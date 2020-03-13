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    Главная / Торги / Поставка материалов ПБ и ТБ

    Поставка материалов ПБ и ТБ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.03.2020 15:0013.03.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003847Дата и время окончания срока приема заявок Материалы ПБ и ТБ (информационные таблички, ограждения, знаки)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003847

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка материалов ПБ и ТБ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    05.03.2020 13:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Информационная карта запроса предложения - Поставка материалов ПБ и ТБ

    Форма КП - Поставка материалов ПБ и ТБ

    Техническое задание - Поставка материалов ПБ и ТБ

    ГП003847_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОМСТРОЙ
    Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ

    Юридический адрес

    121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10

    Почтовый адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97

    Контактный телефон

    +7 982 780-02-30

    Факс

    +7 495 649-30-67

    Адрес электронной почты

    BelitskyAL@promstroi-group.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Белицкий Андрей Леонидович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Материалы ПБ и ТБ (информационные таблички, ограждения, знаки)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.03.2020 15:00 GMT +313.03.2020 15:0013.03.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003847Дата и время окончания срока приема заявок Материалы ПБ и ТБ (информационные таблички, ограждения, знаки)Москва

    Подведение итогов не позднее

    20.03.2020 17:3020.03.2020 17:3020.03.2020 17:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003847Подведение итогов не позднее Материалы ПБ и ТБ (информационные таблички, ограждения, знаки)Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.03.202020.03.2020 17:3020.03.2020 17:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003847Подведение итогов не позднее Материалы ПБ и ТБ (информационные таблички, ограждения, знаки)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Материалы ПБ и ТБ (информационные таблички, ограждения, знаки)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    9 653,00 шт. 110 рул. 4 000,00 м

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    676450, Амурская область, г. Свободный (площадка АГПЗ)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    по факту поставки в течение 30 дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОМСТРОЙ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ПРОМСТРОЙ
    Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10

    117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97

    Классификатор ОКПД2

    C

    ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/641008/name/5eb3db0750dfd6.11381150

    07.05.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ограждение аварийное 150 (оранжевая)"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 2"

    "Веха оградительная ВО-2"

    Кол-во: 700

    "Позиция 3"

    "Знак самоклеющийся "Заземление""

    Кол-во: 2000

    "Позиция 4"

    "Знак самоклеющийся "~ 220 В""

    Кол-во: 3000

    "Позиция 5"

    "Знак самоклеющийся "~ 380 В""

    Кол-во: 1000

    "Позиция 6"

    "Знак самоклеющийся треугольник "Внимание опасность поражения электрическим током""

    Кол-во: 100

    "Позиция 7"

    "Веха оградительная сигнальная"

    Кол-во: 100

    "Позиция 8"

    "Сетка сигнальная для аварийного ограждения (оранжевая)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 9"

    "Электроизоляционная лента (оранжевый, белый, коричневый)"

    Кол-во: 9

    "Позиция 10"

    "Лента сигнальная оградительная красно-белая"

    Кол-во: 100

    "Позиция 11"

    "Информационный стенд по ОТ и ПБ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 12"

    "Вспомогательный плакат безопасности: 3.1.21 Опасная зона размер 250x140"

    Кол-во: 20

    "Позиция 13"

    "Вспомогательный плакат безопасности:размер 250x140 3.1.22 Посторонним вход воспрещен"

    Кол-во: 20

    "Позиция 14"

    "Осторожно! Сварочные работы № 02 размер 250x140"

    Кол-во: 20

    "Позиция 15"

    "Огнеопасно! Баллоны с газом № 01(размер250x140)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 16"

    "Стой! Опасная зона р 3145 (размер 140x250)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 17"

    "Внимание Нахождение на объектебез каски запрещено р 200 (размер 300x400)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 18"

    "Знак Запрещается курить (наклейки)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 19"

    "Знак Запрещается курить (пластик)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 20"

    "Знак Запрещается пользоваться открытым огнем и курить (наклейки)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 21"

    "Знак Запрещается пользоваться открытым огнем и курить (пластик)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 22"

    "Знак Проход запрещен (пластик)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 23"

    "Знак Опасно.Возможно падение груза"

    Кол-во: 50

    "Позиция 24"

    "Знак Осторожно. Возможность падения с высоты"

    Кол-во: 50

    "Позиция 25"

    "Знак Доступ посторонним запрещен"

    Кол-во: 50

    "Позиция 26"

    "Знак Газовый баллон"

    Кол-во: 50

    "Позиция 27"

    "Знак Работать в предохранительном (страховочном) поясе"

    Кол-во: 50

    "Позиция 28"

    "Знак Курить здесь"

    Кол-во: 50

    "Позиция 29"

    "Знак Курить здесь"

    Кол-во: 50

    "Позиция 30"

    "Знак Огнетушитель"

    Кол-во: 50

    "Позиция 31"

    "Знак Огнетушитель"

    Кол-во: 50

    "Позиция 32"

    "Знак Категория помещения, Класс зоны помещения. 250х140"

    Кол-во: 100

    "Позиция 33"

    "При пожаре звонить 01, с мобильного телефона 112"

    Кол-во: 100

    "Позиция 34"

    "Знак Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики"

    Кол-во: 25

    "Позиция 35"

    "Знак Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики"

    Кол-во: 25

    "Позиция 36"

    "Знак Опасность поражения электрическим током"

    Кол-во: 50

    "Позиция 37"

    "Знак Опасность поражения электрическим током"

    Кол-во: 50

    "Позиция 38"

    "Знак Телефон для использования при пожаре (в том числе телефон прямой связи с пожарной охраной)(наклейки)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 39"

    "Знак Звуковой оповещатель пожарной тревоги (наклейки)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 40"

    "Знак аптечка медицинская 150х150мм (наклейки)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 41"

    "Пожарный металлический щит закрытого типа ЩП-В в комплекте : ящик для песка- емкость 0,5 куб. м., лом,лопата штыковая, лопата совковая, одно ведро пожарное конусное,огнетушители ОП-5 -2 шт."

    Кол-во: 10

    "Позиция 42"

    "Ограждение аварийное 150 (оранжевая)"

    Кол-во: 500

    "Позиция 43"

    "Сетка барьерная (зеленая)"

    Кол-во: 500

    "Позиция 44"

    "Извещатели дымовые ИП 212-142"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 45"

    "Сетка ограждающая аварийная оранжевая ячейка 30х50"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 46"

    "Стойка для аварийной сетки"

    Кол-во: 500

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