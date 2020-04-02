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    Главная / Торги / Поставка пуговиц

    Поставка пуговиц

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.04.2020 15:0002.04.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003797Дата и время окончания срока приема заявок Поставка пуговиц Данный предварительный квалификационный отбор проводится с целью отбора возможных участников, допускаемых для участия в конкурентных закупочных процедурах, в соответствии с требованиями и критериями, установленными организатором процедуры в документации предварительного квалификационного отбора, а также с целью согласования образца-эталона и технических характеристик по каждому артикулу СиМ. Данный предварительный квалификационный отбор не является конкурсом либо аукционом и его проведение не регулируется статьями 447 - 449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данный предварительный квалификационный отбор также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данный предварительный квалификационный отбор не накладывает на заказчика и организатора закупки соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора с участником его прошедшим. Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003797

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка пуговиц

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Предварительный отбор\Квалификационный отбор

    Дата публикации

    05.03.2020 11:07

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТТ № 532-001 Buttons aminoplast s

    ТТ № 522-001 Buttons metal Anchor

    ТТ № 522-004 Buttons metal State Emblem

    ТТ № 522-005 Buttons metal State Emblem

    ТТ № 522-006 Buttons metal Pansion

    ТТ № 522-007 fastening ring

    ТТ № 532-009 Buttons

    ТТ № 532-010 Buttons

    ТТ № 532-011 Buttons

    ТТ № 532-012 Buttons

    ТТ № 532-008 Buttons aminoplast

    Документация предквалификационного отбора № 14-20 Поставка пуговиц

    ТТ № 532-002 Buttons aminoplast style

    ТТ № 532-003 Buttons

    ТТ № 532-004 Buttons

    ТТ № 532-005 Buttons

    ТТ № 532-006 Buttons aminoplast

    ТТ № 532-007 Buttons aminoplast

    ТТ № 532-013 Buttons

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БТК ГРУПП
    Все закупки и тендеры АО БТК ГРУПП

    Юридический адрес

    188643, ОБЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, Г ВСЕВОЛОЖСК, УЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ДОМ 14/1,

    Почтовый адрес

    188643, ОБЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, Г ВСЕВОЛОЖСК, УЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ДОМ 14/1

    Контактный телефон

    +7 122 44-55102 доб. 039

    Факс

    Адрес электронной почты

    T.Zubareva@btcgroup.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зубарева Татьяна Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка пуговиц Данный предварительный квалификационный отбор проводится с целью отбора возможных участников, допускаемых для участия в конкурентных закупочных процедурах, в соответствии с требованиями и критериями, установленными организатором процедуры в документации предварительного квалификационного отбора, а также с целью согласования образца-эталона и технических характеристик по каждому артикулу СиМ. Данный предварительный квалификационный отбор не является конкурсом либо аукционом и его проведение не регулируется статьями 447 - 449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данный предварительный квалификационный отбор также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данный предварительный квалификационный отбор не накладывает на заказчика и организатора закупки соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора с участником его прошедшим.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003797Подведение итогов не позднее Поставка пуговиц Данный предварительный квалификационный отбор проводится с целью отбора возможных участников, допускаемых для участия в конкурентных закупочных процедурах, в соответствии с требованиями и критериями, установленными организатором процедуры в документации предварительного квалификационного отбора, а также с целью согласования образца-эталона и технических характеристик по каждому артикулу СиМ. Данный предварительный квалификационный отбор не является конкурсом либо аукционом и его проведение не регулируется статьями 447 - 449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данный предварительный квалификационный отбор также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данный предварительный квалификационный отбор не накладывает на заказчика и организатора закупки соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора с участником его прошедшим. Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка пуговиц Данный предварительный квалификационный отбор проводится с целью отбора возможных участников, допускаемых для участия в конкурентных закупочных процедурах, в соответствии с требованиями и критериями, установленными организатором процедуры в документации предварительного квалификационного отбора, а также с целью согласования образца-эталона и технических характеристик по каждому артикулу СиМ. Данный предварительный квалификационный отбор не является конкурсом либо аукционом и его проведение не регулируется статьями 447 - 449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данный предварительный квалификационный отбор также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данный предварительный квалификационный отбор не накладывает на заказчика и организатора закупки соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора с участником его прошедшим.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Указано в Документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Указано в ДокументацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Указано в Документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО БТК ГРУПП
    Все закупки и тендеры АО БТК ГРУПП

    Адрес местонахождения

    188643, ОБЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, Г ВСЕВОЛОЖСК, УЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ДОМ 14/1,

    188643, ОБЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, Г ВСЕВОЛОЖСК, УЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ДОМ 14/1

    Классификатор ОКПД2

    32.99.23

    Кнопки и их части; пуговицы; застежки-молнии

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пуговица метал. на ножке с лого Пансион диам.20мм"

    Кол-во: 2400

    "Позиция 2"

    "Пуговица 4 прокола диам.23мм"

    Кол-во: 2400

    "Позиция 3"

    "Пуговица аминопластовая 4 прокола диам.14мм"

    Кол-во: 260739

    "Позиция 4"

    "Пуговица аминопластовая 4 прокола диам.17мм"

    Кол-во: 159900

    "Позиция 5"

