Поставка гранитного щебня на "А-113 – строящаяся центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область) Участок центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области от транспортной развязки № 18 пускового комплекса № 3 до транспортной развязки № 31 (пересечение с автомобильной дорогой М-10 «Россия», граница работ по пусковому комплексу № 5). II этап. Строительство ЦКАД"

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП003775 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Поставка гранитного щебня на "А-113 – строящаяся центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область) Участок центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области от транспортной развязки № 18 пускового комплекса № 3 до транспортной развязки № 31 (пересечение с автомобильной дорогой М-10 «Россия», граница работ по пусковому комплексу № 5). II этап. Строительство ЦКАД" Валюта процедуры RUB Способ закупки Закупка ДСК АВТОБАН Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ АВТОБАН

Все закупки и тендеры АО ДСК АВТОБАН Юридический адрес 119571, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 92, КОРПУС 1, ЭТ/ПОМ 1,2/XIV,XXXII Почтовый адрес 119571, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 92, корпус 1, эт/пом 1,2/XIV,XXXII Контактный телефон +7 495 645-98-18 доб. 3272 Факс +7 495 980-91-51 Адрес электронной почты 3272@avtoban.ru Ф.И.О. контактного лица Донченко Наталья Сергеевна Место рассмотрения предложений Москва Закупки и тендеры Москва Ключевые слова:

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