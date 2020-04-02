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Номер извещения
ГП003776
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка прикладных материалов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Предварительный отбор\Квалификационный отбор
Дата публикации
05.03.2020 10:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
188643, ОБЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, Г ВСЕВОЛОЖСК, УЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ДОМ 14/1,
Почтовый адрес
188643, ОБЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, Г ВСЕВОЛОЖСК, УЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ДОМ 14/1
Контактный телефон
+7 122 44-55102 доб. 039
Факс
Адрес электронной почты
T.Zubareva@btcgroup.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зубарева Татьяна Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
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Поставка прикладных материалов Данный предварительный квалификационный отбор проводится с целью отбора возможных участников, допускаемых для участия в конкурентных закупочных процедурах, в соответствии с требованиями и критериями, установленными организатором процедуры в документации предварительного квалификационного отбора, а также с целью согласования образца-эталона и технических характеристик по каждому артикулу СиМ. Данный предварительный квалификационный отбор не является конкурсом либо аукционом и его проведение не регулируется статьями 447 - 449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данный предварительный квалификационный отбор также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данный предварительный квалификационный отбор не накладывает на заказчика и организатора закупки соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора с участником его прошедшим.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003776Подведение итогов не позднее Поставка прикладных материалов Данный предварительный квалификационный отбор проводится с целью отбора возможных участников, допускаемых для участия в конкурентных закупочных процедурах, в соответствии с требованиями и критериями, установленными организатором процедуры в документации предварительного квалификационного отбора, а также с целью согласования образца-эталона и технических характеристик по каждому артикулу СиМ. Данный предварительный квалификационный отбор не является конкурсом либо аукционом и его проведение не регулируется статьями 447 - 449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данный предварительный квалификационный отбор также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данный предварительный квалификационный отбор не накладывает на заказчика и организатора закупки соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора с участником его прошедшим. Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка прикладных материалов Данный предварительный квалификационный отбор проводится с целью отбора возможных участников, допускаемых для участия в конкурентных закупочных процедурах, в соответствии с требованиями и критериями, установленными организатором процедуры в документации предварительного квалификационного отбора, а также с целью согласования образца-эталона и технических характеристик по каждому артикулу СиМ. Данный предварительный квалификационный отбор не является конкурсом либо аукционом и его проведение не регулируется статьями 447 - 449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данный предварительный квалификационный отбор также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данный предварительный квалификационный отбор не накладывает на заказчика и организатора закупки соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора с участником его прошедшим.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Указано в Документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Указано в ДокументацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО БТК ГРУПП
Все закупки и тендеры АО БТК ГРУПП
Адрес местонахождения
188643, ОБЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, Г ВСЕВОЛОЖСК, УЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ДОМ 14/1,
188643, ОБЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, Г ВСЕВОЛОЖСК, УЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ДОМ 14/1
13.99.19
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3000
Кол-во: 7100
Кол-во: 200
Кол-во: 17300
Кол-во: 3500
Кол-во: 150
Кол-во: 100
Кол-во: 800
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 1300
Кол-во: 39000
Кол-во: 4000
Кол-во: 300
Кол-во: 50300
Кол-во: 6000
Кол-во: 600
Кол-во: 3600
Кол-во: 180000
Кол-во: 3000
Кол-во: 100
Кол-во: 4500
Кол-во: 5500
Кол-во: 31200
Кол-во: 100
Кол-во: 6700
Кол-во: 50
Кол-во: 300
Кол-во: 150
Кол-во: 2800
Кол-во: 2700
Кол-во: 106000
Кол-во: 300
Кол-во: 600
Кол-во: 900
Кол-во: 26000
Кол-во: 145000
Кол-во: 15000
Кол-во: 800
Кол-во: 200
Кол-во: 84000
Кол-во: 800
Кол-во: 3100
Кол-во: 15700
Кол-во: 4850
Кол-во: 19000
Кол-во: 6600
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