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Номер извещения
ГП003775
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка гранитного щебня на "А-113 – строящаяся центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область) Участок центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области от транспортной развязки № 18 пускового комплекса № 3 до транспортной развязки № 31 (пересечение с автомобильной дорогой М-10 «Россия», граница работ по пусковому комплексу № 5). II этап. Строительство ЦКАД"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Закупка ДСК АВТОБАН
Дата публикации
05.03.2020 10:17
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119571, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 92, КОРПУС 1, ЭТ/ПОМ 1,2/XIV,XXXII
Почтовый адрес
119571, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 92, корпус 1, эт/пом 1,2/XIV,XXXII
Контактный телефон
+7 495 645-98-18 доб. 3272
Факс
+7 495 980-91-51
Адрес электронной почты
3272@avtoban.ru
Ф.И.О. контактного лица
Донченко Наталья Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поставка гранитного щебня на объект строительства: "А-113 – строящаяся Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область) Участок центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области от транспортной развязки № 18 пускового комплекса № 3 до транспортной развязки № 31 (пересечение с автомобильной дорогой М-10 «Россия», граница работ по пусковому комплексу № 5). II этап. Строительство ЦКАД"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.03.2020 11:00 GMT +312.03.2020 11:0012.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003775Дата и время окончания срока приема заявок Поставка гранитного щебня на объект строительства: "А-113 – строящаяся Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область) Участок центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области от транспортной развязки № 18 пускового комплекса № 3 до транспортной развязки № 31 (пересечение с автомобильной дорогой М-10 «Россия», граница работ по пусковому комплексу № 5). II этап. Строительство ЦКАД"Москва
Подведение итогов не позднее
31.03.2020 10:0031.03.2020 10:0031.03.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003775Подведение итогов не позднее Поставка гранитного щебня на объект строительства: "А-113 – строящаяся Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область) Участок центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области от транспортной развязки № 18 пускового комплекса № 3 до транспортной развязки № 31 (пересечение с автомобильной дорогой М-10 «Россия», граница работ по пусковому комплексу № 5). II этап. Строительство ЦКАД"Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
31.03.202031.03.2020 10:0031.03.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003775Подведение итогов не позднее Поставка гранитного щебня на объект строительства: "А-113 – строящаяся Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область) Участок центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области от транспортной развязки № 18 пускового комплекса № 3 до транспортной развязки № 31 (пересечение с автомобильной дорогой М-10 «Россия», граница работ по пусковому комплексу № 5). II этап. Строительство ЦКАД"Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка гранитного щебня на объект строительства: "А-113 – строящаяся Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область) Участок центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области от транспортной развязки № 18 пускового комплекса № 3 до транспортной развязки № 31 (пересечение с автомобильной дорогой М-10 «Россия», граница работ по пусковому комплексу № 5). II этап. Строительство ЦКАД"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Франко-склад: АБЗ ОАО «СУ-920» д. Белый Раст, Дмитровский районРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ДСК АВТОБАН
Все закупки и тендеры АО ДСК АВТОБАН
Адрес местонахождения
119571, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 92, КОРПУС 1, ЭТ/ПОМ 1,2/XIV,XXXII
119571, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 92, корпус 1, эт/пом 1,2/XIV,XXXII
08.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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