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    Главная / Торги / Закупка фильтрующих элементов для нужд АО ХК "Якутуголь"

    Закупка фильтрующих элементов для нужд АО ХК "Якутуголь"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.03.2020 12:0024.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003787Дата и время окончания срока приема заявок Закупка фильтрующих элементов для нужд АО ХК "Якутуголь" НерюнгриПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003787

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ДКВ-19-ОЗЧиТД-492

    Наименование закупки

    Закупка фильтрующих элементов для нужд АО ХК "Якутуголь"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    05.03.2020 10:44

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект сис. контроля

    Проект договора

    Проект спецификации

    Отгрузочные реквизиты АО ХК "Якутуголь" 2019 г.

    Проект порядка прима продукции

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЯКУТУГОЛЬ
    Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь

    Юридический адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Почтовый адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Контактный телефон

    +7 41147 9-67-61

    Факс

    +7 41147 4-20-24

    Адрес электронной почты

    Ekaterina.Bodoeva@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Бодоева Екатерина Евгеньевна

    Место рассмотрения предложений

    Нерюнгри

    Закупки и тендеры Республика Саха (Якутия)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка фильтрующих элементов для нужд АО ХК "Якутуголь"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.03.2020 12:00 GMT +324.03.2020 12:0024.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003787Дата и время окончания срока приема заявок Закупка фильтрующих элементов для нужд АО ХК "Якутуголь" Нерюнгри

    Подведение итогов не позднее

    11.05.2020 11:0011.05.2020 11:0011.05.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003787Подведение итогов не позднее Закупка фильтрующих элементов для нужд АО ХК "Якутуголь" Нерюнгри

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    11.05.202011.05.2020 11:0011.05.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003787Подведение итогов не позднее Закупка фильтрующих элементов для нужд АО ХК "Якутуголь" Нерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка фильтрующих элементов для нужд АО ХК "Якутуголь"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    678960, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Промышленная,1 9. Условия поставки: Ж/д транспортом (контейнер) до ст. Беркакит Д.-Вост. ЖД, код 911408, транспортно-экспедиционной компанией (багажом) с обязательным предварительным согласованием с Покупателем наименования ТЭК (транспортно-экспедиционная компания). Транспортные расходы включить в стоимость продукции.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% оплата в течение 60 дней с даты поставки. В случае, если сумма договора согласована сторонами в иностранной валюте, оплата поставляемой продукции будет производиться в рублях Российской Федерации по курсу иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату [поставки продукции] [списания денежных средств/дату оплаты и т.д].
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ХК Якутуголь
    Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь

    Адрес местонахождения

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Классификатор ОКПД2

    28.29.82.120

    Комплектующие (запасные части) машин и аппаратов для фильтрации или очистки жидкостей или газов, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    28.29.13

    Производство масляных, бензиновых и всасывающих воздушных фильтров для двигателей внутреннего сгорания

    Документация лота

    Закупочная документация на поставку фильтрующих элементов

    24.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "VOE11033999 Вторичный фильтр воздухоочистителя"

    Кол-во: 6

    "Позиция 2"

    "Фильтр воздушный P777869"

    Кол-во: 12

    "Позиция 3"

    "Фильтр силовой передачи 1R0773"

    Кол-во: 24

    "Позиция 4"

    "Гидравлической системы 1R0722"

    Кол-во: 12

    "Позиция 5"

    "Фильтр Гидравлической системы 1R0735"

    Кол-во: 24

    "Позиция 6"

    "Фильтрующий элемент гидромасла 10035247"

    Кол-во: 3

    "Позиция 7"

    "Элемент 10428561 фильтрующий масляный"

    Кол-во: 3

    "Позиция 8"

    "ФИЛЬТР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ P551142"

    Кол-во: 30

    "Позиция 9"

    "Воздушный фильтр AF 899"

    Кол-во: 400

    "Позиция 10"

    "Фильтр воздушный AF880"

    Кол-во: 200

    "Позиция 11"

    "VOE11033998 Первичный фильтр воздухоочистителя"

    Кол-во: 6

    "Позиция 12"

    "Элемент фильтрующий P777868 Воздушный"

    Кол-во: 24

    "Позиция 13"

    "Фильтр воздушный первичный 612507"

    Кол-во: 12

    "Позиция 14"

    "Фильтр воздушный вторичный 6I-2508"

    Кол-во: 12

    "Позиция 15"

