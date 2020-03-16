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    Главная / Торги / Услуги по уборке помещений (клининговые услуги) для нужд структурных подразделений расположенных в Самарской и Ульяновской областях

    Услуги по уборке помещений (клининговые услуги) для нужд структурных подразделений расположенных в Самарской и Ульяновской областях

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.03.2020 08:0016.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003806Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по уборке помещений (клининговые услуги) для нужд структурных подразделений расположенных в Самарской и Ульяновской областяхСамараПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003806

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Услуги по уборке помещений (клининговые услуги) для нужд структурных подразделений расположенных в Самарской и Ульяновской областях

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    05.03.2020 11:27

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_подведения_итогов_ГП003806.rtf

    Документация Запроса предложений

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Поволжский
    Все закупки и тендеры Ф-л ГПБ (АО) Поволжский

    Юридический адрес

    443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106 А, строение 1

    Почтовый адрес

    443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106 А, строение 1

    Контактный телефон

    +7 846 212-35-35 доб. 2122

    Факс

    +7 846 332-00-18

    Адрес электронной почты

    maria.goryacheva.pfo@gazprombank.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горячева Мария Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Самара

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Услуги по уборке помещений (клининговые услуги) для нужд структурных подразделений расположенных в Самарской и Ульяновской областях

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.03.2020 08:00 GMT +316.03.2020 08:0016.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003806Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по уборке помещений (клининговые услуги) для нужд структурных подразделений расположенных в Самарской и Ульяновской областяхСамара

    Дата и время вскрытия заявок

    16.03.2020 08:0016.03.2020 08:0016.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003806Дата и время вскрытия заявок Услуги по уборке помещений (клининговые услуги) для нужд структурных подразделений расположенных в Самарской и Ульяновской областяхСамара

    Подведение итогов не позднее

    30.03.2020 14:0030.03.2020 14:0030.03.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003806Подведение итогов не позднее Услуги по уборке помещений (клининговые услуги) для нужд структурных подразделений расположенных в Самарской и Ульяновской областяхСамара

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.03.202030.03.2020 14:0030.03.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003806Подведение итогов не позднее Услуги по уборке помещений (клининговые услуги) для нужд структурных подразделений расположенных в Самарской и Ульяновской областяхСамара

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги по уборке помещений (клининговые услуги) для нужд структурных подразделений расположенных в Самарской и Ульяновской областях

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    Не указано

    Разрешение приема иных условий оплаты

    Не указано

    Разрешение приема иных условий для количества

    Не указано

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с ДокументациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ф-л ГПБ (АО) Поволжский
    Все закупки и тендеры Ф-л ГПБ (АО) Поволжский

    Адрес местонахождения

    443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106 А, строение 1

    Классификатор ОКПД2

    81.21

    Услуги по общей уборке зданий

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/622789/name/5e9048943d2399.97159697

    10.04.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуги по уборке помещений (клининговые услуги) для нужд структурных подразделений расположенных в Самарской и Ульяновской областях"

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    255 715
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
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