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    Главная / Торги / Открытый запрос предложений на поставку Электроматериалов для филиалов ООО «РИМЕРА-Сервис»

    Открытый запрос предложений на поставку Электроматериалов для филиалов ООО «РИМЕРА-Сервис»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.04.2020 14:0020.04.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003810Дата и время окончания срока приема заявок Договор поставкиг. НижневартовскПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003810

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый запрос предложений на поставку Электроматериалов для филиалов ООО «РИМЕРА-Сервис»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    05.03.2020 11:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Анкета поставщика

    Типовой договор

    Извещение

    Техническое задание

    Приложение № 1 к тех.заданию

    Коммерческое предложение(форма для заполнения)

    ГП003810_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью РИМЕРА-Сервис
    Все закупки и тендеры РИМЕРА-Сервис

    Юридический адрес

    121205, Российская Федерация, Москва, г. Москва, территория Инновационного центра Сколково, бульвар Большой, д. 40,этаж 5, ком. 37

    Почтовый адрес

    121205, Российская Федерация, Москва, г. Москва, территория Инновационного центра Сколково, бульвар Большой, д. 40,этаж 5, ком. 37

    Контактный телефон

    +7 3466 31-25-25

    Факс

    +7 495 984-10-12 доб. 0

    Адрес электронной почты

    sergey.zybkin@rimera.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Зыбкин Сергей Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    г. Нижневартовск

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Договор поставки

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.04.2020 14:00 GMT +320.04.2020 14:0020.04.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003810Дата и время окончания срока приема заявок Договор поставкиг. Нижневартовск

    Подведение итогов не позднее

    27.04.2020 12:0027.04.2020 12:0027.04.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003810Подведение итогов не позднее Договор поставкиг. Нижневартовск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.04.202027.04.2020 12:0027.04.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003810Подведение итогов не позднее Договор поставкиг. Нижневартовск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Договор поставки

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью РИМЕРА-Сервис»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РИМЕРА-Сервис
    Все закупки и тендеры РИМЕРА-Сервис

    Адрес местонахождения

    121205, Российская Федерация, Москва, г. Москва, территория Инновационного центра Сколково, бульвар Большой, д. 40,этаж 5, ком. 37

    Классификатор ОКПД2

    06

    Нефть сырая и газ природный

    Классификатор ОКВЭД2

    D

    ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ И ПАРОМ; КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/727651/name/5f561b665e0231.98911602

    07.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Батарейка "Крона""

    Кол-во: 776

    "Позиция 2"

    "Батарейки аккумуляторные АА 2700 мА с зарядным устройством(комплект 4 шт)"

    Кол-во: 24

    "Позиция 3"

    "Выключатель концевой ВП 15-21А221 (Толкатель с роликом)"

    Кол-во: 16

    "Позиция 4"

    "Контактор КМИ-11860 в оболочке 220в"

    Кол-во: 13

    "Позиция 5"

    "Наконечники медные 35мм2"

    Кол-во: 4140

    "Позиция 6"

    "Пост кнопочный ПКЕ 212/1 в корп."

    Кол-во: 30

    "Позиция 7"

    "Потлочный детектор движения LX28B"

    Кол-во: 21

    "Позиция 8"

    "Пульт управления 6-кнопочный ПКТ-63"

    Кол-во: 87

    "Позиция 9"

    "Пускатель ПМ 12 025501 УХЛ 4В 380-500V"

    Кол-во: 20

    "Позиция 10"

    "Пускатель ПМ 12-010500"

    Кол-во: 26

    "Позиция 11"

    "Пускатель ПМ 12-025-211 501 380"

    Кол-во: 26

    "Позиция 12"

    "Пускатель ПМ 12-02550-УХЛ4В"

    Кол-во: 30

    "Позиция 13"

    "Пускатель ПМА 1611Д 220В с 4 блок-контактами"

    Кол-во: 20

    "Позиция 14"

    "Пускатель ПМА 2160 200В с 4 блок-контактами"

    Кол-во: 30

    "Позиция 15"

    "Пускатель ПМА-6100 220В с 4 блок-контактами"

    Кол-во: 13

    "Позиция 16"

    "Пускатель ПМЛ 1100 12 А"

    Кол-во: 12

    "Позиция 17"

    "Пускатель ПМЛ 2100 25 А"

    Кол-во: 12

    "Позиция 18"

    "Пускатель ПМЛ 2501*4Б (35А)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 19"

