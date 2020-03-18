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    Главная / Торги / Поставка средств защиты от насекомых и собак для работников АО "Газпром газораспределение Владимир"

    Поставка средств защиты от насекомых и собак для работников АО "Газпром газораспределение Владимир"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.03.2020 11:5918.03.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008957518Дата и время окончания срока приема заявок Поставка средств защиты от насекомых и собак для работников АО "Газпром газораспределение Владимир"г. Владимир, ул. Краснознаменная, д. 3Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008957518

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка средств защиты от насекомых и собак для работников АО "Газпром газораспределение Владимир"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    05.03.2020 11:28

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_итоговый.pdf

    Протокол_вскрытия_заявок.pdf

    Документация

    Проект договора

    Техническое задание

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР

    Юридический адрес

    600017, ОБЛ ВЛАДИМИРСКАЯ, Г ВЛАДИМИР, УЛ КРАСНОЗНАМЁННАЯ, 3,

    Почтовый адрес

    ул. Краснознаменная, д. 3, г. Владимир, 600017

    Контактный телефон

    +7 4922 44-72-42

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    konkurs@vladoblgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Амплеева Лариса Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    г. Владимир, ул. Краснознаменная, д. 3

    Закупки и тендеры Владимирская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка средств защиты от насекомых и собак для работников АО "Газпром газораспределение Владимир"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.03.2020 11:59 GMT +318.03.2020 11:5918.03.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008957518Дата и время окончания срока приема заявок Поставка средств защиты от насекомых и собак для работников АО "Газпром газораспределение Владимир"г. Владимир, ул. Краснознаменная, д. 3

    Дата и время вскрытия заявок

    18.03.2020 12:0018.03.2020 12:0018.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008957518Дата и время вскрытия заявок Поставка средств защиты от насекомых и собак для работников АО "Газпром газораспределение Владимир"г. Владимир, ул. Краснознаменная, д. 3

    Подведение итогов не позднее

    20.03.2020 12:0020.03.2020 12:0020.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008957518Подведение итогов не позднее Поставка средств защиты от насекомых и собак для работников АО "Газпром газораспределение Владимир"г. Владимир, ул. Краснознаменная, д. 3

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.03.202020.03.2020 12:0020.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008957518Подведение итогов не позднее Поставка средств защиты от насекомых и собак для работников АО "Газпром газораспределение Владимир"г. Владимир, ул. Краснознаменная, д. 3

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка средств защиты от насекомых и собак для работников АО "Газпром газораспределение Владимир"

    Начальная цена

    477 543,06

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению запроса предложений

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению запроса предложенийРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению запроса предложений

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР

    Адрес местонахождения

    600017, ОБЛ ВЛАДИМИРСКАЯ, Г ВЛАДИМИР, УЛ КРАСНОЗНАМЁННАЯ, 3,

    ул. Краснознаменная, д. 3, г. Владимир, 600017

    Классификатор ОКПД2

    32.99.11.199

    Средства индивидуальной защиты прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    46.90

    Торговля оптовая неспециализированная

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/609555/name/5e785c10641e32.50262610

    23.03.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/609585/name/5e785ee378bd10.92256748

    23.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая неспециализированная"

    Кол-во: 433.00000

    "Позиция 2"

    "Торговля оптовая неспециализированная"

    Кол-во: 2240.00000

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