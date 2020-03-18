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    Главная / Торги / Оказание услуг по перевозке автомобильным транспортом грузов в контейнерах

    Оказание услуг по перевозке автомобильным транспортом грузов в контейнерах

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.03.2020 11:0018.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008957761Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по перевозке автомобильным транспортом грузов в контейнерах г. Москва, ул. Ткацкая, д. 7Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008957761

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по перевозке автомобильным транспортом грузов в контейнерах

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    05.03.2020 11:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    2._Протокол_подведения_итогов_ОЗП_ГПЗ_1760_-_на_сайт.pdf

    Документация

    Извещение

    Приложение № 3 (Прейскурант цен)

    раздел 8 документации о закупке (проект договора)

    раздел 9 документации о закупке (техническое задание)

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ НАЗЕМНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"
    Все закупки и тендеры АО "ЦЭНКИ"

    Юридический адрес

    129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2,

    Почтовый адрес

    129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2

    Контактный телефон

    +7 499 912-82-90

    Факс

    Адрес электронной почты

    v.evseev@russian.space

    Ф.И.О. контактного лица

    Евсеев В. Н.

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, ул. Ткацкая, д. 7

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по перевозке автомобильным транспортом грузов в контейнерах

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.03.2020 11:00 GMT +318.03.2020 11:0018.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008957761Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по перевозке автомобильным транспортом грузов в контейнерах г. Москва, ул. Ткацкая, д. 7

    Дата и время вскрытия заявок

    18.03.2020 11:0018.03.2020 11:0018.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008957761Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по перевозке автомобильным транспортом грузов в контейнерах г. Москва, ул. Ткацкая, д. 7

    Подведение итогов не позднее

    27.03.2020 11:0027.03.2020 11:0027.03.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008957761Подведение итогов не позднее Оказание услуг по перевозке автомобильным транспортом грузов в контейнерах г. Москва, ул. Ткацкая, д. 7

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.03.202027.03.2020 11:0027.03.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008957761Подведение итогов не позднее Оказание услуг по перевозке автомобильным транспортом грузов в контейнерах г. Москва, ул. Ткацкая, д. 7

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по перевозке автомобильным транспортом грузов в контейнерах

    Начальная цена

    20 540 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    102 700,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    102 700,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с проектом договора и техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора и техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ НАЗЕМНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "ЦЭНКИ"
    Все закупки и тендеры АО "ЦЭНКИ"

    Адрес местонахождения

    129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2,

    129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2

    Классификатор ОКПД2

    49.41.19.900

    Услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    49.41

    Деятельность автомобильного грузового транспорта

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/611149/name/5e79de615d3bf3.69576304

    24.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность автомобильного грузового транспорта"

    Кол-во: 1.00000

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