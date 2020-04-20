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Номер извещения
32008956824
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка комплекта установки электроплунжерного насоса с нижним приводом (включая монтаж оборудования на устье и пуско-наладочные работы)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
05.03.2020 10:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
461630, Российская Федерация, Оренбургская область, Бугуруслан, Фруктовая, 15
Почтовый адрес
461630, Российская Федерация, Оренбургская область, Бугуруслан, Фруктовая, 15
Контактный телефон
+7 276 26-00454 доб. 0
Факс
+7 35352 6-42-74
Адрес электронной почты
Report56@nestro.ru
Ф.И.О. контактного лица
Миникаев Д. А.
Место рассмотрения предложений
Самара
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка комплекта установки электроплунжерного насоса с нижним приводом (включая монтаж оборудования на устье и пуско-наладочные работы)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.04.2020 11:00 GMT +320.04.2020 11:0020.04.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008956824Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплекта установки электроплунжерного насоса с нижним приводом (включая монтаж оборудования на устье и пуско-наладочные работы)Самара
Дата и время вскрытия заявок
20.04.2020 11:0020.04.2020 11:0020.04.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008956824Дата и время вскрытия заявок Поставка комплекта установки электроплунжерного насоса с нижним приводом (включая монтаж оборудования на устье и пуско-наладочные работы)Самара
Подведение итогов не позднее
20.05.2020 15:0020.05.2020 15:0020.05.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008956824Подведение итогов не позднее Поставка комплекта установки электроплунжерного насоса с нижним приводом (включая монтаж оборудования на устье и пуско-наладочные работы)Самара
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка комплекта установки электроплунжерного насоса с нижним приводом (включая монтаж оборудования на устье и пуско-наладочные работы)
Начальная цена
3 481 920,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с проектом договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с проектом договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО «Оренбургнефтеотдача»
Все закупки и тендеры АО «Оренбургнефтеотдача»
Адрес местонахождения
461630, Российская Федерация, Оренбургская область, Бугуруслан, Фруктовая, 15
28.13.14
28.13
Документация лота
Кол-во:
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