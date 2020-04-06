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    Главная / Торги / Открытый аукцион в электронной форме № АР-9/20 на право заключения договоров поставки материалов повторного использования

    Открытый аукцион в электронной форме № АР-9/20 на право заключения договоров поставки материалов повторного использования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.04.2020 10:0006.04.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003818Дата и время окончания срока приема заявок Поставка материалов повторного использованияМоскваПечать
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    Лот 10
    Лот 11
    Лот 12
    Лот 13

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион в электронной форме № АР-9/20 на право заключения договоров поставки материалов повторного использования

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    В соответствии с пунктом 1.7 аукционной документации

    Номер извещения

    ГП003818

    Способ реализации

    Продавец / инициатор продажи

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВЫЙ ДОМ РЖД

    Предмет договора

    Поставка материалов повторного использования

    Начальная цена

    60000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    05-03-2020 11:57 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    07.04.2020 10:00

    Дата и время проведения

    10.04.2020 10:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Протокол_проведения_аукциона_по_аукциону_по_лоту_№_5.pdf

    Протокол_проведения_аукциона_по_аукциону_по_лоту_№_6.pdf

    Документация

    Извещение

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Не применяемая для повторной укладки в путь деревянная шпала (не годная для ремонта и использования на инфраструктуре ОАО «РЖД» для путей I-IV классов, сохранившая геометрические параметры) (шпала строительная)

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВЫЙ ДОМ РЖД

    Юридический адрес

    111033, Российская Федерация, Москва, Волочаевска, вл.5 корп. 3

    Контактный телефон

    +7 495 252-70-81 доб. 1395

    Адрес электронной почты

    ismagilova@tdrzd.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Исмагилова Гульшат Шамилевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Исмагилова Гульшат Шамилевна

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    bychkov@tdrzd.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 252-70-81 доб. 1378

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    111033, Российская Федерация, Москва, Волочаевска, вл.5 корп. 3

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с пунктом 1.4 документации

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с документацией

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Да

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион в электронной форме № АР-9/20 на право заключения договоров поставки материалов повторного использования

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    В соответствии с пунктом 1.7 аукционной документации

    Номер извещения

    ГП003818

    Способ реализации

    Продавец / инициатор продажи

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВЫЙ ДОМ РЖД

    Предмет договора

    Поставка материалов повторного использования

    Начальная цена

    300000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    05-03-2020 11:57 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    07.04.2020 10:00

    Дата и время проведения

    10.04.2020 10:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Протокол_проведения_аукциона_по_аукциону_по_лоту_№_5.pdf

    Протокол_проведения_аукциона_по_аукциону_по_лоту_№_6.pdf

    Документация

    Извещение

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Не применяемая для повторной укладки в путь деревянная шпала (не годная для ремонта и использования на инфраструктуре ОАО «РЖД» для путей I-IV классов, сохранившая геометрические параметры) (шпала строительная)

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВЫЙ ДОМ РЖД

    Юридический адрес

    111033, Российская Федерация, Москва, Волочаевска, вл.5 корп. 3

    Контактный телефон

    +7 495 252-70-81 доб. 1395

    Адрес электронной почты

    ismagilova@tdrzd.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Исмагилова Гульшат Шамилевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Исмагилова Гульшат Шамилевна

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    bychkov@tdrzd.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 252-70-81 доб. 1378

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    111033, Российская Федерация, Москва, Волочаевска, вл.5 корп. 3

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с пунктом 1.4 документации

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с документацией

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Да

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион в электронной форме № АР-9/20 на право заключения договоров поставки материалов повторного использования

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    В соответствии с пунктом 1.7 аукционной документации

    Номер извещения

    ГП003818

    Способ реализации

    Продавец / инициатор продажи

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВЫЙ ДОМ РЖД

    Предмет договора

    Поставка материалов повторного использования

    Начальная цена

    18000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    05-03-2020 11:57 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    07.04.2020 10:00

    Дата и время проведения

    10.04.2020 10:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Протокол_проведения_аукциона_по_аукциону_по_лоту_№_5.pdf

