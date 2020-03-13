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Номер извещения
32008957104
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка двигателя внутреннего сгорания CAT C13 ACERT, согласно техническому заданию для нужд АО "Порт Ванино" (ГП329138)
Валюта процедуры
USD
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
05.03.2020 10:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1
Почтовый адрес
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1
Контактный телефон
+7 42137 5-74-54
Факс
+7 42137 7-75-75
Адрес электронной почты
snab3@vcsp.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ким Юлия Вячеславовна
Место рассмотрения предложений
Ванино
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Поставка двигателя внутреннего сгорания стрелового перегружателя MANTSINEN 120R зав.№ 259513, хоз.№ 309 г.в.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка двигателя внутреннего сгорания стрелового перегружателя MANTSINEN 120R зав.№ 259513, хоз.№ 309 г.в.
Начальная цена
43 083,34
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 штука
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
682860, Хабаровский край, п. Ванино, ул. Железнодорожная, д. 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ПОРТ ВАНИНО
Все закупки и тендеры АО ПОРТ ВАНИНО
Адрес местонахождения
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1
28.11.13.190
28.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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