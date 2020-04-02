Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка прикладных материалов

    Поставка прикладных материалов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.04.2020 15:0002.04.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003776Дата и время окончания срока приема заявок Поставка прикладных материалов Данный предварительный квалификационный отбор проводится с целью отбора возможных участников, допускаемых для участия в конкурентных закупочных процедурах, в соответствии с требованиями и критериями, установленными организатором процедуры в документации предварительного квалификационного отбора, а также с целью согласования образца-эталона и технических характеристик по каждому артикулу СиМ. Данный предварительный квалификационный отбор не является конкурсом либо аукционом и его проведение не регулируется статьями 447 - 449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данный предварительный квалификационный отбор также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данный предварительный квалификационный отбор не накладывает на заказчика и организатора закупки соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора с участником его прошедшим. Санкт-ПетербургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003776

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка прикладных материалов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Предварительный отбор\Квалификационный отбор

    Дата публикации

    05.03.2020 10:18

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТТ № 342-001 Nonwoven interlining

    ТТ № 341-003

    ТТ № 322-0078321-0013 Woven flax ba

    ТТ № 355-001002 Dublicated mat

    ТТ № 322-452963 Cloth

    ТТ № 321-0025 Woven CottPES backing

    ТТ № 331-0011

    ТТ № 354-001

    ТТ № 361-001 Plastic film

    ТТ № 343-003 Interlining

    ТТ № 362-004 PPE foam

    ТТ № 362-005 PPU foam

    ТТ № 554-0012356 Perfor. tape

    ТТ № 555-001005 Web mater

    ТТ № 343-341-005 Interlining

    Документация предквалификационного отбора № 13-20 Поставка прикладных материалов

    ТТ № 321-004 Woven interlining

    ТТ № 322-005 Nonwoven mat

    ТТ № 331-002 Knitted CottPES backing

    ТТ № 341-0011

    ТТ № 341-002

    ТТ № 341-004 Nonwoven interlining

    ТТ № 343-001 Interlining

    ТТ № 342-002 Interlining

    ТТ № 342-003 Felted material

    ТТ № 361-234 Thermoglue

    ТТ № 555-0023678910

    ТТ № 555-00411 Glue web

    ТТ № 562-003

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БТК ГРУПП
    Все закупки и тендеры АО БТК ГРУПП

    Юридический адрес

    188643, ОБЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, Г ВСЕВОЛОЖСК, УЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ДОМ 14/1,

    Почтовый адрес

    188643, ОБЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, Г ВСЕВОЛОЖСК, УЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ДОМ 14/1

    Контактный телефон

    +7 122 44-55102 доб. 039

    Факс

    Адрес электронной почты

    T.Zubareva@btcgroup.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зубарева Татьяна Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка прикладных материалов Данный предварительный квалификационный отбор проводится с целью отбора возможных участников, допускаемых для участия в конкурентных закупочных процедурах, в соответствии с требованиями и критериями, установленными организатором процедуры в документации предварительного квалификационного отбора, а также с целью согласования образца-эталона и технических характеристик по каждому артикулу СиМ. Данный предварительный квалификационный отбор не является конкурсом либо аукционом и его проведение не регулируется статьями 447 - 449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данный предварительный квалификационный отбор также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данный предварительный квалификационный отбор не накладывает на заказчика и организатора закупки соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора с участником его прошедшим.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003776Подведение итогов не позднее Поставка прикладных материалов Данный предварительный квалификационный отбор проводится с целью отбора возможных участников, допускаемых для участия в конкурентных закупочных процедурах, в соответствии с требованиями и критериями, установленными организатором процедуры в документации предварительного квалификационного отбора, а также с целью согласования образца-эталона и технических характеристик по каждому артикулу СиМ. Данный предварительный квалификационный отбор не является конкурсом либо аукционом и его проведение не регулируется статьями 447 - 449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данный предварительный квалификационный отбор также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данный предварительный квалификационный отбор не накладывает на заказчика и организатора закупки соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора с участником его прошедшим. Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка прикладных материалов Данный предварительный квалификационный отбор проводится с целью отбора возможных участников, допускаемых для участия в конкурентных закупочных процедурах, в соответствии с требованиями и критериями, установленными организатором процедуры в документации предварительного квалификационного отбора, а также с целью согласования образца-эталона и технических характеристик по каждому артикулу СиМ. Данный предварительный квалификационный отбор не является конкурсом либо аукционом и его проведение не регулируется статьями 447 - 449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данный предварительный квалификационный отбор также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данный предварительный квалификационный отбор не накладывает на заказчика и организатора закупки соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора с участником его прошедшим.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Указано в Документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Указано в ДокументацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Указано в Документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО БТК ГРУПП
    Все закупки и тендеры АО БТК ГРУПП

    Адрес местонахождения

    188643, ОБЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, Г ВСЕВОЛОЖСК, УЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ДОМ 14/1,

    188643, ОБЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, Г ВСЕВОЛОЖСК, УЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ДОМ 14/1

    Классификатор ОКПД2

    13.99.19

    Материалы и изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ткань прокладочная хлопчатобумажная с точечным клеевым покрытием / Cotton woven backing fabric with dot glue coating"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 2"

    "Ткань прокладочная полиэфирнохлопковая с точечным клеевым покрытием / Polyester and cotton woven backing fabric with dot glue coating"

    Кол-во: 7100

    "Позиция 3"

    "Материал прокладочный тканый с точечным клеевым покрытием / Woven interlining material with dot glue coating"

    Кол-во: 200

    "Позиция 4"

    "Холст прокладочный / Pad cloth (crinoline)"

    Кол-во: 17300

    "Позиция 5"

    "Холст прокладочный / Pad cloth (crinoline)"

    Кол-во: 3500

    "Позиция 6"

    "Холст прокладочный / Pad cloth (crinoline)"

    Кол-во: 150

    "Позиция 7"

    "Холст прокладочный / Pad cloth (crinoline)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 8"

    "Нетканый объемный полиэфирный материал / Nonwoven polyester material with high volume"

    Кол-во: 800

    "Позиция 9"

    "Ткань прокладочная льняная без клеевого покрытия / Flax woven backing fabric without glue coating"

    Кол-во: 500

    "Позиция 10"

    "Ткань прокладочная льняная без клеевого покрытия / Flax woven backing fabric without glue coating"

    Кол-во: 500

    "Позиция 11"

    "Ткань прокладочная льняная с точечным клеевым покрытием / Flax woven backing fabric with dot glue coating"

    Кол-во: 500

    "Позиция 12"

    "Ткань прокладочная льняная с точечным клеевым покрытием / Flax woven backing fabric with dot glue coating"

    Кол-во: 1300

    "Позиция 13"

    "Материал прокладочный трикотажный с точечным клеевым покрытием / Knitted interlining material with point glue coating"

    Кол-во: 39000

    "Позиция 14"

    "Материал прокладочный трикотажный с точечным клеевым покрытием / Knitted interlining material with point glue coating"

    Кол-во: 4000

    "Позиция 15"

    "Материал прокладочный трикотажный с точечным клеевым покрытием / Knitted backing fabric with dot glue coating"

    Кол-во: 300

    "Позиция 16"

    "Полотно нетканое с точечным клеевым покрытием / Nonwoven interlining material with dot glue coatin"

    Кол-во: 50300

    "Позиция 17"

    "Полотно нетканое с точечным клеевым покрытием / Nonwoven interlining material with dot glue coatin"

    Кол-во: 6000

    "Позиция 18"

    "Полотно нетканое прошивное с точечным клеевым покрытием / Nonwoven interlining sewed material with dot glue coating"

    Кол-во: 600

    "Позиция 19"

    "Полотно нетканое с точечным клеевым покрытием / Nonwoven interlining material with dot glue coating"

    Кол-во: 3600

    "Позиция 20"

    "Полотно нетканое клееное прокладочное / Nonwoven glued interlining material"

    Кол-во: 180000

    "Позиция 21"

    "Флизелин без клеевого покрытия обрывной / Nonwoven interlining without glue coating for tearing off"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 22"

    "Фильц полиэфирновискозный / Nonwoven polyester and viscose felted material"

    Кол-во: 100

    "Позиция 23"

    "Флизелин со сплошным клеевым покрытием на бумажной основе / Nonwoven interlining with all-over glue coating on the paper base"

    Кол-во: 4500

    "Позиция 24"

    "Флизелин со сплошным клеевым покрытием обрывной / Nonwoven interlining with all-over glue coating for tearing off"

    Кол-во: 5500

    "Позиция 25"

    "Флизелин с точечным клеевым покрытием / Nonwoven interlining with dot glue coating"

    Кол-во: 31200

    "Позиция 26"

    "Полотно нетканое объемное с точечным клеевым покрытием / Nonwoven high volume interlining material with dot glue coating"

