Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Ткань прокладочная хлопчатобумажная с точечным клеевым покрытием / Cotton woven backing fabric with dot glue coating" Кол-во: 3000

"Позиция 2" "Ткань прокладочная полиэфирнохлопковая с точечным клеевым покрытием / Polyester and cotton woven backing fabric with dot glue coating" Кол-во: 7100

"Позиция 3" "Материал прокладочный тканый с точечным клеевым покрытием / Woven interlining material with dot glue coating" Кол-во: 200

"Позиция 4" "Холст прокладочный / Pad cloth (crinoline)" Кол-во: 17300

"Позиция 5" "Холст прокладочный / Pad cloth (crinoline)" Кол-во: 3500

"Позиция 6" "Холст прокладочный / Pad cloth (crinoline)" Кол-во: 150

"Позиция 7" "Холст прокладочный / Pad cloth (crinoline)" Кол-во: 100

"Позиция 8" "Нетканый объемный полиэфирный материал / Nonwoven polyester material with high volume" Кол-во: 800

"Позиция 9" "Ткань прокладочная льняная без клеевого покрытия / Flax woven backing fabric without glue coating" Кол-во: 500

"Позиция 10" "Ткань прокладочная льняная без клеевого покрытия / Flax woven backing fabric without glue coating" Кол-во: 500

"Позиция 11" "Ткань прокладочная льняная с точечным клеевым покрытием / Flax woven backing fabric with dot glue coating" Кол-во: 500

"Позиция 12" "Ткань прокладочная льняная с точечным клеевым покрытием / Flax woven backing fabric with dot glue coating" Кол-во: 1300

"Позиция 13" "Материал прокладочный трикотажный с точечным клеевым покрытием / Knitted interlining material with point glue coating" Кол-во: 39000

"Позиция 14" "Материал прокладочный трикотажный с точечным клеевым покрытием / Knitted interlining material with point glue coating" Кол-во: 4000

"Позиция 15" "Материал прокладочный трикотажный с точечным клеевым покрытием / Knitted backing fabric with dot glue coating" Кол-во: 300

"Позиция 16" "Полотно нетканое с точечным клеевым покрытием / Nonwoven interlining material with dot glue coatin" Кол-во: 50300

"Позиция 17" "Полотно нетканое с точечным клеевым покрытием / Nonwoven interlining material with dot glue coatin" Кол-во: 6000

"Позиция 18" "Полотно нетканое прошивное с точечным клеевым покрытием / Nonwoven interlining sewed material with dot glue coating" Кол-во: 600

"Позиция 19" "Полотно нетканое с точечным клеевым покрытием / Nonwoven interlining material with dot glue coating" Кол-во: 3600

"Позиция 20" "Полотно нетканое клееное прокладочное / Nonwoven glued interlining material" Кол-во: 180000

"Позиция 21" "Флизелин без клеевого покрытия обрывной / Nonwoven interlining without glue coating for tearing off" Кол-во: 3000

"Позиция 22" "Фильц полиэфирновискозный / Nonwoven polyester and viscose felted material" Кол-во: 100

"Позиция 23" "Флизелин со сплошным клеевым покрытием на бумажной основе / Nonwoven interlining with all-over glue coating on the paper base" Кол-во: 4500

"Позиция 24" "Флизелин со сплошным клеевым покрытием обрывной / Nonwoven interlining with all-over glue coating for tearing off" Кол-во: 5500

"Позиция 25" "Флизелин с точечным клеевым покрытием / Nonwoven interlining with dot glue coating" Кол-во: 31200

"Позиция 26" "Полотно нетканое объемное с точечным клеевым покрытием / Nonwoven high volume interlining material with dot glue coating" Кол-во: 100

"Позиция 27" "Поливинилхлоридная пленка / Polyvinyl chloride fil" Кол-во: 6700

"Позиция 28" "Термоклеевой материал / Thermoglue material" Кол-во: 50

"Позиция 29" "Термоклеевой материал / Thermoglue material" Кол-во: 300

"Позиция 30" "Термоклеевой материал / Thermoglue material" Кол-во: 150

"Позиция 31" "Пенополиэтилен вспененный / Polyethylene foam" Кол-во: 2800

"Позиция 32" "Пенополиуретан термоклеевой с точечным клеевым покрытием / Polyurethane thermoglue foam with dot glue coating" Кол-во: 2700

"Позиция 33" "Лента перфорированная нетканая с точечным клеевым покрытием / Nonwoven perforated tape with point glue coating 10-35-10 55мм" Кол-во: 106000

"Позиция 34" "Лента перфорированная нетканая с точечным клеевым покрытием / Nonwoven perforated tape with point glue coating 10-40-10 60мм" Кол-во: 300

"Позиция 35" "Лента перфорированная нетканая с точечным клеевым покрытием / Nonwoven perforated tape with point glue coating 10-40-40-10 100мм" Кол-во: 600

"Позиция 36" "Лента перфорированная нетканая с точечным клеевым покрытием / Nonwoven perforated tape with point glue coating 10-35-35-10 90мм" Кол-во: 900

"Позиция 37" "Лента перфорированная нетканая с точечным клеевым покрытием / Nonwoven perforated tape with point glue coating 10-50-10 70мм" Кол-во: 26000

"Позиция 38" "Кромка клеевая прямая прошивная / Sewed glue edge material 15мм" Кол-во: 145000

"Позиция 39" "Кромка клеевая прямая прошивная / Sewed glue edge material 15мм" Кол-во: 15000

"Позиция 40" "Кромка клеевая косая прошивная / Inclined glue edge material 15мм" Кол-во: 800

"Позиция 41" "Кромка клеевая косая прошивная / Inclined glue edge material 15 мм" Кол-во: 200

"Позиция 42" "Кромка клеевая тканая / Woven glue edge material 25мм" Кол-во: 84000

"Позиция 43" "Кромка клеевая тканая / Woven glue edge material 20мм" Кол-во: 800

"Позиция 44" "Сетка клеевая на бумажной основе / Glue web on the paper base" Кол-во: 3100

"Позиция 45" "Сетка клеевая без бумажной основы / Glue web and without paper base" Кол-во: 15700

"Позиция 46" "Лист вспененный из этиленвинилацетата / Foamed sheet from ethylene vinyl acetat" Кол-во: 4850

"Позиция 47" "Полотно нетканое нитепрошивное с точечным клеевым покрытием / Nonwoven sewed cloth with point glue coating" Кол-во: 19000

"Позиция 48" "Материал объемный сдублированный / Dublicated material with high volume" Кол-во: 6600