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Номер извещения
32008957827
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
ИЗВЕЩЕНИЕ О проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора с АО «Оренбургнефтеотдача» на поставку оборудование для ОРЭ для нужд АО «Оренбургнефтеотдача»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
05.03.2020 11:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
101990, Российская Федерация, Москва, Армянский пер., дом 9/1/1, стр. 1
Почтовый адрес
101990, Российская Федерация, Москва, Армянский пер., дом 9/1/1, стр. 1
Контактный телефон
+7 495 748-64-24 доб. 3041
Факс
+7 495 748-64-23
Адрес электронной почты
dbobrov@nestro.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бобров Дмитрий Леонидович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка оборудования для ОРЭ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.04.2020 12:00 GMT +307.04.2020 12:0007.04.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008957827Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования для ОРЭМосква
Дата и время вскрытия заявок
07.04.2020 12:0007.04.2020 12:0007.04.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008957827Дата и время вскрытия заявок Поставка оборудования для ОРЭМосква
Подведение итогов не позднее
24.04.2020 20:0024.04.2020 20:0024.04.2020 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008957827Подведение итогов не позднее Поставка оборудования для ОРЭМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка оборудования для ОРЭ
Начальная цена
15 719 094,12
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Документацией о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Документацией о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Зарубежнефть
Все закупки и тендеры Зарубежнефть
Адрес местонахождения
101990, Российская Федерация, Москва, Армянский пер., дом 9/1/1, стр. 1
28.99.39.190
28.99.9
Документация лота
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