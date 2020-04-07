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    Главная / Торги / ИЗВЕЩЕНИЕ О проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора с АО «Оренбургнефтеотдача» на поставку оборудование для ОРЭ для нужд АО «Оренбургнефтеотдача»

    ИЗВЕЩЕНИЕ О проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора с АО «Оренбургнефтеотдача» на поставку оборудование для ОРЭ для нужд АО «Оренбургнефтеотдача»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.04.2020 12:0007.04.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008957827Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования для ОРЭМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008957827

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ИЗВЕЩЕНИЕ О проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора с АО «Оренбургнефтеотдача» на поставку оборудование для ОРЭ для нужд АО «Оренбургнефтеотдача»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    05.03.2020 11:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_ТК_60.2_от_26.06.20_ОНО_ОРЭ_(итог)--.docx

    Извещение

    Документация о закупке

    Приложение 1 к Документации

    Приложение 2 к Документации

    Проект договора с приложениями

    формы для заполнения

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Зарубежнефть
    Все закупки и тендеры Зарубежнефть

    Юридический адрес

    101990, Российская Федерация, Москва, Армянский пер., дом 9/1/1, стр. 1

    Почтовый адрес

    101990, Российская Федерация, Москва, Армянский пер., дом 9/1/1, стр. 1

    Контактный телефон

    +7 495 748-64-24 доб. 3041

    Факс

    +7 495 748-64-23

    Адрес электронной почты

    dbobrov@nestro.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бобров Дмитрий Леонидович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка оборудования для ОРЭ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.04.2020 12:00 GMT +307.04.2020 12:0007.04.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008957827Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования для ОРЭМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    07.04.2020 12:0007.04.2020 12:0007.04.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008957827Дата и время вскрытия заявок Поставка оборудования для ОРЭМосква

    Подведение итогов не позднее

    24.04.2020 20:0024.04.2020 20:0024.04.2020 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008957827Подведение итогов не позднее Поставка оборудования для ОРЭМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.04.202024.04.2020 20:0024.04.2020 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008957827Подведение итогов не позднее Поставка оборудования для ОРЭМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оборудования для ОРЭ

    Начальная цена

    15 719 094,12

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Документацией о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Документацией о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Документацией о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Открытое акционерное общество Зарубежнефть»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Зарубежнефть
    Все закупки и тендеры Зарубежнефть

    Адрес местонахождения

    101990, Российская Федерация, Москва, Армянский пер., дом 9/1/1, стр. 1

    Классификатор ОКПД2

    28.99.39.190

    Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    28.99.9

    Производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/676651/name/5efb1af48a91b7.91404260

    30.06.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки"

    Кол-во:

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