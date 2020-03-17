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    Главная / Торги / Запасные части к вагонам-думпкарам, для нужд ПАО "Коршуновский ГОК"

    Запасные части к вагонам-думпкарам, для нужд ПАО "Коршуновский ГОК"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.03.2020 13:0017.03.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003817Дата и время окончания срока приема заявок Запасные части к вагонам-думпкарам, для нужд ПАО "Коршуновский ГОК"Нижнеилимский районПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003817

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запасные части к вагонам-думпкарам, для нужд ПАО "Коршуновский ГОК"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    05.03.2020 11:55

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Типовая форма договора поставки

    Документация

    ГП003817_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОРШУНОВСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ
    Все закупки и тендеры ПАО «Коршуновский ГОК»

    Юридический адрес

    665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1

    Почтовый адрес

    665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1

    Контактный телефон

    +7 39566 9-61-00

    Факс

    +7 39566 3-26-05

    Адрес электронной почты

    Dmitriy.Sorokvashin@korgok.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сороквашин Дмитрий Петрович

    Место рассмотрения предложений

    Нижнеилимский район

    Закупки и тендеры Иркутская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запасные части к вагонам-думпкарам, для нужд ПАО "Коршуновский ГОК"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.03.2020 13:00 GMT +317.03.2020 13:0017.03.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003817Дата и время окончания срока приема заявок Запасные части к вагонам-думпкарам, для нужд ПАО "Коршуновский ГОК"Нижнеилимский район

    Подведение итогов не позднее

    17.06.2020 13:0017.06.2020 13:0017.06.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003817Подведение итогов не позднее Запасные части к вагонам-думпкарам, для нужд ПАО "Коршуновский ГОК"Нижнеилимский район

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    17.06.202017.06.2020 13:0017.06.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003817Подведение итогов не позднее Запасные части к вагонам-думпкарам, для нужд ПАО "Коршуновский ГОК"Нижнеилимский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запасные части к вагонам-думпкарам, для нужд ПАО "Коршуновский ГОК"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно заявке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Иркутская область, г. Железногорск- Илимский, улица Промышленная, 5Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно заявке

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО «Коршуновский ГОК»
    Все закупки и тендеры ПАО «Коршуновский ГОК»

    Адрес местонахождения

    665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1

    Классификатор ОКПД2

    H

    УСЛУГИ ТРАНСПОРТА И СКЛАДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

    C

    ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

    B

    ПРОДУКЦИЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/743118/name/5f72f043062152.07516975

    29.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Втулка Т258.00.01 100.40.028-01"

    Кол-во: 500

    "Позиция 2"

    "Манжета штока 602.14.101"

    Кол-во: 60

    "Позиция 3"

    "Автосцепка комплектная СА-3"

    Кол-во: 25

    "Позиция 4"

    "Валик боковин тележки"

    Кол-во: 100

    "Позиция 5"

    "Гаситель колебания рессорного подвешивания"

    Кол-во: 6

    "Позиция 6"

    "Кран 4301"

    Кол-во: 12

    "Позиция 7"

    "Болт маятниковый 106.00.012-0"

    Кол-во: 40

    "Позиция 8"

    "Подвеска тормозного башмака 901-081203-1-0"

    Кол-во: 100

    "Позиция 9"

    "Хомут тяговый 106.00.001-1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 10"

    "Пружина 106.02.005-2"

    Кол-во: 10

    "Позиция 11"

    "Башмак тормозного триангеля"

    Кол-во: 50

    "Позиция 12"

    "Болт стяжной ч.106.02.007"

    Кол-во: 50

    "Позиция 13"

    "Балочка центрирующая 904А1101-1-4"

    Кол-во: 10

    "Позиция 14"

    "Валик МРБ 75х112 904V290000-1-03"

    Кол-во: 10

    "Позиция 15"

    "Стакан 904V070810-1-04"

    Кол-во: 10

    "Позиция 16"

    "Втулка колонки боковины"

    Кол-во: 30

    "Позиция 17"