    "Пускатель ПМЛ 35010*4в реверсный 220В 35А"

    Кол-во: 5

    "Позиция 20"

    "Пускатель ПМЛ-15010*4Б (20А)"

    Кол-во: 18

    "Позиция 21"

    "Пускатель ПМЛ-25010*4В 220В 25А"

    Кол-во: 14

    "Позиция 22"

    "Пускатель ПМЛ-3100*4Б (55А)"

    Кол-во: 28

    "Позиция 23"

    "Пускатель ПМЛ-4100 220В"

    Кол-во: 5

    "Позиция 24"

    "Пускатель электромагнитный ИЖМВ 6844 32003 380В-50Гц"

    Кол-во: 16

    "Позиция 25"

    "Светильник настольный KD -021"

    Кол-во: 8

    "Позиция 26"

    "Сизы Ф6"

    Кол-во: 140

    "Позиция 27"

    "Стартер PHOENIX 4-40 W"

    Кол-во: 106

    "Позиция 28"

    "Стартер PHOENIX 4-80 W"

    Кол-во: 36

    "Позиция 29"

    "ТЭН 3*1,5 Квт для мойки мелких деталей"

    Кол-во: 23

    "Позиция 30"

    "ТЭН для мойки ТЭН 120А 10/1,0 Р 220 U-образный м/ц 55мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 31"

    "Щиток под автомат"

    Кол-во: 12

    "Позиция 32"

    "Эл. лампочки U=24В Р=60Вт"

    Кол-во: 190

    "Позиция 33"

    "Электротэны U-образные 2кВт"

    Кол-во: 12

    "Позиция 34"

    "Электродвигатели АИР 63 В4 0,37кВт 1500 об/мин"

    Кол-во: 12

    "Позиция 35"

    "Проволока нихром, ф 2мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Керамическая трубка ф 20, L=480мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 37"

    "Электродвигатель 4А 1,5кВт 1500 об/мин"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Электродвигатель 4А 2,2кВт 1500 об/мин"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Электродвигатель 4А 3,0кВт 1500 об/мин"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Блок бесперебойного источника птания"

    Кол-во: 3

    "Позиция 41"

    "Пускатель электромагнитный ПМЛ4160М 63А-380 АС УХЛ4-Б"

    Кол-во: 8

    "Позиция 42"

    "Выключатель автомат. 3р 100А С 35кА ВА88-33 ИЭК"

    Кол-во: 13

    "Позиция 43"

    "Выключатель автомат. 3р 150А С 35кА ВА88-33 ИЭК"

    Кол-во: 11

    "Позиция 44"

    "Выключатель автомат. 3р 250А С 35кА ВА88-33 ИЭК"

    Кол-во: 11

    "Позиция 45"

    "Выключатель автомат. 3р 320А С 35кА ВА88-33 ИЭК"

    Кол-во: 5

    "Позиция 46"

    "Выключатель автомат. 3р 400А С 35кА ВА88-37 ИЭК"

    Кол-во: 9

    "Позиция 47"

    "Выключатель автомат. 3р 630А ВА88-40 ИЭК"

    Кол-во: 2

    "Позиция 48"

    "УЗО ВД1-63 2Р 50А 300мА ИЭК"

    Кол-во: 21

    "Позиция 49"

    "Асинхронный электродвигатель тип А 1207-К6А 0,4х810"

    Кол-во: 2

    "Позиция 50"

    "Электродвигатель трехфазный АИР132S4 IM2081 7,5 кВт 1500 об/мин"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "Электродвигатель трехфазный АИР112М4 IM2081 5,5 кВт 1500 об/мин"

    Кол-во: 6

    "Позиция 52"

    "Электродвигатель трехфазный АИР100М4 IM1081 4 кВт 1500 об/мин"

    Кол-во: 3

    "Позиция 53"

    "Электродвигатель трехфазный 5АИ112М2 IM1081 7,5 кВт 3000 об/мин"

    Кол-во: 2

    "Позиция 54"

    "Электродвигатель трехфазный 5АИ100МS2 IM2081 4 кВт 3000 об/мин"

    Кол-во: 4

    "Позиция 55"

    "Электродвигатель трехфазный АИP80B2 IM2081 2,2 кВт 3000 об/мин"

    Кол-во: 3

    "Позиция 56"

    "Электродвигатель трехфазный 5АИ132S6 IM1081 5,5 кВт 1000 об/мин"

    Кол-во: 1

    "Позиция 57"

    "Электродвигатель трехфазный 5АИ100L6 IM2081 2,2 кВт 1000 об/мин"

    Кол-во: 3

    "Позиция 58"

    "Электродвигатель АДМ112МА6 3 кВт 1400/1000 об/мин"

    Кол-во: 3

    "Позиция 59"

    "Электродвигатель АИР71В4 0,75 кВт 1500 об/мин"

    Кол-во: 3

    "Позиция 60"

    "Рубильник TDM SQ0734-0008"

    Кол-во: 7

    "Позиция 61"

    "Кабельканал 15х10 мм"

    Кол-во: 140

    "Позиция 62"

    "Электромагнит ЭМ24-52412-65УХЛ4"

    Кол-во: 6

    "Позиция 63"

    "Термосопративление ТДС015 50М В3 250"

    Кол-во: 12

    "Позиция 64"

    "Устройство контроля уровня САУ-М7Е ОВЕН ТРМ-ЩУР"

    Кол-во: 3

    "Позиция 65"

    "Ящик силовой с рубитьником ЯБ2-250-1 УЗ IP54 с ПН2"

    Кол-во: 5

    "Позиция 66"

    "Ящик силовой с рубитьником ЯБ3-400-2 УЗ 400А IP54 с ППН37"

    Кол-во: 1

    "Позиция 67"

    "Манометр МП3-Уф 0-6 Мпа"

    Кол-во: 8

    "Позиция 68"

    "Манометр МП3-Уф 0-10 Мпа"

    Кол-во: 12

    "Позиция 69"

    "Манометр МП3-Уф 0-25 Мпа"

    Кол-во: 6

    "Позиция 70"

    "Манометр МП4-Уф 0-6 Мпа"

    Кол-во: 6

    "Позиция 71"

    "Манометр МП4-Уф 0-25 Мпа"

    Кол-во: 7

    "Позиция 72"

    "светильник светодиодный потолочный"

    Кол-во: 10

    "Позиция 73"

    "ПМЛ2561М-25А-36АС ухл4Б"

    Кол-во: 15

    "Позиция 74"

    "Электродвигатель А112 МВ6 4 Кв 950 об/мин."

    Кол-во: 7

    "Позиция 75"

    "Электродвигатель АДМ 112МА6-3 Кв 950 об/мин."

    Кол-во: 4

    "Позиция 76"

    "Электродвигатель АИР71В4 0,75Кв 1500об/мин"

    Кол-во: 6

    "Позиция 77"

    "Евророзетка 1-но местная, 220 В, наружного исп."

    Кол-во: 85

    "Позиция 78"

    "Автоматический выключатель трёхполюсный ВА 47-29 100А"

    Кол-во: 21

    "Позиция 79"

    "Авт. Выкл. ВА57-35 (3Ф, 160А)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 80"

    "Авт выкл. ВА ВА57-35 (3Ф, 630А)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 81"

    "Электротэны ТЭН70А8,5/2,0Р220/ 6 кВт, закреплённые в пробке"

    Кол-во: 6

    "Позиция 82"

    "Вентилятор двигателя подьема произ-во Болгария кат. №280055"

    Кол-во: 2

    "Позиция 83"

    "Пост кнопочный ПКЕ 222/1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 84"

    "Хомут 15-22мм"

    Кол-во: 100

    "Позиция 85"

    "Хомут 10-18мм"

    Кол-во: 100

    "Позиция 86"

    "Автомат 250А 3ф"

    Кол-во: 11

    "Позиция 87"

    "Автомат 40А 3п"

    Кол-во: 32

    "Позиция 88"

    "Автомат 47-100 3п 100А"

    Кол-во: 15

    "Позиция 89"

    "Автомат 630А 3ф"

    Кол-во: 2

    "Позиция 90"

    "Автомат 63А 3п"

    Кол-во: 32

    "Позиция 91"

    "Автомат АЕ 2046 40А"

    Кол-во: 5

    "Позиция 92"

    "Автомат АЕ 2046 63А"

    Кол-во: 15

    "Позиция 93"

    "Автомат АЕ 2056 100А"

    Кол-во: 15

    "Позиция 94"

    "Автомат АЕ 2056 250 А"

    Кол-во: 3

    "Позиция 95"

    "Автомат АЕ 2056 80А"

    Кол-во: 20

    "Позиция 96"

    "Автомат ВА 47-100.1-100А"

    Кол-во: 20

    "Позиция 97"

    "Автомат ВА 47-29 40А"

    Кол-во: 20

    "Позиция 98"

    "Автомат ВА 47-63 1п 40А"

    Кол-во: 20

    "Позиция 99"

    "Автомат ВА 47-63 3п 40А"

    Кол-во: 20

    "Позиция 100"

    "Автомат диф IEK 3п 16A АД-12"

    Кол-во: 20

    "Позиция 101"

    "Адрессная бирка ПВХ 60х50 мм."

