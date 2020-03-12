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    Главная / Торги / Поставка гранитного щебня на "А-113 – строящаяся центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область) Участок центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области от транспортной развязки № 18 пускового комплекса № 3 до транспортной развязки № 31 (пересечение с автомобильной дорогой М-10 «Россия», граница работ по пусковому комплексу № 5). II этап. Строительство ЦКАД"

    Поставка гранитного щебня на "А-113 – строящаяся центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область) Участок центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области от транспортной развязки № 18 пускового комплекса № 3 до транспортной развязки № 31 (пересечение с автомобильной дорогой М-10 «Россия», граница работ по пусковому комплексу № 5). II этап. Строительство ЦКАД"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.03.2020 11:0012.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003775Дата и время окончания срока приема заявок Поставка гранитного щебня на объект строительства: "А-113 – строящаяся Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область) Участок центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области от транспортной развязки № 18 пускового комплекса № 3 до транспортной развязки № 31 (пересечение с автомобильной дорогой М-10 «Россия», граница работ по пусковому комплексу № 5). II этап. Строительство ЦКАД"МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003775

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка гранитного щебня на "А-113 – строящаяся центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область) Участок центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области от транспортной развязки № 18 пускового комплекса № 3 до транспортной развязки № 31 (пересечение с автомобильной дорогой М-10 «Россия», граница работ по пусковому комплексу № 5). II этап. Строительство ЦКАД"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Закупка ДСК АВТОБАН

    Дата публикации

    05.03.2020 10:17

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Требования к участникам

    Форма для КП

    Запрос КП

    Договор поставки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ АВТОБАН
    Все закупки и тендеры АО ДСК АВТОБАН

    Юридический адрес

    119571, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 92, КОРПУС 1, ЭТ/ПОМ 1,2/XIV,XXXII

    Почтовый адрес

    119571, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 92, корпус 1, эт/пом 1,2/XIV,XXXII

    Контактный телефон

    +7 495 645-98-18 доб. 3272

    Факс

    +7 495 980-91-51

    Адрес электронной почты

    3272@avtoban.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Донченко Наталья Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка гранитного щебня на объект строительства: "А-113 – строящаяся Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область) Участок центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области от транспортной развязки № 18 пускового комплекса № 3 до транспортной развязки № 31 (пересечение с автомобильной дорогой М-10 «Россия», граница работ по пусковому комплексу № 5). II этап. Строительство ЦКАД"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.03.2020 11:00 GMT +312.03.2020 11:0012.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003775Дата и время окончания срока приема заявок Поставка гранитного щебня на объект строительства: "А-113 – строящаяся Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область) Участок центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области от транспортной развязки № 18 пускового комплекса № 3 до транспортной развязки № 31 (пересечение с автомобильной дорогой М-10 «Россия», граница работ по пусковому комплексу № 5). II этап. Строительство ЦКАД"Москва

    Подведение итогов не позднее

    31.03.2020 10:0031.03.2020 10:0031.03.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003775Подведение итогов не позднее Поставка гранитного щебня на объект строительства: "А-113 – строящаяся Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область) Участок центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области от транспортной развязки № 18 пускового комплекса № 3 до транспортной развязки № 31 (пересечение с автомобильной дорогой М-10 «Россия», граница работ по пусковому комплексу № 5). II этап. Строительство ЦКАД"Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    31.03.202031.03.2020 10:0031.03.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003775Подведение итогов не позднее Поставка гранитного щебня на объект строительства: "А-113 – строящаяся Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область) Участок центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области от транспортной развязки № 18 пускового комплекса № 3 до транспортной развязки № 31 (пересечение с автомобильной дорогой М-10 «Россия», граница работ по пусковому комплексу № 5). II этап. Строительство ЦКАД"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка гранитного щебня на объект строительства: "А-113 – строящаяся Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область) Участок центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области от транспортной развязки № 18 пускового комплекса № 3 до транспортной развязки № 31 (пересечение с автомобильной дорогой М-10 «Россия», граница работ по пусковому комплексу № 5). II этап. Строительство ЦКАД"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Франко-склад: АБЗ ОАО «СУ-920» д. Белый Раст, Дмитровский районРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    поставка по согласованному графику в период март-апрель 2020 г., оплата с отсрочкой платежа в течении 30 календарных дней с момента поставки
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ АВТОБАН»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ДСК АВТОБАН
    Все закупки и тендеры АО ДСК АВТОБАН

    Адрес местонахождения

    119571, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 92, КОРПУС 1, ЭТ/ПОМ 1,2/XIV,XXXII

    119571, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 92, корпус 1, эт/пом 1,2/XIV,XXXII

    Классификатор ОКПД2

    08.12

    Гравий, песок, глины и каолин

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Щебень гранитный фр.20-40 М1200 F50"

    Кол-во: 8954

    "Позиция 2"

    "Щебань гранитный фр.5-20"

    Кол-во: 18012

    "Позиция 3"

    "Щебань гранитный фр.10-15"

    Кол-во: 7773

    "Позиция 4"

    "Песок из отсевов дробления фр.0-5"

    Кол-во: 25808

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