    "Валик борта 682.00.013"

    Кол-во: 30

    "Позиция 18"

    "Серьга мертвой точки 070900-1-01 L-390"

    Кол-во: 10

    "Позиция 19"

    "Тяга средняя 904V 070905-1-00"

    Кол-во: 20

    "Позиция 20"

    "Рычаг 904V070900-01-06"

    Кол-во: 10

    "Позиция 21"

    "Рычаг 904V070900-01-07"

    Кол-во: 10

    "Позиция 22"

    "Триангель тормозной 901Rb-0812-1-0"

    Кол-во: 15

    "Позиция 23"

    "Кран разобщительный 4300 (372)"

    Кол-во: 220

    "Позиция 24"

    "Кран концевой 4314"

    Кол-во: 175

    "Позиция 25"

    "Аппарат поглащающий 106.02.000.2сб"

    Кол-во: 15

    "Позиция 26"

    "Втулка МРБ,8мм 904V290100-1-02"

    Кол-во: 40

    "Позиция 27"

    "Подкладка 904V070000-1-05"

    Кол-во: 40

    "Позиция 28"

    "Клапан горизонтальный воздухозамедлителя 134.02.23А"

    Кол-во: 20

    "Позиция 29"

    "Клапан вертикальный воздухозамедлителя 134.02.06А"

    Кол-во: 20

    "Позиция 30"

    "Манжета 134.00.06"

    Кол-во: 20

    "Позиция 31"

    "Замкодержатель 933А"

    Кол-во: 5

    "Позиция 32"

    "Тяга левая 904V080100-1-00 Тяга правая 904V080200-1-00 (комплект)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 33"

    "Втулка колонки наружняя 45мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 34"

    "Тяга 904V070900-1-02"

    Кол-во: 5

    "Позиция 35"

    "Тяга 904V070900-1-03"

    Кол-во: 5

    "Позиция 36"

    "Рычаг в сб. 904V070900-1-08"

    Кол-во: 10

    "Позиция 37"

    "Ось 904V070900-1-15"

    Кол-во: 10

    "Позиция 38"

    "Валик 904V070900-1-17"

    Кол-во: 20

    "Позиция 39"

    "Валик 0811-1-1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 40"

    "Болт клина фрикционного аппарата 48.06.020"

    Кол-во: 60

    "Позиция 41"

    "Кнопка КМЕ4110УЗ исп 1"Черный С" ТУ 16-526.094-78"

    Кол-во: 10

    "Позиция 42"

    "Кнопка КМЕ4111УЗ исп 1"Черный С" ТУ 16-526.094-78"

    Кол-во: 10

    "Позиция 43"

    "Кнопка КМЕ4120УЗ исп 1"Черный С" ТУ 16-526.094-78"

    Кол-во: 10

    "Позиция 44"

    "Болт плиты фрикционного аппарата 901R1101-1-1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 45"

    "Чека тормозной колодки 901Rb0812-2-02"

    Кол-во: 120

    "Позиция 46"

    "Кольцо опорное 904V070801-1-01"

    Кол-во: 10

    "Позиция 47"

    "Цепочка расцепного рычага"

    Кол-во: 30

    "Позиция 48"

    "Втулка 270.308"

    Кол-во: 20

    "Позиция 49"

    "Диафрагма 270.773-1"

    Кол-во: 60

    "Позиция 50"

    "Диафрагма 483М.060"

    Кол-во: 60

    "Позиция 51"

    "Заглушка 270.517"

    Кол-во: 10

    "Позиция 52"

    "Кривошип 4314.00.03"

    Кол-во: 20

    "Позиция 53"

    "Рукав Р17.004"

    Кол-во: 30

    "Позиция 54"

    "Уплотнение Р483.411"

    Кол-во: 20

    "Позиция 55"

    "Уплотнение 4314.01.04"

    Кол-во: 50

    "Позиция 56"

    "Уплотнение К/К 4314.01.05"

    Кол-во: 50

    "Позиция 57"

    "Винт регулирующий Р 270.325"

