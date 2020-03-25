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    Главная / Торги / Сортовой нержавеющий прокат

    Сортовой нержавеющий прокат

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.03.2020 15:3025.03.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008957707Дата и время окончания срока приема заявок Сортовой нержавеющий прокат443009, г. Самара, ул. Земеца, д. 18Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008957707

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Сортовой нержавеющий прокат

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    05.03.2020 11:44

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_о_внесении_изменений.doc

    Извещение_о_закупке_(действующая_редакция).zip

    Протокол_рассмотрения_и_оценки_заявок.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПРОГРЕСС
    Все закупки и тендеры АО РКЦ ПРОГРЕСС

    Юридический адрес

    443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,

    Почтовый адрес

    443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18

    Контактный телефон

    +7 846 228-97-39

    Факс

    +7 846 992-65-18

    Адрес электронной почты

    zakupki@samspace.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Федяева Светлана Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    443009, г. Самара, ул. Земеца, д. 18

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Сортовой нержавеющий прокат

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    08.04.202008.04.2020 15:3008.04.2020 15:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32008957707Дата окончания срока рассмотрения заявок Сортовой нержавеющий прокат443009, г. Самара, ул. Земеца, д. 18

    Подведение итогов не позднее

    08.04.2020 15:3008.04.2020 15:3008.04.2020 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008957707Подведение итогов не позднее Сортовой нержавеющий прокат443009, г. Самара, ул. Земеца, д. 18

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.04.202008.04.2020 15:3008.04.2020 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008957707Подведение итогов не позднее Сортовой нержавеющий прокат443009, г. Самара, ул. Земеца, д. 18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Сортовой нержавеющий прокат

    Начальная цена

    11 414 160,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    570 708,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    570 708,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Указано в извещении о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Указано в извещении о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Указаны в извещении о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РКЦ ПРОГРЕСС
    Все закупки и тендеры АО РКЦ ПРОГРЕСС

    Адрес местонахождения

    443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,

    443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18

    Классификатор ОКПД2

    24.10.66.120

    Прокат сортовой горячекатаный прочий, без дополнительной обработки, включая смотанный после прокатки, из прочих легированных сталей

    Классификатор ОКВЭД2

    24.10.6

    Производство сортового горячекатаного проката и катанки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/635481/name/5ea68cacbca9a3.62366490

    27.04.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сортовой нержавеющий прокат"

    Кол-во: 17910

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