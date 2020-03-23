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    Главная / Торги / Оказание супервайзерских услуг (Воронеж)

    Оказание супервайзерских услуг (Воронеж)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.03.2020 10:0023.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008956765Дата и время окончания срока приема заявок Оказание супервайзерских услуг (Воронеж)Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008956765

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание супервайзерских услуг (Воронеж)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    05.03.2020 09:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ПКК_№150-20.pdf

    Документация

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество «Авиакомпания «Россия»
    Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Почтовый адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Контактный телефон

    +7 812 633-39-99

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    tender@rossiya-airlines.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Горшков Михаил Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание супервайзерских услуг (Воронеж)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.03.2020 10:00 GMT +323.03.2020 10:0023.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008956765Дата и время окончания срока приема заявок Оказание супервайзерских услуг (Воронеж)Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    23.03.2020 10:0023.03.2020 10:0023.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008956765Дата и время вскрытия заявок Оказание супервайзерских услуг (Воронеж)Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    25.03.2020 16:0025.03.2020 16:0025.03.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008956765Подведение итогов не позднее Оказание супервайзерских услуг (Воронеж)Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.03.202025.03.2020 16:0025.03.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008956765Подведение итогов не позднее Оказание супервайзерских услуг (Воронеж)Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание супервайзерских услуг (Воронеж)

    Начальная цена

    944 640,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    не определено

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Аэропорт, г. ВоронежРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата за оказанные услуги производится на основании счета в течение 10 рабочих дней с момента получения полного комплекта документов.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество «Авиакомпания «Россия»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «Авиакомпания «Россия»
    Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Классификатор ОКПД2

    52.23.19.190

    Услуги вспомогательные прочие, связанные с воздушным транспортом, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    52.23.19

    Деятельность вспомогательная прочая, связанная с воздушным транспортом

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/614966/name/5e7dca64b08932.67536388

    27.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность вспомогательная прочая, связанная с воздушным транспортом"

    Кол-во:

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