    Протокол_проведения_аукциона_по_аукциону_по_лоту_№_6.pdf

    Документация

    Извещение

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Костыль путевой старогодный ГОСТ 5812-82

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВЫЙ ДОМ РЖД

    Юридический адрес

    111033, Российская Федерация, Москва, Волочаевска, вл.5 корп. 3

    Контактный телефон

    +7 495 252-70-81 доб. 1395

    Адрес электронной почты

    ismagilova@tdrzd.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Исмагилова Гульшат Шамилевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Исмагилова Гульшат Шамилевна

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    bychkov@tdrzd.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 252-70-81 доб. 1378

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    111033, Российская Федерация, Москва, Волочаевска, вл.5 корп. 3

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с пунктом 1.4 документации

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с документацией

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Да

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион в электронной форме № АР-9/20 на право заключения договоров поставки материалов повторного использования

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    В соответствии с пунктом 1.7 аукционной документации

    Номер извещения

    ГП003818

    Способ реализации

    Продавец / инициатор продажи

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВЫЙ ДОМ РЖД

    Предмет договора

    Поставка материалов повторного использования

    Начальная цена

    45000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    05-03-2020 11:57 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    07.04.2020 10:00

    Дата и время проведения

    10.04.2020 10:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Протокол_проведения_аукциона_по_аукциону_по_лоту_№_5.pdf

    Протокол_проведения_аукциона_по_аукциону_по_лоту_№_6.pdf

    Документация

    Извещение

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Клемма старогодная ПК-65 ГОСТ 22343-90

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВЫЙ ДОМ РЖД

    Юридический адрес

    111033, Российская Федерация, Москва, Волочаевска, вл.5 корп. 3

    Контактный телефон

    +7 495 252-70-81 доб. 1395

    Адрес электронной почты

    ismagilova@tdrzd.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Исмагилова Гульшат Шамилевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Исмагилова Гульшат Шамилевна

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    bychkov@tdrzd.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 252-70-81 доб. 1378

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    111033, Российская Федерация, Москва, Волочаевска, вл.5 корп. 3

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с пунктом 1.4 документации

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с документацией

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Да

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион в электронной форме № АР-9/20 на право заключения договоров поставки материалов повторного использования

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    В соответствии с пунктом 1.7 аукционной документации

    Номер извещения

    ГП003818

    Способ реализации

    Продавец / инициатор продажи

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВЫЙ ДОМ РЖД

    Предмет договора

    Поставка материалов повторного использования

    Начальная цена

    150000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    05-03-2020 11:57 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    07.04.2020 10:00

    Дата и время проведения

    10.04.2020 10:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Протокол_проведения_аукциона_по_аукциону_по_лоту_№_5.pdf

    Протокол_проведения_аукциона_по_аукциону_по_лоту_№_6.pdf

    Документация

    Извещение

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Не применяемая для повторной укладки в путь деревянная шпала (не годная для ремонта и использования на инфраструктуре ОАО «РЖД» для путей I-IV классов, сохранившая геометрические параметры) (шпала строительная)

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВЫЙ ДОМ РЖД

    Юридический адрес

    111033, Российская Федерация, Москва, Волочаевска, вл.5 корп. 3

    Контактный телефон

    +7 495 252-70-81 доб. 1395

    Адрес электронной почты

    ismagilova@tdrzd.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Исмагилова Гульшат Шамилевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Исмагилова Гульшат Шамилевна

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    bychkov@tdrzd.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 252-70-81 доб. 1378

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    111033, Российская Федерация, Москва, Волочаевска, вл.5 корп. 3

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с пунктом 1.4 документации

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с документацией

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Да

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион в электронной форме № АР-9/20 на право заключения договоров поставки материалов повторного использования

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    В соответствии с пунктом 1.7 аукционной документации

    Номер извещения

    ГП003818

    Способ реализации

    Продавец / инициатор продажи

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВЫЙ ДОМ РЖД

    Предмет договора

    Поставка материалов повторного использования

    Начальная цена

    60000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    05-03-2020 11:57 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    07.04.2020 10:00