    "Элемент 7414298 фильтрующий воздушный основной"

    Кол-во: 6

    "Позиция 16"

    "Элемент 7414300 фильтрующий воздушный внутренний"

    Кол-во: 3

    "Позиция 17"

    "Фильтр воздушный X006244"

    Кол-во: 6

    "Позиция 18"

    "6598492 Фильтр воздушный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 19"

    "6598362 Фильтр воздушный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 20"

    "P777279 Воздушный фильтр элемент"

    Кол-во: 3

    "Позиция 21"

    "Р 551670 Масляный фильтр"

    Кол-во: 360

    "Позиция 22"

    "Масляный фильтр Р 550777"

    Кол-во: 140

    "Позиция 23"

    "600-211-1340 Фильтр маслянный"

    Кол-во: 84

    "Позиция 24"

    "VOE478736 Фильтр масляный"

    Кол-во: 24

    "Позиция 25"

    "Сапун VOE11172907"

    Кол-во: 60

    "Позиция 26"

    "Фильтр масляный для двигателя 1R-1808"

    Кол-во: 60

    "Позиция 27"

    "Фильтр 10044373 масляный"

    Кол-во: 24

    "Позиция 28"

    "филтр маслянный 6675517"

    Кол-во: 6

    "Позиция 29"

    "Фильтр P554071"

    Кол-во: 800

    "Позиция 30"

    "ФИЛЬТР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ P564557"

    Кол-во: 21

    "Позиция 31"

    "07063-51210 Фильтр гидросистемы"

    Кол-во: 18

    "Позиция 32"

    "Фильтр трансмиссионный 569-16-81160"

    Кол-во: 24

    "Позиция 33"

    "VOE12733419 Фильтр гидравлический AWD"

    Кол-во: 6

    "Позиция 34"

    "VOE11037868 Фильтр гидравлический/трансмиссионный"

    Кол-во: 6

    "Позиция 35"

    "VOE12743408 Фильтр гидравлики обратный"

    Кол-во: 6

    "Позиция 36"

    "Фильтр трансмиссионный 07063-01100"

    Кол-во: 24

    "Позиция 37"

    "20Y-60-21470 ( SA12574) Фильтр сапуна"

    Кол-во: 12

    "Позиция 38"

    "Гидравлический фильтр Р550084"

    Кол-во: 42

    "Позиция 39"

    "6661248 Фильтр гидравлический"

    Кол-во: 12

    "Позиция 40"

    "Топливный фильтр BF1262"

    Кол-во: 900

    "Позиция 41"

    "Фильтр топливный FF202"

    Кол-во: 108

    "Позиция 42"

    "600-319-4540 Фильтр топливной системы"

    Кол-во: 24

    "Позиция 43"

    "Топливный фильтр грубой очистки VOE11110683"

    Кол-во: 12

    "Позиция 44"

    "Фильтр VOE20976003"

    Кол-во: 12

    "Позиция 45"

    "Топливный фильтр сепаратор 326-1642"

    Кол-во: 40

    "Позиция 46"

    "Фильтр топливный тонкой очистки 1R0749"

    Кол-во: 40

    "Позиция 47"

    "Топливный фильтр 10289138"

    Кол-во: 32

    "Позиция 48"

    "Фильтр топливный грубой очистки 553183708"

    Кол-во: 24

    "Позиция 49"

    "6647773 /6667352 элемент фильтрующий"

    Кол-во: 2

    "Позиция 50"

    "6667352 Фильтр топливный"

    Кол-во: 4

    "Позиция 51"

    "Фильтр отопителя кабины DIFA 4701V.01"

    Кол-во: 30

    "Позиция 52"

    "Фильтр отопителя кабины 80-8104070"

    Кол-во: 30

    "Позиция 53"

    "VOE12742526 Фильтр кабины"

    Кол-во: 4

    "Позиция 54"

    "VOE12742527 Воздушный фильтр рециркуляции кабины"

    Кол-во: 4

    "Позиция 55"

    "7T-1890 Фильтр кабины"

    Кол-во: 4

    "Позиция 56"

    "107-0266 Фильтр кабины"

    Кол-во: 4

    "Позиция 57"

    "Фильтр воздушный 10097542"

    Кол-во: 4

    "Позиция 58"

    "Фильтр 10287303"

    Кол-во: 4

    "Позиция 59"

    "Фильтр 650.1012075 масляный"

