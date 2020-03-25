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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32008957707
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Сортовой нержавеющий прокат
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
05.03.2020 11:44
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,
Почтовый адрес
443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18
Контактный телефон
+7 846 228-97-39
Факс
+7 846 992-65-18
Адрес электронной почты
zakupki@samspace.ru
Ф.И.О. контактного лица
Федяева Светлана Викторовна
Место рассмотрения предложений
443009, г. Самара, ул. Земеца, д. 18
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Сортовой нержавеющий прокат
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
08.04.202008.04.2020 15:3008.04.2020 15:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32008957707Дата окончания срока рассмотрения заявок Сортовой нержавеющий прокат443009, г. Самара, ул. Земеца, д. 18
Подведение итогов не позднее
08.04.2020 15:3008.04.2020 15:3008.04.2020 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008957707Подведение итогов не позднее Сортовой нержавеющий прокат443009, г. Самара, ул. Земеца, д. 18
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Сортовой нержавеющий прокат
Начальная цена
11 414 160,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
570 708,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Указано в извещении о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Указано в извещении о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО РКЦ ПРОГРЕСС
Все закупки и тендеры АО РКЦ ПРОГРЕСС
Адрес местонахождения
443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,
443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18
24.10.66.120
24.10.6
Документация лота
Кол-во: 17910
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