    Кол-во: 100

    "Позиция 27"

    "Поливинилхлоридная пленка / Polyvinyl chloride fil"

    Кол-во: 6700

    "Позиция 28"

    "Термоклеевой материал / Thermoglue material"

    Кол-во: 50

    "Позиция 29"

    "Термоклеевой материал / Thermoglue material"

    Кол-во: 300

    "Позиция 30"

    "Термоклеевой материал / Thermoglue material"

    Кол-во: 150

    "Позиция 31"

    "Пенополиэтилен вспененный / Polyethylene foam"

    Кол-во: 2800

    "Позиция 32"

    "Пенополиуретан термоклеевой с точечным клеевым покрытием / Polyurethane thermoglue foam with dot glue coating"

    Кол-во: 2700

    "Позиция 33"

    "Лента перфорированная нетканая с точечным клеевым покрытием / Nonwoven perforated tape with point glue coating 10-35-10 55мм"

    Кол-во: 106000

    "Позиция 34"

    "Лента перфорированная нетканая с точечным клеевым покрытием / Nonwoven perforated tape with point glue coating 10-40-10 60мм"

    Кол-во: 300

    "Позиция 35"

    "Лента перфорированная нетканая с точечным клеевым покрытием / Nonwoven perforated tape with point glue coating 10-40-40-10 100мм"

    Кол-во: 600

    "Позиция 36"

    "Лента перфорированная нетканая с точечным клеевым покрытием / Nonwoven perforated tape with point glue coating 10-35-35-10 90мм"

    Кол-во: 900

    "Позиция 37"

    "Лента перфорированная нетканая с точечным клеевым покрытием / Nonwoven perforated tape with point glue coating 10-50-10 70мм"

    Кол-во: 26000

    "Позиция 38"

    "Кромка клеевая прямая прошивная / Sewed glue edge material 15мм"

    Кол-во: 145000

    "Позиция 39"

    "Кромка клеевая прямая прошивная / Sewed glue edge material 15мм"

    Кол-во: 15000

    "Позиция 40"

    "Кромка клеевая косая прошивная / Inclined glue edge material 15мм"

    Кол-во: 800

    "Позиция 41"

    "Кромка клеевая косая прошивная / Inclined glue edge material 15 мм"

    Кол-во: 200

    "Позиция 42"

    "Кромка клеевая тканая / Woven glue edge material 25мм"

    Кол-во: 84000

    "Позиция 43"

    "Кромка клеевая тканая / Woven glue edge material 20мм"

    Кол-во: 800

    "Позиция 44"

    "Сетка клеевая на бумажной основе / Glue web on the paper base"

    Кол-во: 3100

    "Позиция 45"

    "Сетка клеевая без бумажной основы / Glue web and without paper base"

    Кол-во: 15700

    "Позиция 46"

    "Лист вспененный из этиленвинилацетата / Foamed sheet from ethylene vinyl acetat"

    Кол-во: 4850

    "Позиция 47"

    "Полотно нетканое нитепрошивное с точечным клеевым покрытием / Nonwoven sewed cloth with point glue coating"

    Кол-во: 19000

    "Позиция 48"

    "Материал объемный сдублированный / Dublicated material with high volume"

    Кол-во: 6600

    "Позиция 49"

    "Паутинка клеевая на бумажной основы (B) / Textile web material with paper base (B)"

    Кол-во: 44000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА
    Запрос предложений № ГП237226
    Поставка строительных материалов
    Поставка строительных материалов
    593830
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
    НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА
    Запрос предложений № ГП237227
    Поставка измерительных приборов
    Поставка измерительных приборов
    593831
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
    ГКУ ЦОЗ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211080352
    Поставка мяса говядины для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
    Поставка мяса говядины для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
    593822
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    298 664
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГКУ ЦОЗ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211079637
    Поставка овощей и фруктов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
    Поставка овощей и фруктов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
    593821
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    149 447
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    ГКУ ЦОЗ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211079501
    Поставка бакалеи
    Поставка бакалеи
    593820
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    551 393
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    ГКУ ЦОЗ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211078860
    Поставка мяса кур
    Поставка мяса кур
    593819
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    245 604
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    ГКУ ЦОЗ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211078854
    Поставка мяса говядины
    Поставка мяса говядины
    593818
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    485 329
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    ГКУ ЦОЗ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211074960
    Поставка мяса кур для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
    Поставка мяса кур для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
    593817
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    122 802
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить