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Наименование процедуры
Открытый аукцион в электронной форме № АР-9/20 на право заключения договоров поставки материалов повторного использования
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
В соответствии с пунктом 1.7 аукционной документации
Номер извещения
ГП003818
Способ реализации
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВЫЙ ДОМ РЖД
Предмет договора
Поставка материалов повторного использования
Начальная цена
60000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
05-03-2020 11:57 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
07.04.2020 10:00
Дата и время проведения
10.04.2020 10:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
Не применяемая для повторной укладки в путь деревянная шпала (не годная для ремонта и использования на инфраструктуре ОАО «РЖД» для путей I-IV классов, сохранившая геометрические параметры) (шпала строительная)
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВЫЙ ДОМ РЖД
Юридический адрес
111033, Российская Федерация, Москва, Волочаевска, вл.5 корп. 3
Контактный телефон
+7 495 252-70-81 доб. 1395
Адрес электронной почты
ismagilova@tdrzd.ru
Ф.И.О. контактного лица
Исмагилова Гульшат Шамилевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Исмагилова Гульшат Шамилевна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
bychkov@tdrzd.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 252-70-81 доб. 1378
Адрес местонахождения продавца/инициатора
111033, Российская Федерация, Москва, Волочаевска, вл.5 корп. 3
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с пунктом 1.4 документации
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с документацией
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Да
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион в электронной форме № АР-9/20 на право заключения договоров поставки материалов повторного использования
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
В соответствии с пунктом 1.7 аукционной документации
Номер извещения
ГП003818
Способ реализации
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВЫЙ ДОМ РЖД
Предмет договора
Поставка материалов повторного использования
Начальная цена
300000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
05-03-2020 11:57 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
07.04.2020 10:00
Дата и время проведения
10.04.2020 10:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
Не применяемая для повторной укладки в путь деревянная шпала (не годная для ремонта и использования на инфраструктуре ОАО «РЖД» для путей I-IV классов, сохранившая геометрические параметры) (шпала строительная)
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВЫЙ ДОМ РЖД
Юридический адрес
111033, Российская Федерация, Москва, Волочаевска, вл.5 корп. 3
Контактный телефон
+7 495 252-70-81 доб. 1395
Адрес электронной почты
ismagilova@tdrzd.ru
Ф.И.О. контактного лица
Исмагилова Гульшат Шамилевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Исмагилова Гульшат Шамилевна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
bychkov@tdrzd.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 252-70-81 доб. 1378
Адрес местонахождения продавца/инициатора
111033, Российская Федерация, Москва, Волочаевска, вл.5 корп. 3
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с пунктом 1.4 документации
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с документацией
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Да
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион в электронной форме № АР-9/20 на право заключения договоров поставки материалов повторного использования
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
В соответствии с пунктом 1.7 аукционной документации
Номер извещения
ГП003818
Способ реализации
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВЫЙ ДОМ РЖД
Предмет договора
Поставка материалов повторного использования
Начальная цена
18000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
05-03-2020 11:57 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
07.04.2020 10:00
Дата и время проведения
10.04.2020 10:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
Костыль путевой старогодный ГОСТ 5812-82
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВЫЙ ДОМ РЖД
Юридический адрес
111033, Российская Федерация, Москва, Волочаевска, вл.5 корп. 3
Контактный телефон
+7 495 252-70-81 доб. 1395
Адрес электронной почты
ismagilova@tdrzd.ru
Ф.И.О. контактного лица
Исмагилова Гульшат Шамилевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Исмагилова Гульшат Шамилевна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
bychkov@tdrzd.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 252-70-81 доб. 1378
Адрес местонахождения продавца/инициатора
111033, Российская Федерация, Москва, Волочаевска, вл.5 корп. 3
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с пунктом 1.4 документации
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с документацией
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Да
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион в электронной форме № АР-9/20 на право заключения договоров поставки материалов повторного использования
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
В соответствии с пунктом 1.7 аукционной документации
Номер извещения
ГП003818
Способ реализации
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВЫЙ ДОМ РЖД
Предмет договора
Поставка материалов повторного использования
