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Номер извещения
ГП003815
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услуги по техническому освидетельствованию и ремонту технологических трубопроводов систем бурового комплексадля нужд ООО «Газпромнефть-Приразломное»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
05.03.2020 11:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр. Невский,, дом 38/4, литер А, часть пом. 2-Н помещение 104
Почтовый адрес
191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр. Невский,, дом 38/4, литер А, часть пом. 2-Н помещение 104
Контактный телефон
+7 812 403-08-88 доб. 755253
Адрес электронной почты
shelf.ooz@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Киселева Ирина Львовна
Место рассмотрения заявок
город Санкт-Петербург
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по техническому освидетельствованию и ремонту технологических трубопроводов систем бурового комплекса для нужд ООО «Г
Дата и время окончания срока приема заявок
20.03.2020 12:00 GMT +320.03.2020 12:0020.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003815Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому освидетельствованию и ремонту технологических трубопроводов систем бурового комплекса для нужд ООО «Ггород Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Оказание услуг по техническому освидетельствованию и ремонту технологических трубопроводов систем бурового комплекса для нужд ООО «Г
Официальный сайт, на котором размещена документация
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