    Кол-во: 5030

    "Позиция 102"

    "Аккумулятор R6 (АА) Ni-Mh 2800MAh Космос"

    Кол-во: 170

    "Позиция 103"

    "Батарейка "DURACELL ULTRA 123""

    Кол-во: 48

    "Позиция 104"

    "Батарейка alkalain NIMN AA HR6 180AA HC"

    Кол-во: 48

    "Позиция 105"

    "Батарейка DURACTLL ULTRA CR17345 3V"

    Кол-во: 10

    "Позиция 106"

    "Батарейка DURASELL АА (пальчиковая)"

    Кол-во: 1606

    "Позиция 107"

    "Батарейка DURASELL ААА (мезинчиковая)"

    Кол-во: 1592

    "Позиция 108"

    "Батарейка DURASELLАА 1,5 NEW (MN2600) BASIC"

    Кол-во: 48

    "Позиция 109"

    "Бирка кабельная У134"

    Кол-во: 51636

    "Позиция 110"

    "Вилка ШКх60А/380"

    Кол-во: 4

    "Позиция 111"

    "Вилка электрическая"

    Кол-во: 73

    "Позиция 112"

    "Выключатель 1кл."

    Кол-во: 40

    "Позиция 113"

    "Выключатель концевой ВК-300-БР-11-67-У2"

    Кол-во: 16

    "Позиция 114"

    "Выключатель концевой ВПК -2110-У2"

    Кол-во: 16

    "Позиция 115"

    "Выключатель концевой ВПК 2112 БУ2"

    Кол-во: 46

    "Позиция 116"

    "Дросель для севтильник ДРЛ 400 Croner Giliodor 400ME/65 IP65"

    Кол-во: 41

    "Позиция 117"

    "Евророзетка 1"

    Кол-во: 12

    "Позиция 118"

    "Евророзетка 2"

    Кол-во: 12

    "Позиция 119"

    "Зажимы (крокодилы) силовые DE -230 ВВ првода"

    Кол-во: 3

    "Позиция 120"

    "Кнопка КЕ-021 красная"

    Кол-во: 5

    "Позиция 121"

    "Лампа 05 RAM 64432 12V 36W 578"

    Кол-во: 35

    "Позиция 122"

    "Лампа PHILIPS HPL-N 400W"

    Кол-во: 110

    "Позиция 123"

    "Лампа TL=D 18W765"

    Кол-во: 120

    "Позиция 124"

    "Лампа ДРВ 500"

    Кол-во: 20

    "Позиция 125"

    "Лампа ЛБ-20"

    Кол-во: 234

    "Позиция 126"

    "Лампа ЛД-18"

    Кол-во: 30

    "Позиция 127"

    "Лампа переноска 5 м"

    Кол-во: 2

    "Позиция 128"

    "Металарукав ф20"

    Кол-во: 35

    "Позиция 129"

    "Металорукав ф10"

    Кол-во: 35

    "Позиция 130"

    "Металорукав ф15"

    Кол-во: 50

    "Позиция 131"

    "Металорукав ф25"

    Кол-во: 50

    "Позиция 132"

    "Металорукав ф32"

    Кол-во: 50

    "Позиция 133"

    "Нагреватель масляный бытовой"

    Кол-во: 22

    "Позиция 134"

    "Наконечники медные 16мм2"

    Кол-во: 2460

    "Позиция 135"

    "Наконечники медные 2,5мм2"

    Кол-во: 60

    "Позиция 136"

    "Наконечники медные 50мм2"

    Кол-во: 6300

    "Позиция 137"

    "Патроны под освещение"

    Кол-во: 65

    "Позиция 138"

    "Переносное заземление"

    Кол-во: 28

    "Позиция 139"

    "Пластиковая гофра ПВХ 16 мм"

    Кол-во: 400

    "Позиция 140"

    "Пластиковая гофра ПВХ 20 мм"

    Кол-во: 800

    "Позиция 141"

    "Пост кнопочный тельферный ПКТ-60ПС/Б"

    Кол-во: 40

    "Позиция 142"

    "Прожектор светодиодныйXF-FL-B-300W-6500K –"

    Кол-во: 1

    "Позиция 143"

    "Пульт управления (восьмикнопочный) KS-4"

    Кол-во: 2

    "Позиция 144"

    "Пускатель ПМА 3300 380В"

    Кол-во: 40

    "Позиция 145"

    "Светильники РКУ-250"

    Кол-во: 2

    "Позиция 146"

    "Светильники светодиодные 4*18"

    Кол-во: 40

    "Позиция 147"

    "Сетевой фильтр типа "ПИЛОТ""

    Кол-во: 28

    "Позиция 148"

    "Стартер 4 -20Вт"

    Кол-во: 190

    "Позиция 149"

    "Стартер 4-65 Вт 220В"

    Кол-во: 96

    "Позиция 150"

    "Стартер для светильника ЛБ-20"

    Кол-во: 12

    "Позиция 151"

    "Токоизмерительные клещи М226 F"

    Кол-во: 2

    "Позиция 152"

    "Удлинитель 25м"

    Кол-во: 20

    "Позиция 153"

    "Устройство обжима гильз Niccopress 53XPJ или пресс клещи ПГОН-101 (Ш4/70)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 154"

    "Фильтр сетевой 220Вт 1,5м на 4 розетки"

    Кол-во: 1

    "Позиция 155"

    "Фильтр сетевой 220Вт 3м на 4 розетки"

    Кол-во: 2

    "Позиция 156"

    "Флеш-карта 2Gb."

    Кол-во: 3

    "Позиция 157"

    "Фонарик LED"

    Кол-во: 92

    "Позиция 158"

    "Фонарь акамуляторный с выносной фарой (шахтерка)"

    Кол-во: 41

    "Позиция 159"

    "Фоторэле ФР-3"

    Кол-во: 12

    "Позиция 160"

    "Штанги диэлектрические ШОУ-110 ф2,5м"

    Кол-во: 19

    "Позиция 161"

    "Эл. Лампочка U=220В З-75Вт"

    Кол-во: 90

    "Позиция 162"

    "Эл. лампочки U=220В Р=100Вт"

    Кол-во: 102

    "Позиция 163"

    "Эл. лампочки U=220В Р=150Вт"

    Кол-во: 12

    "Позиция 164"

    "Эл. лампочки U=220В Р=40Вт"

    Кол-во: 150

    "Позиция 165"

    "Эл. лампочки U=220В Р=60Вт"

    Кол-во: 102

    "Позиция 166"

    "Эл. лампы ДРЛ-250"

    Кол-во: 42

    "Позиция 167"

    "Эл. лампы ДРЛ-400"

    Кол-во: 192

    "Позиция 168"

    "Эл. лампы КГ-1000"

    Кол-во: 30

    "Позиция 169"

    "Эл. лампы КГ-1500"

    Кол-во: 30

    "Позиция 170"

    "Эл. лампы КГ-5000"

    Кол-во: 4

    "Позиция 171"

    "Эл. лампы ЛД-20"

    Кол-во: 75

    "Позиция 172"

    "Эл.питания LR03 (AАA) Космос"

    Кол-во: 120

    "Позиция 173"

    "Эл.питания LR6 (AA) Космос"

    Кол-во: 120

    "Позиция 174"

    "Электромагнит ИЖМВ 684432.003 тали электрические ТЭЗ 320-511"

    Кол-во: 2

    "Позиция 175"

    "Электромагнит МИС-5100 (тали электрические)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 176"

    "Электропаяльник 40Вт"

    Кол-во: 15

    "Позиция 177"

    "Энергосберегающая лампа Lezard 20Bт"

    Кол-во: 50

    "Позиция 178"

    "Энергосберегающая лампа Navigator - SH-25Вт"

    Кол-во: 95

    "Позиция 179"

    "Энергосберегающая лампа Uniel 26Вт 4200к"

    Кол-во: 6

    "Позиция 180"

    "Батарейка Duracell Крона 9V 6LR61"

    Кол-во: 113

    "Позиция 181"

    "УЗО ВД1-63 2Р 16А 30мА ИЭК"

    Кол-во: 18

    "Позиция 182"

    "Муфта электромагнитная фрикционная многодисковая ЭТМ 114 2А"

    Кол-во: 4

    "Позиция 183"

    "Панель светодиодная SBL 36Вт 180-240В 6500К"

    Кол-во: 24

    "Позиция 184"

    "Розетка двойная с заземлением накладной монтаж"

    Кол-во: 30

    "Позиция 185"

    "Патроны для светильников Е 27 фарфоровые"

    Кол-во: 30

    "Позиция 186"

    "Патроны для светильников Е 40 фарфоровые"

    Кол-во: 30

    "Позиция 187"

    "Лампочки светодиодные 220В 11Вт Е27 Онлайт"

    Кол-во: 60

    "Позиция 188"

    "Муфта ЭТМ 114-2А8"

    Кол-во: 1

    "Позиция 189"

    "Муфта Э11М 096-1А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 190"

    "Лампа люминисцентная OSRAM 18Вт"

    Кол-во: 125

    "Позиция 191"

    "Прожектор светодиодный СДО20-2-Н 20Вт, 6500 К"

    Кол-во: 8

    "Позиция 192"

    "Толкатель электрогидравлический ТЭ-80 У2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 193"

    "Светильник светодиодный ДСП 01-90-50 Д120"

    Кол-во: 14

    "Позиция 194"

    "Светодиодный светильник ЭРА SPO-6-36w"

    Кол-во: 56

    "Позиция 195"

    "Налобный фонарь CREE XML-T6"

    Кол-во: 45

    "Позиция 196"

    "Электроискровой маркер ЭИМ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 197"

    "Вилка электрическая 220 В, с заземляющим контактом"

    Кол-во: 45

    "Позиция 198"

    "Евророзетка 2-х местная, 220 В, наружного исп."

    Кол-во: 114

    "Позиция 199"

    "Выключатель 1кл., наружной установки"

    Кол-во: 34

    "Позиция 200"

    "Выключатель 2х кл., наружной установки"

    Кол-во: 75

    "Позиция 201"

    "Автоматический выключатель трёхполюсный ВА 47-29 63А"

    Кол-во: 8

    "Позиция 202"

    "Хомут пластиковый 250-300 мм (пачка)"

    Кол-во: 1962

    "Позиция 203"

    "Пост кнопочный ПКЕ 222/2"

    Кол-во: 30

    "Позиция 204"

    "Лента киперная (увязка кабеля) 20мм L-300м"

    Кол-во: 25600

    "Позиция 205"

    "Наконечники медные 25мм2"

    Кол-во: 1270

    "Позиция 206"

    "ПРГ-120"

    Кол-во: 12

    "Позиция 207"

    "Пресс механический"

    Кол-во: 11

    "Позиция 208"

    "Электрод 212031 LB-52U ф 4 мм (5кг) "Япония""

    Кол-во: 10

    "Позиция 209"

    "Электрод 212031 LB-52U ф 3 мм (5кг) "Япония""

    Кол-во: 41

    "Позиция 210"

    "Электроды УОНИ 13/55 d3мм"

    Кол-во: 81

    "Позиция 211"

    "Электроды ф-3мм. переменного тока УОНИ 13/55 4,5кг."

    Кол-во: 63.6

    "Позиция 212"

    "Электроды ф-3мм. постоянного тока ОК 46 5,3кг"

    Кол-во: 21

    "Позиция 213"

    "Электроды ф-4мм. переменного токаУОНИ 13/55 6кг"

    Кол-во: 73.6

    "Позиция 214"

    "Электроды ф-4мм. постоянного тока ОК 46 6,6кг."

    Кол-во: 20

    "Позиция 215"

    "Электроды МТГ 1 ф3"

    Кол-во: 125

    "Позиция 216"

    "Электроды МТГ 2 ф4"

    Кол-во: 125

    "Позиция 217"

    "Электроды ОЗЛ-6 ф4"

    Кол-во: 50

    "Позиция 218"

    "Лампа ЛБ-40"

    Кол-во: 140

    "Позиция 219"

    "Лампа настольная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 220"

    "Наконечники медные 70 мм2"

    Кол-во: 5320

    "Позиция 221"

    "Наконечники медные 95мм2"

    Кол-во: 5320

    "Позиция 222"

    "Прожектор уличного освещения"

    Кол-во: 1

    "Позиция 223"

    "Рубильник ЯБПВУ-100 100А"

    Кол-во: 3

    "Позиция 224"

    "Светодиодный прожектор Navigator NFL-M-LED 30V"

    Кол-во: 20

    "Позиция 225"

    "Фонарь налобный"

    Кол-во: 97

    "Позиция 226"

    "Хомут для адрессной бирки (пачка по 200шт.)"