Начальная цена
45000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
05-03-2020 11:57 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
07.04.2020 10:00
Дата и время проведения
10.04.2020 10:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
Клемма старогодная ПК-65 ГОСТ 22343-90
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВЫЙ ДОМ РЖД
Юридический адрес
111033, Российская Федерация, Москва, Волочаевска, вл.5 корп. 3
Контактный телефон
+7 495 252-70-81 доб. 1395
Адрес электронной почты
ismagilova@tdrzd.ru
Ф.И.О. контактного лица
Исмагилова Гульшат Шамилевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Исмагилова Гульшат Шамилевна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
bychkov@tdrzd.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 252-70-81 доб. 1378
Адрес местонахождения продавца/инициатора
111033, Российская Федерация, Москва, Волочаевска, вл.5 корп. 3
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с пунктом 1.4 документации
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с документацией
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Да
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион в электронной форме № АР-9/20 на право заключения договоров поставки материалов повторного использования
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
В соответствии с пунктом 1.7 аукционной документации
Номер извещения
ГП003818
Способ реализации
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВЫЙ ДОМ РЖД
Предмет договора
Поставка материалов повторного использования
Начальная цена
150000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
05-03-2020 11:57 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
07.04.2020 10:00
Дата и время проведения
10.04.2020 10:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
Не применяемая для повторной укладки в путь деревянная шпала (не годная для ремонта и использования на инфраструктуре ОАО «РЖД» для путей I-IV классов, сохранившая геометрические параметры) (шпала строительная)
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВЫЙ ДОМ РЖД
Юридический адрес
111033, Российская Федерация, Москва, Волочаевска, вл.5 корп. 3
Контактный телефон
+7 495 252-70-81 доб. 1395
Адрес электронной почты
ismagilova@tdrzd.ru
Ф.И.О. контактного лица
Исмагилова Гульшат Шамилевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Исмагилова Гульшат Шамилевна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
bychkov@tdrzd.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 252-70-81 доб. 1378
Адрес местонахождения продавца/инициатора
111033, Российская Федерация, Москва, Волочаевска, вл.5 корп. 3
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с пунктом 1.4 документации
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с документацией
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Да
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион в электронной форме № АР-9/20 на право заключения договоров поставки материалов повторного использования
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
В соответствии с пунктом 1.7 аукционной документации
Номер извещения
ГП003818
Способ реализации
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВЫЙ ДОМ РЖД
Предмет договора
Поставка материалов повторного использования
Начальная цена
60000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
05-03-2020 11:57 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
07.04.2020 10:00
Дата и время проведения
10.04.2020 10:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
Не применяемая для повторной укладки в путь деревянная шпала (не годная для ремонта и использования на инфраструктуре ОАО «РЖД» для путей I-IV классов, сохранившая геометрические параметры) (шпала строительная)
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВЫЙ ДОМ РЖД
Юридический адрес
111033, Российская Федерация, Москва, Волочаевска, вл.5 корп. 3
Контактный телефон
+7 495 252-70-81 доб. 1395
Адрес электронной почты
ismagilova@tdrzd.ru
Ф.И.О. контактного лица
Исмагилова Гульшат Шамилевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Исмагилова Гульшат Шамилевна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
bychkov@tdrzd.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 252-70-81 доб. 1378
Адрес местонахождения продавца/инициатора
111033, Российская Федерация, Москва, Волочаевска, вл.5 корп. 3
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с пунктом 1.4 документации
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с документацией
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Да
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион в электронной форме № АР-9/20 на право заключения договоров поставки материалов повторного использования
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
В соответствии с пунктом 1.7 аукционной документации
Номер извещения
ГП003818
Способ реализации
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВЫЙ ДОМ РЖД
Предмет договора
Поставка материалов повторного использования
Начальная цена
150000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
05-03-2020 11:57 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
07.04.2020 10:00
Дата и время проведения
10.04.2020 10:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
Шпала железобетонная старогодная (годная к укладке)
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВЫЙ ДОМ РЖД
Юридический адрес
111033, Российская Федерация, Москва, Волочаевска, вл.5 корп. 3
Контактный телефон
