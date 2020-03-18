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Номер извещения
32008957156
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка калия дицианоаурат
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
05.03.2020 10:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,
Почтовый адрес
111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16
Контактный телефон
+7 495 647-42-72
Факс
Адрес электронной почты
chudinov_oi@spacecorp.ru
Ф.И.О. контактного лица
Филиппов Дмитрий Александрович
Место рассмотрения предложений
г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка калия дицианоурат "ЧДА"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.03.2020 12:00 GMT +318.03.2020 12:0018.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008957156Дата и время окончания срока приема заявок Закупка калия дицианоурат "ЧДА" г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53
Дата и время вскрытия заявок
18.03.2020 12:3018.03.2020 12:3018.03.2020 12:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008957156Дата и время вскрытия заявок Закупка калия дицианоурат "ЧДА" г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53
Подведение итогов не позднее
01.04.2020 18:0001.04.2020 18:0001.04.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008957156Подведение итогов не позднее Закупка калия дицианоурат "ЧДА" г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка калия дицианоурат "ЧДА"
Начальная цена
1 470 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией о закупке.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документацией о закупке.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
Все закупки и тендеры АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
Адрес местонахождения
111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,
111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16
20.13.51.129
46.72.23
Документация лота
Кол-во: 500.00000
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