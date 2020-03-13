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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП003847
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка материалов ПБ и ТБ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
05.03.2020 13:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97
Контактный телефон
+7 982 780-02-30
Факс
+7 495 649-30-67
Адрес электронной почты
BelitskyAL@promstroi-group.ru
Ф.И.О. контактного лица
Белицкий Андрей Леонидович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Материалы ПБ и ТБ (информационные таблички, ограждения, знаки)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.03.2020 15:00 GMT +313.03.2020 15:0013.03.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003847Дата и время окончания срока приема заявок Материалы ПБ и ТБ (информационные таблички, ограждения, знаки)Москва
Подведение итогов не позднее
20.03.2020 17:3020.03.2020 17:3020.03.2020 17:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003847Подведение итогов не позднее Материалы ПБ и ТБ (информационные таблички, ограждения, знаки)Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Материалы ПБ и ТБ (информационные таблички, ограждения, знаки)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
9 653,00 шт. 110 рул. 4 000,00 м
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
676450, Амурская область, г. Свободный (площадка АГПЗ)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ПРОМСТРОЙ
Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ
Адрес местонахождения
121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10
117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97
C
Документация лота
Кол-во: 2000
Кол-во: 700
Кол-во: 2000
Кол-во: 3000
Кол-во: 1000
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 10
Кол-во: 9
Кол-во: 100
Кол-во: 4
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 25
Кол-во: 25
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 1000
Кол-во: 1000
Кол-во: 500
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