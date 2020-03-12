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Номер извещения
32008957462
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
На право заключения договора на поставку канцелярских товаров для обеспечения объектов ТБО, расположенных в г. Хабаровске и г. Бикин Хабаровского края (для перепродажи через собственную торговую сеть)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
05.03.2020 11:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
Почтовый адрес
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122
Контактный телефон
+7 4212 56-78-50
Факс
+7 4212 56-40-14
Адрес электронной почты
utvvo.oz@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
БОЧКО ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
Место рассмотрения предложений
Хабаровск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка канцелярских товаров для обеспечения объектов ТБО, расположенных в г. Хабаровске и г. Бикин Хабаровского края
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
13.03.202013.03.2020 05:0013.03.2020 05:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32008957462Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка канцелярских товаров для обеспечения объектов ТБО, расположенных в г. Хабаровске и г. Бикин Хабаровского краяХабаровск
Подведение итогов не позднее
16.03.2020 05:0016.03.2020 05:0016.03.2020 05:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008957462Подведение итогов не позднее Поставка канцелярских товаров для обеспечения объектов ТБО, расположенных в г. Хабаровске и г. Бикин Хабаровского краяХабаровск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка канцелярских товаров для обеспечения объектов ТБО, расположенных в г. Хабаровске и г. Бикин Хабаровского края
Начальная цена
363 268,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
1. Хабаровский край, г. Хабаровск, Серышева ул., д. 1 2. Хабаровский край, г. Хабаровск, Запарина ул., д. 15 литер А 3. Хабаровский край, г. Хабаровск, Серышева ул., д. 19 4. Хабаровский край, г. Хабаровск, Луганская ул., д. 9А 5. Хабаровский край, г. Бикин, Подгорная ул., д. 52.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
Адрес местонахождения
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122
32.99.1
32.99
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 8868.00000
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