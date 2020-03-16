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    Главная / Торги / ПОСТАВКА КРЕПЕЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРИСПОСОБЛЕНИЙ

    ПОСТАВКА КРЕПЕЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРИСПОСОБЛЕНИЙ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.03.2020 10:0016.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008956977Дата и время окончания срока приема заявок Крепежные изделия и приспособленияТамбовПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008956977

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ПОСТАВКА КРЕПЕЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРИСПОСОБЛЕНИЙ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    05.03.2020 10:24

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Документация

    Техническое задание

    Проект договора

    Форма 3

    Форма 11

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ

    Юридический адрес

    392000, ОБЛ ТАМБОВСКАЯ, Г ТАМБОВ, УЛ МОСКОВСКАЯ, ДОМ 19Д,

    Почтовый адрес

    392000 г. Тамбов, ул. Московская, д. 19 "Д"

    Контактный телефон

    +7 4752 78-40-83

    Факс

    Адрес электронной почты

    Tischenko_tv@gro68.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тищенко Татьяна Вячеславовна

    Место рассмотрения предложений

    Тамбов

    Закупки и тендеры Тамбовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Крепежные изделия и приспособления

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.03.202018.03.2020 17:0018.03.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008956977Подведение итогов не позднее Крепежные изделия и приспособленияТамбов

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Крепежные изделия и приспособления

    Начальная цена

    117 897,95

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ

    Адрес местонахождения

    392000, ОБЛ ТАМБОВСКАЯ, Г ТАМБОВ, УЛ МОСКОВСКАЯ, ДОМ 19Д,

    392000 г. Тамбов, ул. Московская, д. 19 "Д"

    Классификатор ОКПД2

    25.94

    Изделия крепежные и винты крепежные

    Классификатор ОКВЭД2

    25.94

    Производство крепежных изделий

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство крепежных изделий"

    Кол-во: 1.00000

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