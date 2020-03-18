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Номер извещения
ГП003773
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание медицинских услуг для Банка ГПБ (АО) на период 2020-2022 гг.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
05.03.2020 10:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1,
Почтовый адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1
Контактный телефон
+7 495 913-78-74 доб. 57874
Факс
--
Адрес электронной почты
zakupki@gazprombank.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тареева Ирина Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание медицинских услуг для Банка ГПБ (АО) на период 2020-2022 гг
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.03.2020 12:00 GMT +318.03.2020 12:0018.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003773Дата и время окончания срока приема заявок Оказание медицинских услуг для Банка ГПБ (АО) на период 2020-2022 гг Москва
Дата и время вскрытия заявок
18.03.2020 12:0018.03.2020 12:0018.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003773Дата и время вскрытия заявок Оказание медицинских услуг для Банка ГПБ (АО) на период 2020-2022 гг Москва
Подведение итогов не позднее
18.04.2020 23:5918.04.2020 23:5918.04.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003773Подведение итогов не позднее Оказание медицинских услуг для Банка ГПБ (АО) на период 2020-2022 гг Москва
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание медицинских услуг для Банка ГПБ (АО) на период 2020-2022 гг
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
Не указано
Разрешение приема иных условий оплаты
Не указано
Разрешение приема иных условий для количества
Не указано
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием и документацией о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. МоскваРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
БАНК ГПБ (АО)
Все закупки и тендеры БАНК ГПБ (АО)
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1
86.9
Документация лота
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