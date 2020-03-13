Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата 100 % по факту поставки товара на склад Покупателя в течении 60 календарный дней. Цена включает в себя стоимость продукции, доставку до склада Покупателя: Московская обл., Ленинский район, г. Видное, Белокаменное шоссе, вл.13.