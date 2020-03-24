Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Без предоплаты, расчет производится в течение 15 рабочих дней, с даты исполнения обязательств по поставке Товара на базис поставки, при условии предоставления Поставщиком оригиналов товарно-транспортных накладных и всех необходимых документов согласно Договора поставки Приложение № 2 документация о закупке