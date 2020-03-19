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    Главная / Торги / Выполнение комплекса работ по геодезическому контролю строительства объектов центра строительства крупнотоннажных морских сооружений

    Выполнение комплекса работ по геодезическому контролю строительства объектов центра строительства крупнотоннажных морских сооружений

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.03.2020 12:0019.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003807Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса работ по геодезическому контролю строительства объектов Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003807

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение комплекса работ по геодезическому контролю строительства объектов центра строительства крупнотоннажных морских сооружений

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    05.03.2020 11:30

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    1. Инструкция по оформлению и подаче Заявок

    1.1. Форма - Финансовые показатели (Приложение к инструкции)

    4. Техническое задание ЦСКМС

    3. Проект Договора

    2. Опросный_лист

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АРКТИК СПГ 2
    Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 2

    Юридический адрес

    629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22

    Контактный телефон

    +7 495 720-50-53 доб. 14393

    Факс

    +7 495 720-50-53

    Адрес электронной почты

    Darya.Shirokova@arcticspg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Широкова Дарья Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение комплекса работ по геодезическому контролю строительства объектов Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.03.2020 12:00 GMT +319.03.2020 12:0019.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003807Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса работ по геодезическому контролю строительства объектов Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС)Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    19.03.2020 12:0019.03.2020 12:0019.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003807Дата и время вскрытия заявок Выполнение комплекса работ по геодезическому контролю строительства объектов Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС)Москва

    Подведение итогов не позднее

    26.05.2020 12:0026.05.2020 12:0026.05.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003807Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ по геодезическому контролю строительства объектов Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС)Москва

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    26.05.202026.05.2020 12:0026.05.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003807Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ по геодезическому контролю строительства объектов Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение комплекса работ по геодезическому контролю строительства объектов Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Выполнение комплекса работ по геодезическому контролю строительства объектов в период 2020-2024 гг.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Мурманская область, Кольский район, село Белокаменка, Центр строительства крупнотоннажных морских сооруженийРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата выполненных и принятых Работ производится ежемесячно в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания оригинала Акта сдачи-приемки выполненных Работ Сторонами
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АРКТИК СПГ 2
    Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 2

    Адрес местонахождения

    629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162

    117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22

    Классификатор ОКПД2

    71.1

    Услуги в области архитектуры, инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12

    Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение комплекса работ по геодезическому контролю строительства объектов"

    Кол-во: 1

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