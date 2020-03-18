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Номер извещения
32008956809
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка стройматериалов для нужд АО «Газпром газораспределение Смоленск»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
05.03.2020 10:01
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
214019, ОБЛ СМОЛЕНСКАЯ, Г СМОЛЕНСК, ПРОЕЗД ТРАМВАЙНЫЙ, 10,
Почтовый адрес
214019, Смоленская область, г. Смоленск, Трамвайный проезд, д.10
Контактный телефон
+7 4812 61-11-79
Факс
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Адрес электронной почты
marashuk@gas-smolensk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Маращук Татьяна Алексеевна
Место рассмотрения предложений
Смоленск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Строительные материалы
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.03.2020 10:00 GMT +318.03.2020 10:0018.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008956809Дата и время окончания срока приема заявок Строительные материалы Смоленск
Дата и время вскрытия заявок
18.03.2020 10:0018.03.2020 10:0018.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008956809Дата и время вскрытия заявок Строительные материалы Смоленск
Подведение итогов не позднее
20.03.2020 11:3020.03.2020 11:3020.03.2020 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008956809Подведение итогов не позднее Строительные материалы Смоленск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Строительные материалы
Начальная цена
1 791 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Щебень фракции 20-40 мм - 650 м3; Песок строительный - 2000 м3
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставка стройматериалов партиями по заявке (щебень, песок строительный) в течение 1 (дня) дня с даты подачи заявки для нужд АО «Газпром газораспределение Смоленск» по следующим адресам: Смоленская область, Шумячский район, с. Первомайское; Смоленская область, п. Монастырщина, ул. Октябрьская, пер. Пионерский; г. Рославль Астапковичский переезд.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК
Адрес местонахождения
214019, ОБЛ СМОЛЕНСКАЯ, Г СМОЛЕНСК, ПРОЕЗД ТРАМВАЙНЫЙ, 10,
214019, Смоленская область, г. Смоленск, Трамвайный проезд, д.10
46.13
46.13
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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