    Кол-во: 20

    "Позиция 58"

    "Седло Р 483.037"

    Кол-во: 20

    "Позиция 59"

    "Хомут тяговый 106.00.001-2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 60"

    "Кольцо СТ 27-20-3 ГОСТ 288-72"

    Кол-во: 50

    "Позиция 61"

    "Кран разобщительный 4308"

    Кол-во: 5

    "Позиция 62"

    "Клапан вертикальный воздухозамедлителя 134.01.06А"

    Кол-во: 15

    "Позиция 63"

    "Диафрагма 483.060"

    Кол-во: 60

    "Позиция 64"

    "Болт М22*107 901R1101-1-1"

    Кол-во: 40

    "Позиция 65"

    "Предохранитель валика подвески 4384"

    Кол-во: 100

    "Позиция 66"

    "Кран машиниста усл. №394"

    Кол-во: 3

    "Позиция 67"

    "Кольцо соединительного рукава Р-17"

    Кол-во: 180

    "Позиция 68"

    "Колпак скользуна 100.000.030-0 СБ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 69"

    "Пластина износостойкая 1698.02.100 СБ"

    Кол-во: 60

    "Позиция 70"

    "Пластина износостойкая 1698.03.100 СБ"

    Кол-во: 60

    "Позиция 71"

    "Аппарат поглощающий РТ-120"

    Кол-во: 2

    "Позиция 72"

    "Воротник 188-22"

    Кол-во: 10

    "Позиция 73"

    "Манжета тормозного цилиндра тип 188-22Б"

    Кол-во: 5

    "Позиция 74"

    "Пружина тормозного цилиндра 188.11 или 188.11-1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 75"

    "Прокладка тормозного цилиндра 188-23"

    Кол-во: 5

    "Позиция 76"

    "Манжета 270.317 воздухораспределителя"

    Кол-во: 20

    "Позиция 77"

    "Элемент резино-металлический 100.41.010-1 СБ"

    Кол-во: 40

    "Позиция 78"

    "Планка контактная 100.30.005-1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 79"

    "Прокладка 265.341"

    Кол-во: 10

    "Позиция 80"

    "Цилиндр тормозной 188Б"

    Кол-во: 3

    "Позиция 81"

    "Шайба стопорная 100.10.052-0"

    Кол-во: 250

    "Позиция 82"

    "Клин тележки 18-100 М1698.00.002 ПКБ ЦВ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 83"

    "Пятник 100.00.0199"

    Кол-во: 1

    "Позиция 84"

    "Пятник тип 4 ГОСТ 34468-2018"

    Кол-во: 1

    "Позиция 85"

    "Хомут червячный 32-50 мм"

    Кол-во: 100

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    587817
    Закупки корпоративных заказчиков
    конкурентный отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    31.01.2022 10:00(GMT+03:00)
    13 520 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП213878
    Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: транспортных средств (8 единиц), расположенных по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, г. Надым. Собственник: ООО «Газпром добыча Надым»
    Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества:...
    589595
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
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    Прием заявок до:
    21.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    4 535 600
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)
    Начало приема заявок:
    21.01.2022 г., 12:02
    Дата аукциона:
    22.02.2022 г., 12:00
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП112399
    Аукцион в электронной форме на повышение по продаже движимого имущества - Автопогрузчика Komatsu FD18T-21, расположенного по адресу: Калужская область, Боровский р-он, г. Боровск, ул. Московская, д. 30. Собственник: Частная компания с ограниченной ответственностью «Газпром ЭП Интернэшнл Сервисиз Б.В.», действующая через Филиал Инжиниринговый центр.
    Аукцион в электронной форме на повышение по продаже движимого имущества - Автопогрузчика...
    571224
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
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    Прием заявок до:
    31.01.2022 18:00(GMT+03:00)
    982 846
    Лоты:
    1
    Регион:
    Калужская область
    Начало приема заявок:
    03.12.2021 г., 11:47
    Дата аукциона:
    02.02.2022 г., 12:00
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