    Кол-во: 12

    "Позиция 60"

    "Фильтр маслянный ДВС 11356726"

    Кол-во: 12

    "Позиция 61"

    "Филтр маслянный ДВС 3974896"

    Кол-во: 3

    "Позиция 62"

    "Фильтр В4347М"

    Кол-во: 54

    "Позиция 63"

    "Фильтр гидравлический РВ5556"

    Кол-во: 42

    "Позиция 64"

    "Фильтр гидравлический РВ7023"

    Кол-во: 42

    "Позиция 65"

    "Фильтр гидравлический Р564849"

    Кол-во: 21

    "Позиция 66"

    "Фильтр гидравлический 6610-51-5050"

    Кол-во: 30

    "Позиция 67"

    "Фильтр гидравлический 6630977"

    Кол-во: 3

    "Позиция 68"

    "Фильтр гидравлический РТ8366"

    Кол-во: 6

    "Позиция 69"

    "Фильтр тансмиссии 6686926"

    Кол-во: 12

    "Позиция 70"

    "Фильтр гидравлический PT8506MPG"

    Кол-во: 6

    "Позиция 71"

    "Фильтр гидравлический РТ9351-МР"

    Кол-во: 12

    "Позиция 72"

    "Фильтр трансмиссии РТ670"

    Кол-во: 24

    "Позиция 73"

    "Фильтр 154-15-65561"

    Кол-во: 12

    "Позиция 74"

    "Фильтр рулевого управления Т6301.1Р8.8988"

    Кол-во: 12

    "Позиция 75"

    "Фильтр кабины SM2520"

    Кол-во: 7

    "Позиция 76"

    "Фильтр кабины SM2502"

    Кол-во: 7

    "Позиция 77"

    "Фильтр кабины SM2503"

    Кол-во: 7

    "Позиция 78"

    "Фильтр воздушный 5331721.1109560-201"

    Кол-во: 6

    "Позиция 79"

    "Фильтр маслянный 29ВЕК22"

    Кол-во: 6

    "Позиция 80"

    "Фильтр топливный 129907-55801"

    Кол-во: 6

    "Позиция 81"

    "Фильтр воздушный наружный 32143-12700"

    Кол-во: 3

    "Позиция 82"

    "Фильтр воздушный наружный 32143-12600"

    Кол-во: 3

    "Позиция 83"

    "Фильтр элемент ПЗМИ-М- 545"

    Кол-во: 60

    "Позиция 84"

    "Фильтр элемент ПЗМИ-Т-540"

    Кол-во: 150

    "Позиция 85"

    "Элемент фильтрующий гидравлический CCH802FD1 SOFIMA"

    Кол-во: 4

    "Позиция 86"

    "Элемент фильтрующий гидравлический Реготмас 630-1-23"

    Кол-во: 4

    "Позиция 87"

    "Фильтр воздушный первичный 612505"

    Кол-во: 4

    "Позиция 88"

    "17801-67060 фильтр воздушный"

    Кол-во: 4

    "Позиция 89"

    "Фильтр топливный предварительной очистки 3261642"

    Кол-во: 2

    "Позиция 90"

    "Фильтр топливный тонкой очистки 1R0749"

    Кол-во: 2

    "Позиция 91"

    "23390-64480 Фильтр топливный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 92"

    "1R0716 Фильтр масляный двигателя"

    Кол-во: 5

    "Позиция 93"

    "Фильтр маслянный 132-8875"

    Кол-во: 3

    "Позиция 94"

    "Фильтр обратный"

    Кол-во: 3

    "Позиция 95"

    "Фильтр гидравлический 1R-0741"

    Кол-во: 1

    "Позиция 96"

    "Элемент фильтрующий сменный к ФЖУ-100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 97"

    "Элемент АF 364 фильтрующий"

    Кол-во: 79

    "Позиция 98"

    "Фильтр влагоотделитель R41715D2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 99"

    "Фильтр влагоотделитель R41718D2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 100"

    "Фильтр R13078D1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 101"

    "1046Z1068 Фильтрующий элемент"

    Кол-во: 2

    "Позиция 102"

    "Фильтрующий элемент ЭФВ 3-1"

    Кол-во: 80

    "Позиция 103"

    "Фильтрующий элемент ЭФМг-001"

    Кол-во: 100

    "Позиция 104"

    "Элемент фильтрующий ЭФМ 703-1017040"

    Кол-во: 40

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    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
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