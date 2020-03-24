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Номер извещения
ГП003787
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка фильтрующих элементов для нужд АО ХК "Якутуголь"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
05.03.2020 10:44
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
Почтовый адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
Контактный телефон
+7 41147 9-67-61
Факс
+7 41147 4-20-24
Адрес электронной почты
Ekaterina.Bodoeva@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Бодоева Екатерина Евгеньевна
Место рассмотрения предложений
Нерюнгри
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Закупка фильтрующих элементов для нужд АО ХК "Якутуголь"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.03.2020 12:00 GMT +324.03.2020 12:0024.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003787Дата и время окончания срока приема заявок Закупка фильтрующих элементов для нужд АО ХК "Якутуголь" Нерюнгри
Подведение итогов не позднее
11.05.2020 11:0011.05.2020 11:0011.05.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003787Подведение итогов не позднее Закупка фильтрующих элементов для нужд АО ХК "Якутуголь" Нерюнгри
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка фильтрующих элементов для нужд АО ХК "Якутуголь"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
678960, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Промышленная,1 9. Условия поставки: Ж/д транспортом (контейнер) до ст. Беркакит Д.-Вост. ЖД, код 911408, транспортно-экспедиционной компанией (багажом) с обязательным предварительным согласованием с Покупателем наименования ТЭК (транспортно-экспедиционная компания). Транспортные расходы включить в стоимость продукции.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ХК Якутуголь
Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь
Адрес местонахождения
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
28.29.82.120
28.29.13
Документация лота
Кол-во: 6
Кол-во: 12
Кол-во: 24
Кол-во: 12
Кол-во: 24
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 30
Кол-во: 400
Кол-во: 200
Кол-во: 6
Кол-во: 24
Кол-во: 12
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Кол-во: 6
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 3
Кол-во: 360
Кол-во: 140
Кол-во: 84
Кол-во: 24
Кол-во: 60
Кол-во: 60
Кол-во: 24
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Кол-во: 800
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Кол-во: 32
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Кол-во: 24
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Кол-во: 7
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Кол-во: 6
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Кол-во: 3
Кол-во: 60
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Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
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Кол-во: 3
Кол-во: 3
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Кол-во: 1
Кол-во: 79
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Кол-во: 2
Кол-во: 6
Кол-во: 2
Кол-во: 80
Кол-во: 100
Кол-во: 40
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