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    Главная / Торги / Запасные части к экскаваторам ЭКГ, для нужд ПАО "Коршуновский ГОК"

    Запасные части к экскаваторам ЭКГ, для нужд ПАО "Коршуновский ГОК"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.05.2020 16:0008.05.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003830Дата и время окончания срока приема заявок Запасные части к экскаваторам ЭКГ, для нужд ПАО "Коршуновский ГОК"Нижнеилимский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003830

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запасные части к экскаваторам ЭКГ, для нужд ПАО "Коршуновский ГОК"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    05.03.2020 12:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Технические задания

    Типовой договор поставки

    ГП003830_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОРШУНОВСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ
    Все закупки и тендеры ПАО «Коршуновский ГОК»

    Юридический адрес

    665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1

    Почтовый адрес

    665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1

    Контактный телефон

    +7 39566 9-61-00

    Факс

    +7 39566 3-26-05

    Адрес электронной почты

    Dmitriy.Sorokvashin@korgok.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сороквашин Дмитрий Петрович

    Место рассмотрения предложений

    Нижнеилимский район

    Закупки и тендеры Иркутская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запасные части к экскаваторам ЭКГ, для нужд ПАО "Коршуновский ГОК"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.05.2020 16:00 GMT +308.05.2020 16:0008.05.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003830Дата и время окончания срока приема заявок Запасные части к экскаваторам ЭКГ, для нужд ПАО "Коршуновский ГОК"Нижнеилимский район

    Подведение итогов не позднее

    01.07.2020 13:0001.07.2020 13:0001.07.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003830Подведение итогов не позднее Запасные части к экскаваторам ЭКГ, для нужд ПАО "Коршуновский ГОК"Нижнеилимский район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.07.202001.07.2020 13:0001.07.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003830Подведение итогов не позднее Запасные части к экскаваторам ЭКГ, для нужд ПАО "Коршуновский ГОК"Нижнеилимский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запасные части к экскаваторам ЭКГ, для нужд ПАО "Коршуновский ГОК"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно заявке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Иркутская область, г. Железногорск- Илимский, улица Промышленная, 5Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно заявке

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО «Коршуновский ГОК»
    Все закупки и тендеры ПАО «Коршуновский ГОК»

    Адрес местонахождения

    665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1

    Классификатор ОКПД2

    G

    УСЛУГИ ПО ОПТОВОЙ И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ; УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ

    D

    ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, ГАЗ, ПАР И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА

    C

    ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

    B

    ПРОДУКЦИЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Типовой договор поставки

    02.06.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/960499/name/60cffb85d3a150.20039063

    21.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Электропневмовентиль ВВ-32Ш-110в"

    Кол-во: 20

    "Позиция 2"

    "Вал ведущий 3519.05.02.062"

    Кол-во: 4

    "Позиция 3"

    "Вал ведущий 3519.05.02.007-1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "Вал-шестерня z=19 m=8 3519.10.02.081"

    Кол-во: 4

    "Позиция 5"

    "Днище ковша 6,3м.куб. 3520.01.02.000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Колесо ведущее 3519.05.02.061"

    Кол-во: 4

    "Позиция 7"

    "Колесо ведущее (шлицевое) 3519.05.02.003"

    Кол-во: 8

    "Позиция 8"

    "Колесо зубчатое z=66 m=20 3519.10.02.210"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Коромысло 3519.21.00.001"

    Кол-во: 4

    "Позиция 10"

    "Круг роликовый 3519.07.00.000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Ось опорного колеса 3519.05.02.082"

    Кол-во: 16

    "Позиция 12"

    "Ось опорного колеса 3519.05.02.005"

    Кол-во: 4

    "Позиция 13"

    "Ось опорного колеса 3519.05.02.082"

    Кол-во: 8

    "Позиция 14"

    "Палец гусеничный 3519.05.03.002"

    Кол-во: 800

    "Позиция 15"

    "Вал II z-15 m-12 3519.10.02.090"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Обойма уравнительных блоков 3532.21.00.100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Звено гусеничное 3519.05.13.001"

    Кол-во: 288

    "Позиция 18"

    "Муфта 3519.05.06.000СБ"

    Кол-во: 8

    "Позиция 19"

    "Установка насосная с насосом АГ 11-11А с электродвигателем АИР-80"

    Кол-во: 8

    "Позиция 20"

    "Компрессор ВВ 0,8/8-720"

    Кол-во: 8

    "Позиция 21"

    "Рельс опорный 3519.05.00.014 в комплекте"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "Вал шестерня Z-23 m-10,5 200Г-2402106 (МАЗ) СБ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 23"

    "Тормоз 3519.09.02.000"

    Кол-во: 8

    "Позиция 24"

    "Вал быстроходный Z-18 m10 3519 09 03 071"

    Кол-во: 4

    "Позиция 25"

    "Шестерня ведущая Z-12 m10,5 200Г-2402021А"

    Кол-во: 4

    "Позиция 26"

    "Стенка передняя 3519.01.01.010сб"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "Колесо натяжное с бронзовой втулкой 3519.05.02.300"

    Кол-во: 4

    "Позиция 28"

    "Колесо опорное большое с втулкой 3519.05.02.200"

    Кол-во: 8

    "Позиция 29"

    "Тормоз 3519.11.01.000СБ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 30"

    "Вал промежуточный 3519.09.03.100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Манжета армированная 1.2-120*150-12, ГОСТ 8752-79"

    Кол-во: 18

    "Позиция 32"

    "Петля днища 8м3 3519.01.02.002"

    Кол-во: 4

    "Позиция 33"

    "Колесо опорное малое 3519.05.02.100 с втулкой"

    Кол-во: 8

    "Позиция 34"

    "ВИНТ -ПГ-DIN963-8.8-(A2K)-M10х25 212131002"

    Кол-во: 24

    "Позиция 35"

    "ПРУЖИНА СШП-3-II-1,8Х12Х40,7Х10 3519.05.02.044"

    Кол-во: 88

    "Позиция 36"

    "КОЛЬЦО 220-230-58-2-2 ГОСТ 9833-73/ ГОСТ 18829-73"

    Кол-во: 8

    "Позиция 37"

    "Кольцо 3536.05.12.400"

    Кол-во: 8

    "Позиция 38"

    "Кольцо 3536.05.02.003"

    Кол-во: 8

    "Позиция 39"

    "ТОРМОЗ ДИСКОВЫЙ 3572.05.13.000"

    Кол-во: 4

    "Позиция 40"

    "Тормоз ТКП 300"

    Кол-во: 10

    "Позиция 41"

    "Кольцо уплотнительное 385-400-85-2-2 ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 8

    "Позиция 42"

    "Цилиндр пневматический 3519.17.01.000"

    Кол-во: 6

    "Позиция 43"

    "Электропневмораспределитель одноклапанный 4301.01.05.000"

    Кол-во: 7

    "Позиция 44"

    "Цапфа центральная в сборе 3519.06.00.000 СБ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Цепь 3519.01.02.100 СБ"

    Кол-во: 100

    "Позиция 46"

    "Насос Р203-8XNBO 2K7-AC-1A1.01-V10 кат. №644-40762-2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 47"

    "Станция насосная ZPU08 с блоком управления (кат. №605-45023-5)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 48"

    "Насос бочковой LUBRIGUM P200KG с датчиком нижнего уровня смазки кат. №609-29961-1"

    Кол-во: 2

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    4 535 600
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    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)
    Начало приема заявок:
    21.01.2022 г., 12:02
    Дата аукциона:
    22.02.2022 г., 12:00
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