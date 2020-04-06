Открытый аукцион в электронной форме № АР-9/20 на право заключения договоров поставки материалов повторного использования

Дополнительные сведения к процедуре

Описание имущества (объекта) характеристики

Не применяемая для повторной укладки в путь деревянная шпала (не годная для ремонта и использования на инфраструктуре ОАО «РЖД» для путей I-IV классов, сохранившая геометрические параметры) (шпала строительная)