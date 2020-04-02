www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП003827
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка текстильной галантереи
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Предварительный отбор\Квалификационный отбор
Дата публикации
05.03.2020 12:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
188643, ОБЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, Г ВСЕВОЛОЖСК, УЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ДОМ 14/1,
Почтовый адрес
188643, ОБЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, Г ВСЕВОЛОЖСК, УЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ДОМ 14/1
Контактный телефон
+7 122 44-55102 доб. 039
Факс
Адрес электронной почты
T.Zubareva@btcgroup.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зубарева Татьяна Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка текстильной галантереи Данный предварительный квалификационный отбор проводится с целью отбора возможных участников, допускаемых для участия в конкурентных закупочных процедурах, в соответствии с требованиями и критериями, установленными организатором процедуры в документации предварительного квалификационного отбора, а также с целью согласования образца-эталона и технических характеристик по каждому артикулу СиМ. Данный предварительный квалификационный отбор не является конкурсом либо аукционом и его проведение не регулируется статьями 447 - 449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данный предварительный квалификационный отбор также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данный предварительный квалификационный отбор не накладывает на заказчика и организатора закупки соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора с участником его прошедшим.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003827Подведение итогов не позднее Поставка текстильной галантереи Данный предварительный квалификационный отбор проводится с целью отбора возможных участников, допускаемых для участия в конкурентных закупочных процедурах, в соответствии с требованиями и критериями, установленными организатором процедуры в документации предварительного квалификационного отбора, а также с целью согласования образца-эталона и технических характеристик по каждому артикулу СиМ. Данный предварительный квалификационный отбор не является конкурсом либо аукционом и его проведение не регулируется статьями 447 - 449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данный предварительный квалификационный отбор также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данный предварительный квалификационный отбор не накладывает на заказчика и организатора закупки соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора с участником его прошедшим. Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка текстильной галантереи Данный предварительный квалификационный отбор проводится с целью отбора возможных участников, допускаемых для участия в конкурентных закупочных процедурах, в соответствии с требованиями и критериями, установленными организатором процедуры в документации предварительного квалификационного отбора, а также с целью согласования образца-эталона и технических характеристик по каждому артикулу СиМ. Данный предварительный квалификационный отбор не является конкурсом либо аукционом и его проведение не регулируется статьями 447 - 449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данный предварительный квалификационный отбор также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данный предварительный квалификационный отбор не накладывает на заказчика и организатора закупки соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора с участником его прошедшим.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Указано в Документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Указано в ДокументацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО БТК ГРУПП
Все закупки и тендеры АО БТК ГРУПП
Адрес местонахождения
188643, ОБЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, Г ВСЕВОЛОЖСК, УЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ДОМ 14/1,
188643, ОБЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, Г ВСЕВОЛОЖСК, УЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ДОМ 14/1
13.99
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 640
Кол-во: 2300
Кол-во: 1500
Кол-во: 300
Кол-во: 4000
Кол-во: 800
Кол-во: 870
Кол-во: 550
Кол-во: 350
Кол-во: 384000
Кол-во: 6000
Кол-во: 2300
Кол-во: 4850
Кол-во: 50
Кол-во: 100
Кол-во: 48000
Кол-во: 23000
Кол-во: 29700
Кол-во: 7200
Кол-во: 10800
Кол-во: 9700
Кол-во: 33300
Кол-во: 308100
Кол-во: 354000
Кол-во: 175000
Кол-во: 1800
Кол-во: 16800
Кол-во: 2700
Кол-во: 119000
Кол-во: 51000
Кол-во: 115000
Кол-во: 581000
Кол-во: 1666550
Кол-во: 6300
Кол-во: 450000
Кол-во: 131860
Кол-во: 64800
Кол-во: 17200
Кол-во: 3700
Кол-во: 300
Кол-во: 36000
Кол-во: 6000
Кол-во: 657000
Кол-во: 86000
Кол-во: 2700
Кол-во: 16300
Кол-во: 15000
Кол-во: 1300
Кол-во: 22500
Кол-во: 200
Кол-во: 22000
Кол-во: 106000
Кол-во: 650
Кол-во: 400
Кол-во: 284000
Кол-во: 219000
Кол-во: 219000
Кол-во: 219000
Кол-во: 270000
Кол-во: 23000
Кол-во: 360
Кол-во: 400
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 1456000
Кол-во: 162000
Кол-во: 1500
Кол-во: 50
Кол-во: 614000
Кол-во: 155000
Кол-во: 116000
Кол-во: 10200
Кол-во: 455000
Кол-во: 3000
Кол-во: 458000
Кол-во: 40500
Кол-во: 724500
Кол-во: 136880
Кол-во: 23000
Кол-во: 171000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.