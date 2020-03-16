Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Срок поставки товара (оказания услуг): Срок изготовления и доставка не должны превышать десяти рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика. Сборка мебели производится в день доставки Cрок исполнение договора: с момента заключения договора по 31.03.2021 г., а в части расчетов до полного исполнения обязательств сторонами. Форма, сроки и порядок оплаты: Безналичный расчет, 100 % оплата каждой партии товара в течение 10 (десяти) банковских дней с момента выставления счета на оплату, на основании подписанной сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12.