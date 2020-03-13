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    Главная / Торги / Открытый конкурс в электронной форме на электронной торговой площадке на право заключения договора на Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Канализационная насосная станция №2а, г. Петрозаводск ул. Федосовой для нужд АО «ПКС-Водоканал» в 2020 году (ВК-036-20).

    Открытый конкурс в электронной форме на электронной торговой площадке на право заключения договора на Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Канализационная насосная станция №2а, г. Петрозаводск ул. Федосовой для нужд АО «ПКС-Водоканал» в 2020 году (ВК-036-20).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.03.2020 12:0013.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008957208Дата и время окончания срока приема заявок Строительно-монтажные работы на КНС-2АПетрозаводскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008957208

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ВК-036-20

    Наименование закупки

    Открытый конкурс в электронной форме на электронной торговой площадке на право заключения договора на Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Канализационная насосная станция №2а, г. Петрозаводск ул. Федосовой для нужд АО «ПКС-Водоканал» в 2020 году (ВК-036-20).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    05.03.2020 10:54

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Пр_40-3_от_020420_Рем_КНС2а.pdf

    Конкурсная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПЕТРОЗАВОДСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ-ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ПКС-ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60

    Почтовый адрес

    185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60

    Контактный телефон

    +7 8142 71-00-53

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    e.zazulina@rks.karelia.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зазулина Евгения Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Петрозаводск

    Закупки и тендеры Республика Карелия

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Строительно-монтажные работы на КНС-2А

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.04.202002.04.2020 15:0002.04.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008957208Подведение итогов не позднее Строительно-монтажные работы на КНС-2АПетрозаводск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Строительно-монтажные работы на КНС-2А

    Начальная цена

    708 505,20

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с конкурсной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Петрозаводск, КНС №2А, ул. Федосовой, в соответствии с Техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с конкурсной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПЕТРОЗАВОДСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ-ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ПКС-ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ПКС-ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60

    Классификатор ОКПД2

    43.39.19.190

    Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    43.39

    Производство прочих отделочных и завершающих работ

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/617673/name/5e85dd5ecb18f2.52164683

    02.04.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих отделочных и завершающих работ"

    Кол-во: 490421.00000

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