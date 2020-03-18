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    Главная / Торги / Поставка калия дицианоаурат

    Поставка калия дицианоаурат

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.03.2020 12:0018.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008957156Дата и время окончания срока приема заявок Закупка калия дицианоурат "ЧДА" г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008957156

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка калия дицианоаурат

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    05.03.2020 10:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    32008957156_подведения.pdf

    32008957156_рассмотрения.pdf

    Закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РОССИЙСКАЯ КОРПОРАЦИЯ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
    Все закупки и тендеры АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

    Юридический адрес

    111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,

    Почтовый адрес

    111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16

    Контактный телефон

    +7 495 647-42-72

    Факс

    Адрес электронной почты

    chudinov_oi@spacecorp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Филиппов Дмитрий Александрович

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка калия дицианоурат "ЧДА"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.03.2020 12:00 GMT +318.03.2020 12:0018.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008957156Дата и время окончания срока приема заявок Закупка калия дицианоурат "ЧДА" г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53

    Дата и время вскрытия заявок

    18.03.2020 12:3018.03.2020 12:3018.03.2020 12:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008957156Дата и время вскрытия заявок Закупка калия дицианоурат "ЧДА" г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53

    Подведение итогов не позднее

    01.04.2020 18:0001.04.2020 18:0001.04.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008957156Подведение итогов не позднее Закупка калия дицианоурат "ЧДА" г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.04.202001.04.2020 18:0001.04.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008957156Подведение итогов не позднее Закупка калия дицианоурат "ЧДА" г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка калия дицианоурат "ЧДА"

    Начальная цена

    1 470 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией о закупке.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией о закупке.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией о закупке.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
    Все закупки и тендеры АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

    Адрес местонахождения

    111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,

    111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16

    Классификатор ОКПД2

    20.13.51.129

    Металлы драгоценные в коллоидном состоянии прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.72.23

    Торговля оптовая золотом и другими драгоценными металлами

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/611301/name/5e79e89e559445.31274685

    24.03.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/611300/name/5e79e89b8c6a58.56348466

    24.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая золотом и другими драгоценными металлами"

    Кол-во: 500.00000

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