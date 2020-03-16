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    Главная / Торги / Оказание услуг по производству и поставке мебели

    Оказание услуг по производству и поставке мебели

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.03.2020 08:0016.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008958429Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по производству и поставке мебелиНовосибирскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008958429

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по производству и поставке мебели

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    05.03.2020 13:10

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол_24032020115510.PDF

    Извещение

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество НИИ измерительных приборов-Новосибирский завод имени Коминтерна
    Все закупки и тендеры АО НПО НИИИП-НЗиК

    Юридический адрес

    630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32

    Почтовый адрес

    630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32

    Контактный телефон

    +7 383 279-36-89

    Факс

    +7 383 278-99-82

    Адрес электронной почты

    1616@komintern.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лестева Елена Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Новосибирск

    Закупки и тендеры Новосибирская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по производству и поставке мебели

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.03.202025.03.2020 13:0025.03.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008958429Подведение итогов не позднее Оказание услуг по производству и поставке мебелиНовосибирск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по производству и поставке мебели

    Начальная цена

    6 857 509,53

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    137 150,19 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Место поставки товара: г. Новосибирск, ул. Планетная, 32 г. Новосибирск, ул. М. Горького, 78Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок поставки товара (оказания услуг): Срок изготовления и доставка не должны превышать десяти рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика. Сборка мебели производится в день доставки Cрок исполнение договора: с момента заключения договора по 31.03.2021 г., а в части расчетов до полного исполнения обязательств сторонами. Форма, сроки и порядок оплаты: Безналичный расчет, 100 % оплата каждой партии товара в течение 10 (десяти) банковских дней с момента выставления счета на оплату, на основании подписанной сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НПО НИИИП-НЗиК
    Все закупки и тендеры АО НПО НИИИП-НЗиК

    Адрес местонахождения

    630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32

    Классификатор ОКПД2

    31.01.11

    Мебель металлическая для офисов

    Классификатор ОКВЭД2

    31.01

    Производство мебели для офисов и предприятий торговли

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/610537/name/5e799328bf3d81.05540915

    24.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство мебели для офисов и предприятий торговли"

    Кол-во: 413.00000

    "Позиция 2"

    "Производство мебели для офисов и предприятий торговли"

    Кол-во: 776.00000

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    Запрос котировок в электронной форме для СМСП
    СМСП
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    Без обеспечения
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    Прием заявок:
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    Лоты:
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    Регион:
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