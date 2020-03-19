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Номер извещения
ГП003807
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение комплекса работ по геодезическому контролю строительства объектов центра строительства крупнотоннажных морских сооружений
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
05.03.2020 11:30
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162
Почтовый адрес
117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22
Контактный телефон
+7 495 720-50-53 доб. 14393
Факс
+7 495 720-50-53
Адрес электронной почты
Darya.Shirokova@arcticspg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Широкова Дарья Алексеевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Выполнение комплекса работ по геодезическому контролю строительства объектов Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.03.2020 12:00 GMT +319.03.2020 12:0019.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003807Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса работ по геодезическому контролю строительства объектов Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС)Москва
Дата и время вскрытия заявок
19.03.2020 12:0019.03.2020 12:0019.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003807Дата и время вскрытия заявок Выполнение комплекса работ по геодезическому контролю строительства объектов Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС)Москва
Подведение итогов не позднее
26.05.2020 12:0026.05.2020 12:0026.05.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003807Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ по геодезическому контролю строительства объектов Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС)Москва
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение комплекса работ по геодезическому контролю строительства объектов Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Выполнение комплекса работ по геодезическому контролю строительства объектов в период 2020-2024 гг.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Мурманская область, Кольский район, село Белокаменка, Центр строительства крупнотоннажных морских сооруженийРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АРКТИК СПГ 2
Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 2
Адрес местонахождения
629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162
117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22
71.1
71.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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