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Номер извещения
32008956837
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Проведение периодического медицинского осмотра работников АО «Газпром газораспределение Сыктывкар»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
05.03.2020 10:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
167000, - КОМИ, Г Сыктывкар, УЛ КРАСНЫХ ПАРТИЗАН, СТР. 33,
Почтовый адрес
167000, Г.О. Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, строение 33.
Контактный телефон
+7 8212 24-59-36
Факс
+7 8212 20-13-20
Адрес электронной почты
griganavichuspg@komigaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Григанавичус Павел Гедиминович
Место рассмотрения предложений
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, д. 33.
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по проведению медицинского осмотра работников АУП
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.03.2020 12:00 GMT +318.03.2020 12:0018.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008956837Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению медицинского осмотра работников АУПРеспублика Коми, г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, д. 33.
Дата и время вскрытия заявок
18.03.2020 12:0018.03.2020 12:0018.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008956837Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению медицинского осмотра работников АУПРеспублика Коми, г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, д. 33.
Подведение итогов не позднее
20.03.2020 15:0020.03.2020 15:0020.03.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008956837Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению медицинского осмотра работников АУПРеспублика Коми, г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, д. 33.
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению медицинского осмотра работников АУП
Начальная цена
56 331,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Республика Коми, г. Сыктывкар.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЫКТЫВКАР
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЫКТЫВКАР
Адрес местонахождения
167000, - КОМИ, Г Сыктывкар, УЛ КРАСНЫХ ПАРТИЗАН, СТР. 33,
167000, Г.О. Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, строение 33.
86.90.19.190
86.90.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 23.00000
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