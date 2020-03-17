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    Главная / Торги / Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Шины,диски колесные"

    Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Шины,диски колесные"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.03.2020 11:5917.03.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008963604Дата и время окончания срока приема заявок Шины, покрышки и камеры резиновые новыеСогласно документации по проведению Запрос предложений в электронной формеПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008963604

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    329117

    Наименование закупки

    Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Шины,диски колесные"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    06.03.2020 12:26

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    329117_итоговый_протокол.pdf

    Проект договора по запросу предложений в электронной форме № 329 117 ЛОТ № 1.pdf

    Форма Коммерческого предложения № 329 117 ЛОТ № 1.xlsx

    Извещение об осуществлении запроса предложений в электронной форме №329 117.docx

    Техническое задание по запросу предложений в электронной форме № 329 117 ЛОТ № 1.docx

    Форма описания поставляемого товара № 329 117 ЛОТ № 1.xlsx

    Документация о запросе предложений в электронной форме №329 117.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ
    Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ

    Юридический адрес

    192174, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Седова, 142, лит. А, пом. 8Н

    Почтовый адрес

    196626, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж

    Контактный телефон

    +7 812 775-00-47

    Факс

    +7 812 775-00-48

    Адрес электронной почты

    info@gazenergoinform.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Смирнова Дарья Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Согласно документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Шины, покрышки и камеры резиновые новые

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.03.202023.03.2020 12:0023.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008963604Подведение итогов не позднее Шины, покрышки и камеры резиновые новыеСогласно документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Шины, покрышки и камеры резиновые новые

    Начальная цена

    4 960 301,59

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной формеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной форме
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ
    Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ

    Адрес местонахождения

    192174, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Седова, 142, лит. А, пом. 8Н

    196626, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж

    Классификатор ОКПД2

    22.11.1

    Шины, покрышки и камеры резиновые новые

    Классификатор ОКВЭД2

    45.3

    Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/610448/name/5e79304e132595.64664027

    24.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шина 225/75R16"

    Кол-во: 12

    "Позиция 2"

    "Шина 225/75R16"

    Кол-во: 20

    "Позиция 3"

    "Автошина"

    Кол-во: 42

    "Позиция 4"

    "Шина 235/60R18"

    Кол-во: 4

    "Позиция 5"

    "Камера для шины 225-16"

    Кол-во: 10

    "Позиция 6"

    "Камера для шины 185х16"

    Кол-во: 10

    "Позиция 7"

    "Шина"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Шина"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Автошина"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Шина 18,4-26"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Шина 205/55R16"

    Кол-во: 4

    "Позиция 12"

    "Автошина"

    Кол-во: 6

    "Позиция 13"

    "Шина 185/75R16C"

    Кол-во: 6

    "Позиция 14"

    "Шина 205/70R16"

    Кол-во: 12

    "Позиция 15"

    "Автошина"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Камера для шины"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Шина 15.5-38"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Шина 225/75 R16"

    Кол-во: 28

    "Позиция 19"

    "Шина"

    Кол-во: 44

    "Позиция 20"

    "Шина 185/75 R16С"

    Кол-во: 6

    "Позиция 21"

    "Шина 215/65R16"

    Кол-во: 4

    "Позиция 22"

    "Шина"

    Кол-во: 4

    "Позиция 23"

    "Шина 235/65R17"

    Кол-во: 4

    "Позиция 24"

    "Шина 15.5-38"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "Шина 11.2-20"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "Шина"

    Кол-во: 10

    "Позиция 27"

    "Шина"

    Кол-во: 6

    "Позиция 28"

    "Шина"

    Кол-во: 10

    "Позиция 29"

    "Шина 225/75R16"

    Кол-во: 13

    "Позиция 30"

    "Шина 12.00-18"

    Кол-во: 8

    "Позиция 31"

    "Шина 11.2-20"

    Кол-во: 4

    "Позиция 32"

    "Шина 15.5-38"

    Кол-во: 4

    "Позиция 33"

    "Шина 11.00R22.5"

    Кол-во: 7

    "Позиция 34"

    "Шина 235/60R18"

    Кол-во: 4

    "Позиция 35"

    "Шина 225/75R16 шип"

    Кол-во: 44

    "Позиция 36"