+7 495 252-70-81 доб. 1395
Адрес электронной почты
ismagilova@tdrzd.ru
Ф.И.О. контактного лица
Исмагилова Гульшат Шамилевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Исмагилова Гульшат Шамилевна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
bychkov@tdrzd.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 252-70-81 доб. 1378
Адрес местонахождения продавца/инициатора
111033, Российская Федерация, Москва, Волочаевска, вл.5 корп. 3
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с пунктом 1.4 документации
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с документацией
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Да
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион в электронной форме № АР-9/20 на право заключения договоров поставки материалов повторного использования
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
В соответствии с пунктом 1.7 аукционной документации
Номер извещения
ГП003818
Способ реализации
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВЫЙ ДОМ РЖД
Предмет договора
Поставка материалов повторного использования
Начальная цена
123600.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
05-03-2020 11:57 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
07.04.2020 10:00
Дата и время проведения
10.04.2020 10:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
Не применяемая для повторной укладки в путь деревянная шпала (не годная для ремонта и использования на инфраструктуре ОАО «РЖД» для путей I-IV классов, сохранившая геометрические параметры) (шпала строительная)
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВЫЙ ДОМ РЖД
Юридический адрес
111033, Российская Федерация, Москва, Волочаевска, вл.5 корп. 3
Контактный телефон
+7 495 252-70-81 доб. 1395
Адрес электронной почты
ismagilova@tdrzd.ru
Ф.И.О. контактного лица
Исмагилова Гульшат Шамилевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Исмагилова Гульшат Шамилевна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
bychkov@tdrzd.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 252-70-81 доб. 1378
Адрес местонахождения продавца/инициатора
111033, Российская Федерация, Москва, Волочаевска, вл.5 корп. 3
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с пунктом 1.4 документации
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с документацией
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Да
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион в электронной форме № АР-9/20 на право заключения договоров поставки материалов повторного использования
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
В соответствии с пунктом 1.7 аукционной документации
Номер извещения
ГП003818
Способ реализации
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВЫЙ ДОМ РЖД
Предмет договора
Поставка материалов повторного использования
Начальная цена
26400.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
05-03-2020 11:57 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
07.04.2020 10:00
Дата и время проведения
10.04.2020 10:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
Не применяемая для повторной укладки в путь деревянная шпала (не годная для ремонта и использования на инфраструктуре ОАО «РЖД» для путей I-IV классов, сохранившая геометрические параметры) (шпала строительная)
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВЫЙ ДОМ РЖД
Юридический адрес
111033, Российская Федерация, Москва, Волочаевска, вл.5 корп. 3
Контактный телефон
+7 495 252-70-81 доб. 1395
Адрес электронной почты
ismagilova@tdrzd.ru
Ф.И.О. контактного лица
Исмагилова Гульшат Шамилевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Исмагилова Гульшат Шамилевна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
bychkov@tdrzd.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 252-70-81 доб. 1378
Адрес местонахождения продавца/инициатора
111033, Российская Федерация, Москва, Волочаевска, вл.5 корп. 3
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с пунктом 1.4 документации
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с документацией
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Да
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион в электронной форме № АР-9/20 на право заключения договоров поставки материалов повторного использования
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
В соответствии с пунктом 1.7 аукционной документации
Номер извещения
ГП003818
Способ реализации
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВЫЙ ДОМ РЖД
Предмет договора
Поставка материалов повторного использования
Начальная цена
300000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
05-03-2020 11:57 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
07.04.2020 10:00
Дата и время проведения
10.04.2020 10:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
Не применяемая для повторной укладки в путь деревянная шпала (не годная для ремонта и использования на инфраструктуре ОАО «РЖД» для путей I-IV классов, сохранившая геометрические параметры) (шпала строительная)
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВЫЙ ДОМ РЖД
Юридический адрес
111033, Российская Федерация, Москва, Волочаевска, вл.5 корп. 3
Контактный телефон
+7 495 252-70-81 доб. 1395
Адрес электронной почты
ismagilova@tdrzd.ru
Ф.И.О. контактного лица
Исмагилова Гульшат Шамилевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Исмагилова Гульшат Шамилевна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
bychkov@tdrzd.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 252-70-81 доб. 1378
Адрес местонахождения продавца/инициатора
111033, Российская Федерация, Москва, Волочаевска, вл.5 корп. 3
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с пунктом 1.4 документации
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с документацией
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Да
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион в электронной форме № АР-9/20 на право заключения договоров поставки материалов повторного использования
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
В соответствии с пунктом 1.7 аукционной документации
Номер извещения
ГП003818
Способ реализации
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВЫЙ ДОМ РЖД
Предмет договора
Поставка материалов повторного использования
Начальная цена
600000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
05-03-2020 11:57 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
07.04.2020 10:00
Дата и время проведения
10.04.2020 10:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
Не применяемая для повторной укладки в путь деревянная шпала (не годная для ремонта и использования на инфраструктуре ОАО «РЖД» для путей I-IV классов, сохранившая геометрические параметры) (шпала строительная)
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВЫЙ ДОМ РЖД
Юридический адрес
111033, Российская Федерация, Москва, Волочаевска, вл.5 корп. 3
Контактный телефон
+7 495 252-70-81 доб. 1395
Адрес электронной почты
ismagilova@tdrzd.ru
Ф.И.О. контактного лица
Исмагилова Гульшат Шамилевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Исмагилова Гульшат Шамилевна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
bychkov@tdrzd.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 252-70-81 доб. 1378
Адрес местонахождения продавца/инициатора
111033, Российская Федерация, Москва, Волочаевска, вл.5 корп. 3
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с пунктом 1.4 документации
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с документацией
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Да
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион в электронной форме № АР-9/20 на право заключения договоров поставки материалов повторного использования
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
В соответствии с пунктом 1.7 аукционной документации
Номер извещения
ГП003818
Способ реализации
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВЫЙ ДОМ РЖД
Предмет договора
Поставка материалов повторного использования
Начальная цена
600000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
05-03-2020 11:57 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
07.04.2020 10:00
Дата и время проведения
10.04.2020 10:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
Не применяемая для повторной укладки в путь деревянная шпала (не годная для ремонта и использования на инфраструктуре ОАО «РЖД» для путей I-IV классов, сохранившая геометрические параметры) (шпала строительная)
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВЫЙ ДОМ РЖД
Юридический адрес
111033, Российская Федерация, Москва, Волочаевска, вл.5 корп. 3
Контактный телефон
+7 495 252-70-81 доб. 1395
Адрес электронной почты
ismagilova@tdrzd.ru
Ф.И.О. контактного лица
Исмагилова Гульшат Шамилевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Исмагилова Гульшат Шамилевна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
bychkov@tdrzd.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 252-70-81 доб. 1378
Адрес местонахождения продавца/инициатора
111033, Российская Федерация, Москва, Волочаевска, вл.5 корп. 3
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с пунктом 1.4 документации
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с документацией
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Да
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Открытый аукцион в электронной форме № АР-9/20 на право заключения договоров поставки материалов повторного использования
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
В соответствии с пунктом 1.7 аукционной документации
Номер извещения
ГП003818
Способ реализации
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВЫЙ ДОМ РЖД
Предмет договора
Поставка материалов повторного использования
Начальная цена
201572.5
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
05-03-2020 11:57 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
07.04.2020 10:00
Дата и время проведения
10.04.2020 10:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
Шпала Ш-1 в сборе
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВЫЙ ДОМ РЖД
Юридический адрес
111033, Российская Федерация, Москва, Волочаевска, вл.5 корп. 3
Контактный телефон
+7 495 252-70-81 доб. 1395
Адрес электронной почты
ismagilova@tdrzd.ru
Ф.И.О. контактного лица
Исмагилова Гульшат Шамилевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Исмагилова Гульшат Шамилевна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
bychkov@tdrzd.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 252-70-81 доб. 1378
Адрес местонахождения продавца/инициатора
111033, Российская Федерация, Москва, Волочаевска, вл.5 корп. 3
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с пунктом 1.4 документации
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с документацией
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Да
Официальный сайт, на котором размещена документация
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