    Кол-во: 2998

    "Позиция 227"

    "Эл. лампы ЛБ-40"

    Кол-во: 75

    "Позиция 228"

    "Эл.питания CR123 1*BL Космос"

    Кол-во: 120

    "Позиция 229"

    "Автоматический выключатель трёхполюсный ВА 47-29 40А"

    Кол-во: 8

    "Позиция 230"

    "Пускатель электромагнитный ПМЕ-211"

    Кол-во: 4

    "Позиция 231"

    "Пускатель электромагнитный ПМЛ4160М 63А-220 АС УХЛ4-Б"

    Кол-во: 8

    "Позиция 232"

    "Пускатель электромагнитный ПМЛ2561М 25А-380 АС УХЛ4-В"

    Кол-во: 4

    "Позиция 233"

    "Пускатель электромагнитный ПМЛ2561М 25А-220 АС УХЛ4-В"

    Кол-во: 8

    "Позиция 234"

    "Электродвигатель трехфазный 5АИ 90LB8 У2 1.1кВт 220В/380В 700 об/мин"

    Кол-во: 4

    "Позиция 235"

    "Электродвигатель трехфазный 5АИ100МL2 IM2081 5,5 кВт 3000 об/мин"

    Кол-во: 1

    "Позиция 236"

    "Электродвигатель трехфазный АИP80A6 IM1081 0,75 кВт 1000 об/мин"

    Кол-во: 3

    "Позиция 237"

    "Таймер электронный ТЭ-15 EKF"

    Кол-во: 7

    "Позиция 238"

    "ПМЛ2561М-25А-380АС ухл4Б"

    Кол-во: 16

    "Позиция 239"

    "ПМЛ-4160M 63А-220АС-ухл4-Б"

    Кол-во: 16

    "Позиция 240"

    "ПМЛ-4160M 63А-380АС-ухл4-Б"

    Кол-во: 6

    "Позиция 241"

    "ПМЛ2561М-25А-220АС ухл4Б"

    Кол-во: 10

    "Позиция 242"

    "Фонарь налобный светодиодный аккумуляторный Bailong BL-6807 (1 LED) с зумом"

    Кол-во: 34

    "Позиция 243"

    "Электродвигатель А112 МВ6 4 Кв 1500 об/мин."

    Кол-во: 8

    "Позиция 244"

    "Контактор КМИ-10910 (220В)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 245"

    "УЗО ВД1-63 4Р 25А 30мА ИЭК"

    Кол-во: 19

    "Позиция 246"

    "УЗО ВД1-63 4Р 40А 30мА ИЭК"

    Кол-во: 30

    "Позиция 247"

    "Электродвигатель трехфазный АИР 90L4 380В 2.2кВт 1500 об/мин 1081 DRIVE IEK (ИЭК) DRV090-L4-002-2-1510"

    Кол-во: 4

    "Позиция 248"

    "Электродвигатель трехфазный АИР 80A2 380В 1.5кВт 3000 об/мин 2081 DRIVE IEK (ИЭК) DRV080-A2-001-5-3020"

    Кол-во: 4

    "Позиция 249"

    "Навесной распределительны щит ЩРН-9 IP54"

    Кол-во: 6

    "Позиция 250"

    "Переноска 50 м. 3-х розеточная"

    Кол-во: 5

    "Позиция 251"

    "Автомат 16А"

    Кол-во: 10

    "Позиция 252"

    "Автомат 25А"

    Кол-во: 10

    "Позиция 253"

    "Автомат 32А"

    Кол-во: 10

    "Позиция 254"

    "Автомат 63А 1ф"

    Кол-во: 10

    "Позиция 255"

    "Автомат ВА 47-63 3п 25 А"

    Кол-во: 20

    "Позиция 256"

    "Автомат ВА 47-29 16А"

    Кол-во: 10

    "Позиция 257"

    "Автомат ВА 47-29 25А"

    Кол-во: 10

    "Позиция 258"

    "Автомат ВА 47-63 1п 16А"

    Кол-во: 10

    "Позиция 259"

    "Автомат ВА 47-63 1п 25 А"

    Кол-во: 10

    "Позиция 260"

    "Автомат ВА 47-63 3п 63А"

    Кол-во: 10

    "Позиция 261"

    "Автоматический выключатель однополюсный ВА 47-29 10А"

    Кол-во: 10

    "Позиция 262"

    "Автоматический выключатель однополюсный ВА 47-29 16А"

