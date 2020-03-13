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    Главная / Торги / Закуп РТИ для нужд Челябинского филиала ПАО "Уралкуз"

    Закуп РТИ для нужд Челябинского филиала ПАО "Уралкуз"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.03.2020 13:3013.03.2020 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП015044Дата и время окончания срока приема заявок Закуп РТИ для нужд Челябинского филиала ПАО "Уралкуз"ЧебаркульПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП015044

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закуп РТИ для нужд Челябинского филиала ПАО "Уралкуз"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    06.03.2020 13:13

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект спецификации

    Проект договора

    Перечень документов

    Технические задания

    Закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральская кузница
    Все закупки и тендеры ПАО Уралкуз

    Юридический адрес

    456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7

    Почтовый адрес

    456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7

    Контактный телефон

    +7 351 725-57-56

    Факс

    +7 35168 9-27-77

    Адрес электронной почты

    Olgaryabushkina@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Рябушкина Ольга Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Чебаркуль

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закуп РТИ для нужд Челябинского филиала ПАО "Уралкуз"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.03.2020 13:30 GMT +313.03.2020 13:3013.03.2020 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП015044Дата и время окончания срока приема заявок Закуп РТИ для нужд Челябинского филиала ПАО "Уралкуз"Чебаркуль

    Подведение итогов не позднее

    30.04.2020 08:0030.04.2020 08:0030.04.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП015044Подведение итогов не позднее Закуп РТИ для нужд Челябинского филиала ПАО "Уралкуз"Чебаркуль

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.04.202030.04.2020 08:0030.04.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП015044Подведение итогов не позднее Закуп РТИ для нужд Челябинского филиала ПАО "Уралкуз"Чебаркуль

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закуп РТИ для нужд Челябинского филиала ПАО "Уралкуз"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    454038, г. Челябинск, ул. Монтажников 2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    С момента передачи Товара Покупателю и до момента его оплаты, Товар не считается переданным в залог. Если иное не оговорено в Спецификации к настоящему договору, расчеты за поставляемый Товар производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 календарных дней с момента передачи Товара на основании счета-фактуры, выставленного в течение 5-ти календарных дней cо дня отгрузки Товара в соответствии со ст. 169 НК РФ.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество Уральская кузница»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралкуз
    Все закупки и тендеры ПАО Уралкуз

    Адрес местонахождения

    456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7

    Классификатор ОКПД2

    22.19

    Изделия из резины прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Тех пластина вакуумная 1000х1000х10, ТУ 38-105116-81 (или аналог)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 2"

    "Тех пластина вакуумная 1000х1000х8, ТУ 38-105116-81 (или аналог)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 3"

    "Тех пластина МБС-С Ф1 1000х1000х8, ГОСТ 7338-90"

    Кол-во: 100

    "Позиция 4"

    "Тех пластина МБС-С Ф1 1000х1000х10, ГОСТ 7338-90"

    Кол-во: 100

    "Позиция 5"

    "Тех пластина МБС-С Ф1 1000х1000х12, ГОСТ 7338-90"

    Кол-во: 5

    "Позиция 6"

    "Ремень клиновой В 2650, ГОСТ 1284.2-89"

    Кол-во: 20

    "Позиция 7"

    "Паронит ПМБ 3мм 1500×1000, ГОСТ 481-80"

    Кол-во: 40

    "Позиция 8"

    "Паронит ПМБ 2мм 1500×1000, ГОСТ 481-80"

    Кол-во: 40

    "Позиция 9"

    "Манжета уплотнительная резиновая для гидравлических устройств 3-80х60-1, ГОСТ 14896-84"

    Кол-во: 100

    "Позиция 10"

    "Манжета резиновая армированная для валов 1.2-70х95-1, ГОСТ 8752-79"

    Кол-во: 50

    "Позиция 11"

    "Манжета шевронная резинотканевая для гидравлических устройств 125х150, ГОСТ 22704-77"

    Кол-во: 50

    "Позиция 12"

    "Манжета резиновая армированная для валов 1.2-30х52-1, ГОСТ 8752-79"

    Кол-во: 20

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