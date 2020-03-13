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    Главная / Торги / Поставка двигателя внутреннего сгорания CAT C13 ACERT, согласно техническому заданию для нужд АО "Порт Ванино" (ГП329138)

    Поставка двигателя внутреннего сгорания CAT C13 ACERT, согласно техническому заданию для нужд АО "Порт Ванино" (ГП329138)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.03.2020 12:0013.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008957104Дата и время окончания срока приема заявок Поставка двигателя внутреннего сгорания стрелового перегружателя MANTSINEN 120R зав.№ 259513, хоз.№ 309 г.в.ВаниноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008957104

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ГП329138

    Наименование закупки

    Поставка двигателя внутреннего сгорания CAT C13 ACERT, согласно техническому заданию для нужд АО "Порт Ванино" (ГП329138)

    Валюта процедуры

    USD

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    05.03.2020 10:41

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор

    Спецификация

    Формы для заполнения

    Закупочная документация

    Техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВАНИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ
    Все закупки и тендеры АО ПОРТ ВАНИНО

    Юридический адрес

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1

    Почтовый адрес

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1

    Контактный телефон

    +7 42137 5-74-54

    Факс

    +7 42137 7-75-75

    Адрес электронной почты

    snab3@vcsp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ким Юлия Вячеславовна

    Место рассмотрения предложений

    Ванино

    Закупки и тендеры Хабаровский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка двигателя внутреннего сгорания стрелового перегружателя MANTSINEN 120R зав.№ 259513, хоз.№ 309 г.в.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    20.04.202020.04.2020 12:0020.04.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008957104Подведение итогов не позднее Поставка двигателя внутреннего сгорания стрелового перегружателя MANTSINEN 120R зав.№ 259513, хоз.№ 309 г.в.Ванино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка двигателя внутреннего сгорания стрелового перегружателя MANTSINEN 120R зав.№ 259513, хоз.№ 309 г.в.

    Начальная цена

    43 083,34

    Валюта

    USD

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 штука

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    682860, Хабаровский край, п. Ванино, ул. Железнодорожная, д. 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата Заказчиком производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 рабочих дней с момента поставки продукции
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВАНИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ПОРТ ВАНИНО
    Все закупки и тендеры АО ПОРТ ВАНИНО

    Адрес местонахождения

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1

    Классификатор ОКПД2

    28.11.13.190

    Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    28.11

    Производство двигателей и турбин, кроме авиационных, автомобильных и мотоциклетных двигателей

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство двигателей и турбин, кроме авиационных, автомобильных и мотоциклетных двигателей"

    Кол-во: 1.00000

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