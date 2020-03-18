Поставка стройматериалов для нужд АО «Газпром газораспределение Смоленск»

Условия договора

Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Поставка стройматериалов партиями по заявке (щебень, песок строительный) в течение 1 (дня) дня с даты подачи заявки для нужд АО «Газпром газораспределение Смоленск» по следующим адресам: Смоленская область, Шумячский район, с. Первомайское; Смоленская область, п. Монастырщина, ул. Октябрьская, пер. Пионерский; г. Рославль Астапковичский переезд.Рассчитать логистику >