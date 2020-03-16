Услуги по эксплуатации зданий и помещений, по сопровождению хозяйственных договоров, курьерские и почтовые услуги в г. Оренбург и Оренбургской области

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП003793 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Услуги по эксплуатации зданий и помещений, по сопровождению хозяйственных договоров, курьерские и почтовые услуги в г. Оренбург и Оренбургской области Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Поволжский

Все закупки и тендеры Ф-л ГПБ (АО) Поволжский Юридический адрес 443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106 А, строение 1 Почтовый адрес 443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106 А, строение 1 Контактный телефон +7 846 212-35-35 доб. 2122 Факс +7 846 332-00-18 Адрес электронной почты maria.goryacheva.pfo@gazprombank.ru Ф.И.О. контактного лица Горячева Мария Александровна Место рассмотрения предложений Самара Закупки и тендеры Самарская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru