг шлифовальный алмазный прямогого профиля 1А 1 150 20 5 32 АС4 160/125 100%В2-01 20сt"

    Кол-во: 3

    "Позиция 47"

    "Круг алмазный тарельчатый 12А2-45 градусов 150х20х5х32 (80/63)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 48"

    "Инструмент для обработки оболочки жил кабеля"

    Кол-во: 6

    "Позиция 49"

    "Круг отрезной 230х2,5х22,23 металл"

    Кол-во: 102

    "Позиция 50"

    "Ножницы для резки кабеля сечения до 35 мм"

    Кол-во: 63

    "Позиция 51"

    "Круг отрезной арм 150х1.0х22"

    Кол-во: 150

    "Позиция 52"

    "Капролактам d=20"

    Кол-во: 20

    "Позиция 53"

    "ШКУРКА ШЛИФОВ.НА ТКАН.ОСНОВЕ 14А 16 вод."

    Кол-во: 34

    "Позиция 54"

    "ШКУРКА ШЛИФОВ.НА ТКАН.ОСНОВЕ 14А 50 вод."

    Кол-во: 13

    "Позиция 55"

    "ШКУРКА ШЛИФОВ.НА ТКАН.ОСНОВЕ 25А 40 ВОД."

    Кол-во: 32

    "Позиция 56"

    "круг точильный 125х16х12,7 мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 57"

    "Диск лепестковый радиальный 80х40, штифт d6"

    Кол-во: 300

    "Позиция 58"

    "Водостойкая абразивная бумага P2000/ 230 x 280 мм."

    Кол-во: 60

    "Позиция 59"

    "Щетка чашечная, витая стальная стальная латунированная проволока 0,3мм, 50мм/Ф шпильки 6мм"

    Кол-во: 120

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