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    Главная / Торги / Оказание услуг по страхованию автомобилей КАСКО и ОСАГО

    Оказание услуг по страхованию автомобилей КАСКО и ОСАГО

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.03.2020 07:0013.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008957127Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по страхованию автомобилей КАСКО и ОСАГОНовый УренгойПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008957127

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    1/0067/АД2019/05032020

    Наименование закупки

    Оказание услуг по страхованию автомобилей КАСКО и ОСАГО

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    05.03.2020 10:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация о конкурентном отборе

    Протокол.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЧИМ ДЕВЕЛОПМЕНТ
    Все закупки и тендеры АЧИМ ДЕВЕЛОПМЕНТ

    Юридический адрес

    629306, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Мирный, 1/1Б

    Почтовый адрес

    629306, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр.Мирный, 1/1Б

    Контактный телефон

    +7 34949 1-20-38 доб. 455

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    a.g.karpenko@achimdevelopment.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Карпенко Артём Геннадьевич

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по страхованию автомобилей КАСКО и ОСАГО

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.03.202018.03.2020 21:0018.03.2020 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008957127Подведение итогов не позднее Оказание услуг по страхованию автомобилей КАСКО и ОСАГОНовый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по страхованию автомобилей КАСКО и ОСАГО

    Начальная цена

    40 000 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией о конкурентном отборе

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией о конкурентном отбореРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией о конкурентном отборе
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АЧИМ ДЕВЕЛОПМЕНТ
    Все закупки и тендеры АЧИМ ДЕВЕЛОПМЕНТ

    Адрес местонахождения

    629306, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Мирный, 1/1Б

    629306, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр.Мирный, 1/1Б

    Классификатор ОКПД2

    65.12.2

    Услуги по страхованию автотранспортных средств

    Классификатор ОКВЭД2

    65.12.2

    Страхование имущества

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/607077/name/5e73564b163a49.77359443

    19.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Страхование имущества"

    Кол-во: 69.00000

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