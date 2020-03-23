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    Главная / Торги / Конкурс в электронной форме по номенклатурной группе "Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту"

    Конкурс в электронной форме по номенклатурной группе "Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.03.2020 11:5923.03.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008957167Дата и время окончания срока приема заявок Работы строительные по прокладке местных трубопроводов газа и параСогласно документации по проведению Конкурс в электронной формеПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008957167

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    329122

    Наименование закупки

    Конкурс в электронной форме по номенклатурной группе "Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    05.03.2020 10:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    329122_итоговый_протокол.pdf

    Документация о конкурсе в электронной форме №329 122.docx

    Извещение об осуществлении конкурса в электронной форме №329 122.docx

    Техническое задание № 329 122.part1

    Техническое задание № 329 122.part2

    Проект договора по конкурсу в электронной форме № 329 122 ЛОТ № 1.pdf

    329122_измещение_итоговый_протокол.pdf

    329122_1_итоговый_протокол.pdf

    329122_2_итоговый_протокол.pdf

    329122_измещение_итоговый_протокол.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ
    Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ

    Юридический адрес

    192174, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Седова, 142, лит. А, пом. 8Н

    Почтовый адрес

    196626, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж

    Контактный телефон

    +7 812 775-00-47

    Факс

    +7 812 775-00-48

    Адрес электронной почты

    info@gazenergoinform.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пыстина Юлия Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Согласно документации по проведению Конкурс в электронной форме

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Работы строительные по прокладке местных трубопроводов газа и пара

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.03.202027.03.2020 12:0027.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008957167Подведение итогов не позднее Работы строительные по прокладке местных трубопроводов газа и параСогласно документации по проведению Конкурс в электронной форме

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Работы строительные по прокладке местных трубопроводов газа и пара

    Начальная цена

    71 162 752,72

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Конкурс в электронной форме

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Конкурс в электронной формеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Конкурс в электронной форме
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ
    Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ

    Адрес местонахождения

    192174, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Седова, 142, лит. А, пом. 8Н

    196626, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж

    Классификатор ОКПД2

    42.21.22.130

    Работы строительные по прокладке местных трубопроводов газа и пара

    Классификатор ОКВЭД2

    42.21

    Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/615731/name/5e7dfe853b6839.05816708

    27.03.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/634714/name/5ea2cea3a653e0.44046246

    24.04.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/634715/name/5ea2cea7dec816.07073658

    24.04.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/634769/name/5ea2d63a89f475.46550253

    24.04.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/634770/name/5ea2d6421f78c8.35839892

    24.04.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Работы строительно-монтажные газопровода"

    Кол-во: 1

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