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    Главная / Торги / Проведение периодического медицинского осмотра работников АО «Газпром газораспределение Сыктывкар»

    Проведение периодического медицинского осмотра работников АО «Газпром газораспределение Сыктывкар»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.03.2020 12:0018.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008956837Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению медицинского осмотра работников АУПРеспублика Коми, г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, д. 33.Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008956837

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    15/2020

    Наименование закупки

    Проведение периодического медицинского осмотра работников АО «Газпром газораспределение Сыктывкар»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    05.03.2020 10:06

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Извещение

    Проект договора

    Форма Коммерческого предложения

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЫКТЫВКАР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЫКТЫВКАР

    Юридический адрес

    167000, - КОМИ, Г Сыктывкар, УЛ КРАСНЫХ ПАРТИЗАН, СТР. 33,

    Почтовый адрес

    167000, Г.О. Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, строение 33.

    Контактный телефон

    +7 8212 24-59-36

    Факс

    +7 8212 20-13-20

    Адрес электронной почты

    griganavichuspg@komigaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Григанавичус Павел Гедиминович

    Место рассмотрения предложений

    Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, д. 33.

    Закупки и тендеры Республика Коми

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по проведению медицинского осмотра работников АУП

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.03.2020 12:00 GMT +318.03.2020 12:0018.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008956837Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению медицинского осмотра работников АУПРеспублика Коми, г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, д. 33.

    Дата и время вскрытия заявок

    18.03.2020 12:0018.03.2020 12:0018.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008956837Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению медицинского осмотра работников АУПРеспублика Коми, г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, д. 33.

    Подведение итогов не позднее

    20.03.2020 15:0020.03.2020 15:0020.03.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008956837Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению медицинского осмотра работников АУПРеспублика Коми, г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, д. 33.

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.03.202020.03.2020 15:0020.03.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008956837Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению медицинского осмотра работников АУПРеспублика Коми, г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, д. 33.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по проведению медицинского осмотра работников АУП

    Начальная цена

    56 331,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Республика Коми, г. Сыктывкар.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок и порядок оплаты: После оказания услуг Исполнитель представляет реестр оказанных медицинских услуг, заключительный акт о проведенном осмотре, акт приема-сдачи выполненных работ, а Заказчик производит оплату услуг в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания обеими сторонами акта приема-сдачи выполненных работ. Срок выполнения работ до 31.12.2020 г.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЫКТЫВКАР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЫКТЫВКАР

    Адрес местонахождения

    167000, - КОМИ, Г Сыктывкар, УЛ КРАСНЫХ ПАРТИЗАН, СТР. 33,

    167000, Г.О. Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, строение 33.

    Классификатор ОКПД2

    86.90.19.190

    Услуги в области медицины прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    86.90.9

    Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки"

    Кол-во: 23.00000

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