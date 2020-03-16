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Номер извещения
32008957880
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка контрольно-измерительных приборов и автоматики для нужд ПАО «ТМ»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
05.03.2020 12:01
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО,
Почтовый адрес
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО
Контактный телефон
+7 3452 54-60-77
Факс
+7 3452 54-60-29
Адрес электронной почты
o.bondar@tmotor.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бондарь Ольга Михайловна
Место рассмотрения предложений
Тюмень, площадь Владимира Хуторянского, 1
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка контрольно-измерительных приборов и автоматики для нужд ПАО "ТМ"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка контрольно-измерительных приборов и автоматики для нужд ПАО "ТМ"
Начальная цена
15 958 284,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствие с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Тюмень, площадь Владимира Хуторянского, 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО "ТМ"
Все закупки и тендеры ПАО "ТМ"
Адрес местонахождения
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО,
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО
26.51.43.117
26.51
Документация лота
Кол-во: 10.00000
Кол-во: 10.00000
Кол-во: 10.00000
Кол-во: 10.00000
Кол-во: 10.00000
Кол-во: 10.00000
Кол-во: 10.00000
Кол-во: 250.00000
Кол-во: 1200.00000
Кол-во: 1200.00000
Кол-во: 15.00000
Кол-во: 1700.00000
Кол-во: 100.00000
Кол-во: 3.00000
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