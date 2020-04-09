Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Закупка петлеобразователя универсального (ч.667.209753) в количестве 2 штук.

    Закупка петлеобразователя универсального (ч.667.209753) в количестве 2 штук.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.04.2020 11:0009.04.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003771Дата и время окончания срока приема заявок Закупка петлеобразователя универсального (ч.667.209753) в количестве 2 штук.ИжевскПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003771

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка петлеобразователя универсального (ч.667.209753) в количестве 2 штук.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    05.03.2020 09:55

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Типовой договор

    техзадание

    Типовая спецификация

    чертежи

    Документация

    ГП003771_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИЖСТАЛЬ
    Все закупки и тендеры ПАО ИЖСТАЛЬ

    Юридический адрес

    426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6

    Почтовый адрес

    426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6

    Контактный телефон

    +7 3412 91-08-33

    Факс

    +7 3412 91-03-50

    Адрес электронной почты

    zorinang@izhstal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зорина Надежда Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Ижевск

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка петлеобразователя универсального (ч.667.209753) в количестве 2 штук.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.04.2020 11:00 GMT +309.04.2020 11:0009.04.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003771Дата и время окончания срока приема заявок Закупка петлеобразователя универсального (ч.667.209753) в количестве 2 штук.Ижевск

    Подведение итогов не позднее

    30.05.2020 11:0030.05.2020 11:0030.05.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003771Подведение итогов не позднее Закупка петлеобразователя универсального (ч.667.209753) в количестве 2 штук.Ижевск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.05.202030.05.2020 11:0030.05.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003771Подведение итогов не позднее Закупка петлеобразователя универсального (ч.667.209753) в количестве 2 штук.Ижевск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка петлеобразователя универсального (ч.667.209753) в количестве 2 штук.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Петлеобразователь универсальный (ч.667.209753) в количестве 2 штук.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Доставка до склада Заказчика: 426006, г. Ижевск, ул. Ново-Ажимова,6, ПАО "Ижсталь"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Цена без НДС с транспортными расходами по доставке на склад Заказчика. Предпочтительные условия оплаты - 100% по факту поставки в течение 60 дней. Срок поставки - 1-2 квартал 2020г.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ИЖСТАЛЬ
    Все закупки и тендеры ПАО ИЖСТАЛЬ

    Адрес местонахождения

    426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6

    Классификатор ОКПД2

    28.91.12.120

    Комплектующие (запасные части) прокатных станов, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/648328/name/5ec4cc29371156.32045334

    20.05.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "петлеобразователь универсальный (ч.667.209753)"

    Кол-во: 2

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ПАО ЧМК
    Попозиционная № ГП213358
    МУФТА,ПОЛУМУФТА,ВТУЛКА,СТОПОР,ФИКСАТОР,ВОРОНКА,СТАКАН,ЭКСЦЕНТРИК,ЗАМОК
    МУФТА,ПОЛУМУФТА,ВТУЛКА,СТОПОР,ФИКСАТОР,ВОРОНКА,СТАКАН,ЭКСЦЕНТРИК,ЗАМОК
    585958
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
    ПАО ЧМК
    Попозиционная № ГП201935
    СУХАРИ
    СУХАРИ
    582331
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
    ПАО ЧМК
    Попозиционная № ГП225825
    ВАЛЫ КАРДАННЫЕ
    ВАЛЫ КАРДАННЫЕ
    586031
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ПАО ИЖСТАЛЬ
    Попозиционная № ГП213082
    Закупка плит (ч.505.75560сб) в количестве 15 шт.
    Закупка плит (ч.505.75560сб) в количестве 15 шт.
    586696
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Удмуртская республика
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить