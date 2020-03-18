Проведение периодического медицинского осмотра работников АО «Газпром газораспределение Сыктывкар»

Оказание услуг по проведению предрейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств для Объекта строительства "Обустройство Ковыктинского ГКМ", подобъект "Этап 12.1.1. Площадки для бурения и подъездные дороги к ним в районе УКПГ 1(5кустов)." для нужд ООО «ГСП-6» на 2022 год