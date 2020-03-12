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    Главная / Торги / На право заключения договора на поставку канцелярских товаров для обеспечения объектов ТБО, расположенных в г. Хабаровске и г. Бикин Хабаровского края (для перепродажи через собственную торговую сеть)

    На право заключения договора на поставку канцелярских товаров для обеспечения объектов ТБО, расположенных в г. Хабаровске и г. Бикин Хабаровского края (для перепродажи через собственную торговую сеть)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.03.2020 11:0012.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008957462Дата и время окончания срока приема заявок Поставка канцелярских товаров для обеспечения объектов ТБО, расположенных в г. Хабаровске и г. Бикин Хабаровского краяХабаровскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008957462

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    055/2020-ЗЦ

    Наименование закупки

    На право заключения договора на поставку канцелярских товаров для обеспечения объектов ТБО, расположенных в г. Хабаровске и г. Бикин Хабаровского края (для перепродажи через собственную торговую сеть)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    05.03.2020 11:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_запроса_цен_№055-ЗЦ

    извещение о внесении изменений

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК

    Юридический адрес

    680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,

    Почтовый адрес

    680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122

    Контактный телефон

    +7 4212 56-78-50

    Факс

    +7 4212 56-40-14

    Адрес электронной почты

    utvvo.oz@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    БОЧКО ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА

    Место рассмотрения предложений

    Хабаровск

    Закупки и тендеры Хабаровский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка канцелярских товаров для обеспечения объектов ТБО, расположенных в г. Хабаровске и г. Бикин Хабаровского края

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    13.03.202013.03.2020 05:0013.03.2020 05:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32008957462Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка канцелярских товаров для обеспечения объектов ТБО, расположенных в г. Хабаровске и г. Бикин Хабаровского краяХабаровск

    Подведение итогов не позднее

    16.03.2020 05:0016.03.2020 05:0016.03.2020 05:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008957462Подведение итогов не позднее Поставка канцелярских товаров для обеспечения объектов ТБО, расположенных в г. Хабаровске и г. Бикин Хабаровского краяХабаровск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.03.202016.03.2020 05:0016.03.2020 05:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008957462Подведение итогов не позднее Поставка канцелярских товаров для обеспечения объектов ТБО, расположенных в г. Хабаровске и г. Бикин Хабаровского краяХабаровск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка канцелярских товаров для обеспечения объектов ТБО, расположенных в г. Хабаровске и г. Бикин Хабаровского края

    Начальная цена

    363 268,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    1. Хабаровский край, г. Хабаровск, Серышева ул., д. 1 2. Хабаровский край, г. Хабаровск, Запарина ул., д. 15 литер А 3. Хабаровский край, г. Хабаровск, Серышева ул., д. 19 4. Хабаровский край, г. Хабаровск, Луганская ул., д. 9А 5. Хабаровский край, г. Бикин, Подгорная ул., д. 52.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Безналичный расчет. Покупатель осуществляет оплату Товара в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента приемки Товара и получения Покупателем надлежаще оформленных Поставщиком счетов-фактур и товарных накладных (ТОРГ-12) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК

    Адрес местонахождения

    680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,

    680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122

    Классификатор ОКПД2

    32.99.1

    Уборы головные защитные; ручки и карандаши, доски, печати, штемпели для датирования, запечатывания или нумерации; ленты для пишущих машинок, штемпельные подушки

    Классификатор ОКВЭД2

    32.99

    Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих пластмассовых изделий"

    Кол-во: 8868.00000

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