www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32008956900
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание супервайзерских услуг (Краснодар)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
05.03.2020 10:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Контактный телефон
+7 812 633-39-99
Факс
{}
Адрес электронной почты
tender@rossiya-airlines.com
Ф.И.О. контактного лица
Горшков Михаил Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание супервайзерских услуг (Краснодар)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.03.2020 10:00 GMT +323.03.2020 10:0023.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008956900Дата и время окончания срока приема заявок Оказание супервайзерских услуг (Краснодар)Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
23.03.2020 10:0023.03.2020 10:0023.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008956900Дата и время вскрытия заявок Оказание супервайзерских услуг (Краснодар)Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
25.03.2020 16:0025.03.2020 16:0025.03.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008956900Подведение итогов не позднее Оказание супервайзерских услуг (Краснодар)Санкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание супервайзерских услуг (Краснодар)
Начальная цена
517 184,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
не определено
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Аэропорт, г. КраснодарРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО «Авиакомпания «Россия»
Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
52.23.19.190
52.23.19
Документация лота
Кол-во:
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.