    Кол-во: 18

    "Позиция 263"

    "Автоматический выключатель однополюсный ВА 47-29 25А"

    Кол-во: 18

    "Позиция 264"

    "Выключатель автомат. 3р 32А С 4,5кА ВА47-29 ИЭК"

    Кол-во: 8

    "Позиция 265"

    "Коробка д/автомата ЩРН-П-6 IP40 пластик"

    Кол-во: 6

    "Позиция 266"

    "Атомат 50А 3п"

    Кол-во: 6

    "Позиция 267"

    "Автомат 32А 3п"

    Кол-во: 12

    "Позиция 268"

    "УЗО ВД1-63 2Р 25А 30мА ИЭК"

    Кол-во: 20

    "Позиция 269"

    "УЗО ВД1-63 2Р 32А 30мА ИЭК"

    Кол-во: 24

    "Позиция 270"

    "УЗО ВД1-63 4Р 63А 30мА ИЭК"

    Кол-во: 12

    "Позиция 271"

    "XAL-J174 Пост одноместный «СТОП» грибок с фиксацией (возврат поворотом)"

    Кол-во: 40

    "Позиция 272"

    "Лампа T8 15W 4000K"

    Кол-во: 24

    "Позиция 273"

    "Светодиодный светильник SPO-7-32-6K-P"

    Кол-во: 70

    "Позиция 274"

    "Светодиодный прожектор 300W-220V 6000K IP66"

    Кол-во: 12

    "Позиция 275"

    "Хомут стяжной 350мм"

    Кол-во: 4800

    "Позиция 276"

    "Автомат 25А 3п"

    Кол-во: 8

    "Позиция 277"

    "лампа светодиодная 25S65BL20E27"

    Кол-во: 84

    "Позиция 278"

    "Светильник Galad уличный LED-100K/K50 100Вт"

    Кол-во: 14

    "Позиция 279"

    "Электроискровой маркер ЭИМ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 280"

    "Удлинитель UNIV ersal BEM -250 IP-44, на катушке с термовыключателем ПВС 3х2,5 4 гнезда 30 м."

    Кол-во: 2

    "Позиция 281"

    "Быстроразъёмные соединение FIRG/FLAT FACE ISO 16028"

    Кол-во: 3

    "Позиция 282"

    "Смазочный пистолет для нагнетателя AGP/04/21-4F/Bgroz GR43420"

    Кол-во: 1

    "Позиция 283"

    "Моновакуумметр МВП2-УМ (-1…0,6 кгс/см2)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 284"

    "Разделительный трансформатор ОСМР-0,1-220/42"

    Кол-во: 4

    "Позиция 285"

    "Выключатель автоматический 1р 6А. С 4,5 кА ВА47-29 ИЭК"

    Кол-во: 8

    "Позиция 286"

    "Силовой тиристор ТЛ271-320-11"

    Кол-во: 6

    "Позиция 287"

    "Ксеноновая лампа Lederaft lc-c40-ksm 150dw нетральный матовая колба"

    Кол-во: 50

    "Позиция 288"

    "Светодиодный прожектор СОВ 200W "Колокол""

    Кол-во: 50

    "Позиция 289"

    "Проволока фехральная 3 мм Х23Ю5Т-Н-ВИ Фехраль"

    Кол-во: 40

    "Позиция 290"

    "Клипсы для пластиковой гофры Ф20"

    Кол-во: 400

    "Позиция 291"

    "Выключатель IEK одноклавишный белый для открытой проводки"

    Кол-во: 30

    "Позиция 292"

    "Дроссель Vossloh Schwabe 36W для люминесцентных ламп"

    Кол-во: 10

    "Позиция 293"

    "Пост кнопочный тельфера типа ПКТ-60ПС У2 5А, IP54 кнопка ПУСК с фиксацией"

    Кол-во: 8

    "Позиция 294"

    "Лампочки 24В Е27"

    Кол-во: 40

    "Позиция 295"

    "Двигатель перемещения типа ККЕ 1405-4А 0,37кВт 1250об/м"

    Кол-во: 2

    "Позиция 296"

    "Силовой кабель ВВГ 4х4, сечение 4,0кв мм, 4-х жильный"

    Кол-во: 200

    "Позиция 297"

    "Силовой кабель ВВГ 3х2,5 сечением 2,5 кв.мм, 3-х жильный"

    Кол-во: 200

    "Позиция 298"

    "Хомут L-50"

    Кол-во: 10

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