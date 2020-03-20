Запрос котировок в электронной форме для заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Водопроводная линия Дн-315 мм». «Вынос двух канализационных линий Д-400 мм (Дн-630 мм). Перекладка канализационной линии Д-400 мм на Дн-630 мм» для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2022 году. (СКС-2371)