    "Пуговица 2 прокола диам.20мм"

    Кол-во: 580

    "Позиция 6"

    "Пуговица 2 прокола диам.20мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 7"

    "Пуговица 2 прокола диам.20мм"

    Кол-во: 13

    "Позиция 8"

    "Пуговица краш. под тк. МО 2 прокола матовая диам.20мм"

    Кол-во: 16

    "Позиция 9"

    "Пуговица аминопластовая 2 прокола диам.11мм"

    Кол-во: 348950

    "Позиция 10"

    "Пуговица аминопластовая 2 прокола диам.11мм"

    Кол-во: 6090

    "Позиция 11"

    "Пуговица аминопластовая 2 прокола диам.11мм"

    Кол-во: 60580

    "Позиция 12"

    "Пуговица аминопластовая 4 прокола диам.14мм"

    Кол-во: 84147

    "Позиция 13"

    "Пуговица аминопластовая 4 прокола диам.17мм"

    Кол-во: 4820

    "Позиция 14"

    "Пуговица аминопластовая 4 прокола диам.14мм"

    Кол-во: 93017

    "Позиция 15"

    "Пуговица аминопластовая 4 прокола диам.14мм"

    Кол-во: 3760

    "Позиция 16"

    "Пуговица аминопластовая на ножке диам.14мм"

    Кол-во: 77500

    "Позиция 17"

    "Пуговица метал.с Гербом МО диам.14мм"

    Кол-во: 1172

    "Позиция 18"

    "Пуговица метал.с Гербом МО диам.22мм"

    Кол-во: 1260

    "Позиция 19"

    "Пуговица аминопластовая на ножке диам.14мм"

    Кол-во: 9320

    "Позиция 20"

    "Пуговица аминопластовая на ножке диам.14мм"

    Кол-во: 1360

    "Позиция 21"

    "Пуговица 2прокола диам.10мм"

    Кол-во: 11200

    "Позиция 22"

    "Пуговица 2прокола перламутр диам.11мм"

    Кол-во: 2750

    "Позиция 23"

    "Пуговица полусфера диам.10мм"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 24"

    "Пуговица полусфера диам.10мм"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 25"

    "Пуговица аминопластовая на ножке с Гербом диам.14мм"

    Кол-во: 860000

    "Позиция 26"

    "Пуговица 2 прокола с фигурной выемкой диам.10мм"

    Кол-во: 8400

    "Позиция 27"

    "Пуговица 2 прокола диам.20мм"

    Кол-во: 600

    "Позиция 28"

    "Пуговица 4прокола перламутр диам.11мм"

    Кол-во: 18200

    "Позиция 29"

    "Пуговица метал.с Якорем на ножке МО диам.14мм"

    Кол-во: 46388

    "Позиция 30"

    "Пуговица метал.с Якорем на ножке МО диам.22мм"

    Кол-во: 77847

    "Позиция 31"

    "Пуговица метал.с Гербом на ножке МО ТУ 858-6048-2010 диам.22мм"

    Кол-во: 410461

    "Позиция 32"

    "Пуговица аминопластовая 4 прокола диам.14мм"

    Кол-во: 38350

    "Позиция 33"

    "Пуговица аминопластовая 4 прокола диам.17мм"

    Кол-во: 15280

    "Позиция 34"

    "Пуговица аминопластовая на ножке с Гербом РФ диам.14мм"

    Кол-во: 61120

    "Позиция 35"

    "Пуговица аминопластовая 4 прокола диам.14мм"

    Кол-во: 23700

    "Позиция 36"

    "Пуговица аминопластовая 4 прокола диам.17мм"

    Кол-во: 13000

    "Позиция 37"

    "Пуговица 2 прокола диам.12мм"

    Кол-во: 800

    "Позиция 38"

    "Пуговица 2 прокола диам.15мм"

    Кол-во: 5920

    "Позиция 39"

    "Пуговица 2 прокола диам.15мм"

    Кол-во: 2100

    "Позиция 40"

    "Пуговица аминопластовая 4 прокола диам.17мм"

    Кол-во: 10889928

    "Позиция 41"

    "Пуговица аминопластовая 4прокола диам.23мм"

    Кол-во: 578336

    "Позиция 42"

    "Пуговица диам.15мм"

    Кол-во: 880

    "Позиция 43"

    "Пуговица диам.15мм"

    Кол-во: 1040

    "Позиция 44"

    "Подпуговица 4 прокола диаметр отверстий не менее 3мм диам.12мм"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 45"

    "Пуговица краш.под ткань МО диам.15мм"

    Кол-во: 16

    "Позиция 46"

    "Пуговица аминопластовая на ножке с Якорем диам.14мм"

    Кол-во: 19280

    "Позиция 47"

    "Подпуговица-держатель метал. S-образный"

    Кол-во: 7262

    "Позиция 48"

    "Пуговица аминопластовая 4прокола диам.14мм"

    Кол-во: 25710

    "Позиция 49"

    "Пуговица аминопластовая 4прокола диам.17мм"

    Кол-во: 6310

    "Позиция 50"

    "Пуговица аминопластовая на ножке с Гербом РФ форма "грибок" диам.14мм"

    Кол-во: 25240

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