    "Автошина"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Автошина"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Автошина"

    Кол-во: 8

    "Позиция 39"

    "Автошина"

    Кол-во: 6

    "Позиция 40"

    "Шина 225/75 R16"

    Кол-во: 28

    "Позиция 41"

    "Автошина"

    Кол-во: 16

    "Позиция 42"

    "Автошина 11.00 R-20 OMCKSHINA"

    Кол-во: 4

    "Позиция 43"

    "Шина 11.20-20"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Шина 15.5-38"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Камера для шины 12.5/80-18"

    Кол-во: 4

    "Позиция 46"

    "Камера для шины 18.4/12-26"

    Кол-во: 4

    "Позиция 47"

    "Камера для шины 12.00-18 (320-457)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 48"

    "Шина 215/75R16 шип"

    Кол-во: 12

    "Позиция 49"

    "Автошина "

    Кол-во: 6

    "Позиция 50"

    "Шина 235/60R18 шип"

    Кол-во: 8

    "Позиция 51"

    "Автошина"

    Кол-во: 16

    "Позиция 52"

    "Автошина"

    Кол-во: 4

    "Позиция 53"

    "Шина 185/75 R16С"

    Кол-во: 12

    "Позиция 54"

    "Камера для шины 16.9/18.4-26 TR218A"

    Кол-во: 2

    "Позиция 55"

    "Камера для шины 12.5/14.5-18"

    Кол-во: 2

    "Позиция 56"

    "Шина 185/75R16C"

    Кол-во: 12

    "Позиция 57"

    "Шина 10R20"

    Кол-во: 3

    "Позиция 58"

    "Шина"

    Кол-во: 46

    "Позиция 59"

    "Шина 12.00-18"

    Кол-во: 4

    "Позиция 60"

    "Шина 15.5-38"

    Кол-во: 2

    "Позиция 61"

    "Шина"

    Кол-во: 2

    "Позиция 62"

    "Шина автомобильная"

    Кол-во: 12

    "Позиция 63"

    "Автошина"

    Кол-во: 14

    "Позиция 64"

    "Шина 18,4R34 Ф-11"

    Кол-во: 2

    "Позиция 65"

    "Шина 12.5/80-18"

    Кол-во: 2

    "Позиция 66"

    "Шина 11.2-20"

    Кол-во: 2

    "Позиция 67"

    "Шина 225/75 R16"

    Кол-во: 20

    "Позиция 68"

    "Камера для шины 175R16"

    Кол-во: 16

    "Позиция 69"

    "Автошина 225/75R16"

    Кол-во: 4

    "Позиция 70"

    "Шина"

    Кол-во: 6

    "Позиция 71"

    "Шина 10.00R20"

    Кол-во: 12

    "Позиция 72"

    "Шина 15.5-38"

    Кол-во: 2

    "Позиция 73"

    "Шина 185/65R15 шип"

    Кол-во: 4

    "Позиция 74"

    "Шина 185/75R16 шип"

    Кол-во: 18

    "Позиция 75"

    "Шина 215/65R16 шип"

    Кол-во: 16

    "Позиция 76"

    "Шина"

    Кол-во: 20

    "Позиция 77"

    "Автошина"

    Кол-во: 24

    "Позиция 78"

    "Шина 215/75 R17,5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 79"

    "Шина 260Р508 (9.00х20)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 80"

    "Шина 360/70R24"

    Кол-во: 2

    "Позиция 81"

    "Шина 18,4R34 Ф-11"

    Кол-во: 2

    "Позиция 82"

    "Шина 11.2-20"

    Кол-во: 4

    "Позиция 83"

    "Шина 320х457 (12.00R18)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 84"

    "Шина"

    Кол-во: 4

    "Позиция 85"

    "Шина 425/85R21"

    Кол-во: 2

    "Позиция 86"

    "Шина"

    Кол-во: 4

    "Позиция 87"

    "Шина 320-508R/12.00R20"

    Кол-во: 2

    "Позиция 88"

    "Шина"

    Кол-во: 4

    "Позиция 89"

    "Шина"

    Кол-во: 4

    "Позиция 90"

    "Шина"

    Кол-во: 2

    "Позиция 91"

    "Шина"

    Кол-во: 4

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