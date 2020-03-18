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    Главная / Торги / Поставка стройматериалов для нужд АО «Газпром газораспределение Смоленск»

    Поставка стройматериалов для нужд АО «Газпром газораспределение Смоленск»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.03.2020 10:0018.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008956809Дата и время окончания срока приема заявок Строительные материалы СмоленскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008956809

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка стройматериалов для нужд АО «Газпром газораспределение Смоленск»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    05.03.2020 10:01

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    протокол_вскрытия.pdf

    Документация о Запросе предложений в эл. форме

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК

    Юридический адрес

    214019, ОБЛ СМОЛЕНСКАЯ, Г СМОЛЕНСК, ПРОЕЗД ТРАМВАЙНЫЙ, 10,

    Почтовый адрес

    214019, Смоленская область, г. Смоленск, Трамвайный проезд, д.10

    Контактный телефон

    +7 4812 61-11-79

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    marashuk@gas-smolensk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Маращук Татьяна Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Смоленск

    Закупки и тендеры Смоленская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Строительные материалы

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.03.2020 10:00 GMT +318.03.2020 10:0018.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008956809Дата и время окончания срока приема заявок Строительные материалы Смоленск

    Дата и время вскрытия заявок

    18.03.2020 10:0018.03.2020 10:0018.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008956809Дата и время вскрытия заявок Строительные материалы Смоленск

    Подведение итогов не позднее

    20.03.2020 11:3020.03.2020 11:3020.03.2020 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008956809Подведение итогов не позднее Строительные материалы Смоленск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.03.202020.03.2020 11:3020.03.2020 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008956809Подведение итогов не позднее Строительные материалы Смоленск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Строительные материалы

    Начальная цена

    1 791 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Щебень фракции 20-40 мм - 650 м3; Песок строительный - 2000 м3

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка стройматериалов партиями по заявке (щебень, песок строительный) в течение 1 (дня) дня с даты подачи заявки для нужд АО «Газпром газораспределение Смоленск» по следующим адресам: Смоленская область, Шумячский район, с. Первомайское; Смоленская область, п. Монастырщина, ул. Октябрьская, пер. Пионерский; г. Рославль Астапковичский переезд.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка товара осуществляется партиями по заявкам Заказчика, в течение 1 (дня) дня с даты подачи заявки

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК

    Адрес местонахождения

    214019, ОБЛ СМОЛЕНСКАЯ, Г СМОЛЕНСК, ПРОЕЗД ТРАМВАЙНЫЙ, 10,

    214019, Смоленская область, г. Смоленск, Трамвайный проезд, д.10

    Классификатор ОКПД2

    46.13

    Услуги по оптовой торговле древесиной и строительными материалами за вознаграждение или на договорной основе

    Классификатор ОКВЭД2

    46.13

    Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/608544/name/5e74a36e2cf546.03697860

    20.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами"

    Кол-во: 1.00000

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