    Дата и время проведения

    10.04.2020 10:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Протокол_проведения_аукциона_по_аукциону_по_лоту_№_5.pdf

    Протокол_проведения_аукциона_по_аукциону_по_лоту_№_6.pdf

    Документация

    Извещение

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Не применяемая для повторной укладки в путь деревянная шпала (не годная для ремонта и использования на инфраструктуре ОАО «РЖД» для путей I-IV классов, сохранившая геометрические параметры) (шпала строительная)

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВЫЙ ДОМ РЖД

    Юридический адрес

    111033, Российская Федерация, Москва, Волочаевска, вл.5 корп. 3

    Контактный телефон

    +7 495 252-70-81 доб. 1395

    Адрес электронной почты

    ismagilova@tdrzd.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Исмагилова Гульшат Шамилевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Исмагилова Гульшат Шамилевна

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    bychkov@tdrzd.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 252-70-81 доб. 1378

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    111033, Российская Федерация, Москва, Волочаевска, вл.5 корп. 3

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с пунктом 1.4 документации

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с документацией

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Да

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион в электронной форме № АР-9/20 на право заключения договоров поставки материалов повторного использования

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    В соответствии с пунктом 1.7 аукционной документации

    Номер извещения

    ГП003818

    Способ реализации

    Продавец / инициатор продажи

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВЫЙ ДОМ РЖД

    Предмет договора

    Поставка материалов повторного использования

    Начальная цена

    150000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    05-03-2020 11:57 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    07.04.2020 10:00

    Дата и время проведения

    10.04.2020 10:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Протокол_проведения_аукциона_по_аукциону_по_лоту_№_5.pdf

    Протокол_проведения_аукциона_по_аукциону_по_лоту_№_6.pdf

    Документация

    Извещение

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Шпала железобетонная старогодная (годная к укладке)

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВЫЙ ДОМ РЖД

    Юридический адрес

    111033, Российская Федерация, Москва, Волочаевска, вл.5 корп. 3

    Контактный телефон

    +7 495 252-70-81 доб. 1395

    Адрес электронной почты

    ismagilova@tdrzd.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Исмагилова Гульшат Шамилевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Исмагилова Гульшат Шамилевна

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    bychkov@tdrzd.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 252-70-81 доб. 1378

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    111033, Российская Федерация, Москва, Волочаевска, вл.5 корп. 3

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с пунктом 1.4 документации

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с документацией

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Да

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион в электронной форме № АР-9/20 на право заключения договоров поставки материалов повторного использования

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    В соответствии с пунктом 1.7 аукционной документации

    Номер извещения

    ГП003818

    Способ реализации

    Продавец / инициатор продажи

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВЫЙ ДОМ РЖД

    Предмет договора

    Поставка материалов повторного использования

    Начальная цена

    123600.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    05-03-2020 11:57 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    07.04.2020 10:00

    Дата и время проведения

    10.04.2020 10:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Протокол_проведения_аукциона_по_аукциону_по_лоту_№_5.pdf

    Протокол_проведения_аукциона_по_аукциону_по_лоту_№_6.pdf

    Документация

    Извещение

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Не применяемая для повторной укладки в путь деревянная шпала (не годная для ремонта и использования на инфраструктуре ОАО «РЖД» для путей I-IV классов, сохранившая геометрические параметры) (шпала строительная)

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВЫЙ ДОМ РЖД

    Юридический адрес

    111033, Российская Федерация, Москва, Волочаевска, вл.5 корп. 3

    Контактный телефон

    +7 495 252-70-81 доб. 1395

    Адрес электронной почты

    ismagilova@tdrzd.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Исмагилова Гульшат Шамилевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Исмагилова Гульшат Шамилевна

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    bychkov@tdrzd.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 252-70-81 доб. 1378

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    111033, Российская Федерация, Москва, Волочаевска, вл.5 корп. 3

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с пунктом 1.4 документации

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с документацией

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Да

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион в электронной форме № АР-9/20 на право заключения договоров поставки материалов повторного использования

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    В соответствии с пунктом 1.7 аукционной документации

    Номер извещения

    ГП003818

    Способ реализации

    Продавец / инициатор продажи

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВЫЙ ДОМ РЖД

    Предмет договора

    Поставка материалов повторного использования

    Начальная цена

    26400.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    05-03-2020 11:57 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    07.04.2020 10:00

    Дата и время проведения

    10.04.2020 10:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Протокол_проведения_аукциона_по_аукциону_по_лоту_№_5.pdf

    Протокол_проведения_аукциона_по_аукциону_по_лоту_№_6.pdf

    Документация

    Извещение

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Не применяемая для повторной укладки в путь деревянная шпала (не годная для ремонта и использования на инфраструктуре ОАО «РЖД» для путей I-IV классов, сохранившая геометрические параметры) (шпала строительная)

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВЫЙ ДОМ РЖД

    Юридический адрес

    111033, Российская Федерация, Москва, Волочаевска, вл.5 корп. 3

    Контактный телефон

    +7 495 252-70-81 доб. 1395

    Адрес электронной почты

    ismagilova@tdrzd.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Исмагилова Гульшат Шамилевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Исмагилова Гульшат Шамилевна

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    bychkov@tdrzd.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 252-70-81 доб. 1378

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    111033, Российская Федерация, Москва, Волочаевска, вл.5 корп. 3

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с пунктом 1.4 документации

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с документацией

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Да

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион в электронной форме № АР-9/20 на право заключения договоров поставки материалов повторного использования

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    В соответствии с пунктом 1.7 аукционной документации

    Номер извещения

    ГП003818

    Способ реализации

    Продавец / инициатор продажи

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВЫЙ ДОМ РЖД

    Предмет договора

    Поставка материалов повторного использования

    Начальная цена

    300000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    05-03-2020 11:57 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    07.04.2020 10:00

    Дата и время проведения

    10.04.2020 10:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Протокол_проведения_аукциона_по_аукциону_по_лоту_№_5.pdf

    Протокол_проведения_аукциона_по_аукциону_по_лоту_№_6.pdf

    Документация

    Извещение

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Не применяемая для повторной укладки в путь деревянная шпала (не годная для ремонта и использования на инфраструктуре ОАО «РЖД» для путей I-IV классов, сохранившая геометрические параметры) (шпала строительная)

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВЫЙ ДОМ РЖД

    Юридический адрес

    111033, Российская Федерация, Москва, Волочаевска, вл.5 корп. 3

    Контактный телефон

    +7 495 252-70-81 доб. 1395

    Адрес электронной почты

    ismagilova@tdrzd.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Исмагилова Гульшат Шамилевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Исмагилова Гульшат Шамилевна

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    bychkov@tdrzd.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 252-70-81 доб. 1378

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    111033, Российская Федерация, Москва, Волочаевска, вл.5 корп. 3

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с пунктом 1.4 документации

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с документацией

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Да

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион в электронной форме № АР-9/20 на право заключения договоров поставки материалов повторного использования

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    В соответствии с пунктом 1.7 аукционной документации

    Номер извещения

    ГП003818

    Способ реализации

    Продавец / инициатор продажи

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВЫЙ ДОМ РЖД

    Предмет договора

    Поставка материалов повторного использования

    Начальная цена

    600000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    05-03-2020 11:57 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    07.04.2020 10:00

    Дата и время проведения

    10.04.2020 10:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Протокол_проведения_аукциона_по_аукциону_по_лоту_№_5.pdf

    Протокол_проведения_аукциона_по_аукциону_по_лоту_№_6.pdf

    Документация

    Извещение

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Не применяемая для повторной укладки в путь деревянная шпала (не годная для ремонта и использования на инфраструктуре ОАО «РЖД» для путей I-IV классов, сохранившая геометрические параметры) (шпала строительная)

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВЫЙ ДОМ РЖД

    Юридический адрес

    111033, Российская Федерация, Москва, Волочаевска, вл.5 корп. 3

    Контактный телефон

    +7 495 252-70-81 доб. 1395

    Адрес электронной почты

    ismagilova@tdrzd.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Исмагилова Гульшат Шамилевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Исмагилова Гульшат Шамилевна

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    bychkov@tdrzd.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 252-70-81 доб. 1378

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    111033, Российская Федерация, Москва, Волочаевска, вл.5 корп. 3

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с пунктом 1.4 документации

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с документацией

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Да

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион в электронной форме № АР-9/20 на право заключения договоров поставки материалов повторного использования

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    В соответствии с пунктом 1.7 аукционной документации

    Номер извещения

    ГП003818

    Способ реализации

    Продавец / инициатор продажи

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВЫЙ ДОМ РЖД

    Предмет договора

    Поставка материалов повторного использования

    Начальная цена

    600000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    05-03-2020 11:57 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    07.04.2020 10:00

    Дата и время проведения

    10.04.2020 10:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Протокол_проведения_аукциона_по_аукциону_по_лоту_№_5.pdf

    Протокол_проведения_аукциона_по_аукциону_по_лоту_№_6.pdf

    Документация

    Извещение

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Не применяемая для повторной укладки в путь деревянная шпала (не годная для ремонта и использования на инфраструктуре ОАО «РЖД» для путей I-IV классов, сохранившая геометрические параметры) (шпала строительная)

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВЫЙ ДОМ РЖД

    Юридический адрес

    111033, Российская Федерация, Москва, Волочаевска, вл.5 корп. 3

    Контактный телефон

    +7 495 252-70-81 доб. 1395

    Адрес электронной почты

    ismagilova@tdrzd.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Исмагилова Гульшат Шамилевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Исмагилова Гульшат Шамилевна

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    bychkov@tdrzd.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 252-70-81 доб. 1378

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    111033, Российская Федерация, Москва, Волочаевска, вл.5 корп. 3

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с пунктом 1.4 документации

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с документацией

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Да

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион в электронной форме № АР-9/20 на право заключения договоров поставки материалов повторного использования

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    В соответствии с пунктом 1.7 аукционной документации

    Номер извещения

    ГП003818

    Способ реализации

    Продавец / инициатор продажи

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВЫЙ ДОМ РЖД

    Предмет договора

    Поставка материалов повторного использования

    Начальная цена

    201572.5

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    05-03-2020 11:57 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    07.04.2020 10:00

    Дата и время проведения

    10.04.2020 10:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Протокол_проведения_аукциона_по_аукциону_по_лоту_№_5.pdf

    Протокол_проведения_аукциона_по_аукциону_по_лоту_№_6.pdf

    Документация

    Извещение

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Шпала Ш-1 в сборе

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВЫЙ ДОМ РЖД

    Юридический адрес

    111033, Российская Федерация, Москва, Волочаевска, вл.5 корп. 3

    Контактный телефон

    +7 495 252-70-81 доб. 1395

    Адрес электронной почты

    ismagilova@tdrzd.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Исмагилова Гульшат Шамилевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Исмагилова Гульшат Шамилевна

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    bychkov@tdrzd.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 252-70-81 доб. 1378

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    111033, Российская Федерация, Москва, Волочаевска, вл.5 корп. 3

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с пунктом 1.4 документации

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с документацией

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Да

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
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    ГКУ ЦОЗ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211079637
    Поставка овощей и фруктов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
    Поставка овощей и фруктов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
    593821
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    149 447
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    ГКУ ЦОЗ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211079501
    Поставка бакалеи
    Поставка бакалеи
    593820
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    551 393
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    ГКУ ЦОЗ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211078860
    Поставка мяса кур
    Поставка мяса кур
    593819
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    245 604
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    ГКУ ЦОЗ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211078854
    Поставка мяса говядины
    Поставка мяса говядины
    593818
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    485 329
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    ГКУ ЦОЗ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211074960
    Поставка мяса кур для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
    Поставка мяса кур для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
    593817
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    04.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    122 802
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
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