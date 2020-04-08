Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Ремонт подины печи №24, цеха 20, ООО "ОМЗ-Спецсталь"

    Ремонт подины печи №24, цеха 20, ООО "ОМЗ-Спецсталь"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.04.2020 14:0008.04.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003822Дата и время окончания срока приема заявок Средний ремонт подины печи №24, цеха 20, ООО "ОМЗ-СпецстальКолпиноПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003822

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Ремонт подины печи №24, цеха 20, ООО "ОМЗ-Спецсталь"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    05.03.2020 12:11

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    техническое задание

    фрагмент чертежа подины 1

    фрагмент чертежа пода 2

    протокол ценообразования

    анкета организации участника

    типовой договор

    требования к участикам

    Для_протокола_ЭТП_и_ГПБ_подина_печи_24_ц_20.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-84-38 доб. 7322

    Факс

    +7 812 322-80-07

    Адрес электронной почты

    Viacheslav.Baranov2@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Баранов Вячеслав Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Средний ремонт подины печи №24, цеха 20, ООО "ОМЗ-Спецсталь

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.04.2020 14:00 GMT +308.04.2020 14:0008.04.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003822Дата и время окончания срока приема заявок Средний ремонт подины печи №24, цеха 20, ООО "ОМЗ-СпецстальКолпино

    Дата и время вскрытия заявок

    08.04.2020 14:0008.04.2020 14:0008.04.2020 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003822Дата и время вскрытия заявок Средний ремонт подины печи №24, цеха 20, ООО "ОМЗ-СпецстальКолпино

    Подведение итогов не позднее

    29.05.2020 14:0029.05.2020 14:0029.05.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003822Подведение итогов не позднее Средний ремонт подины печи №24, цеха 20, ООО "ОМЗ-СпецстальКолпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.05.202029.05.2020 14:0029.05.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003822Подведение итогов не позднее Средний ремонт подины печи №24, цеха 20, ООО "ОМЗ-СпецстальКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Средний ремонт подины печи №24, цеха 20, ООО "ОМЗ-Спецсталь

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    196650, РФ, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/нРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По согласованию сторон
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    74.9

    Услуги профессиональные, научные и технические, прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    33.1

    Ремонт и монтаж металлических изделий, машин и оборудования

    Документация лота

    часть чертежа пода

    26.03.2020

    часть 2 чертежа пода

    26.03.2020

    требования к подрядчикам

    26.03.2020

    Техническое задание

    26.03.2020

    Типовой договор на ремонт

    26.03.2020

    протокол ценообразования

    26.03.2020

    Анкета организации участника

    26.03.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/792762/name/5fc8719800cbd4.67072492

    03.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ПРОДУКЦИЯ ОБЩЕМАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АЧИМ ДЕВЕЛОПМЕНТ
    Маркетинговые исследования № 32211047438
    Проведение производственного контроля за соблюдением санитарных норм и правил
    Проведение производственного контроля за соблюдением санитарных норм и правил
    588395
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    1 035 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК
    Конкурентный отбор № 32211054160
    Выполнение работ по разработке и согласованию схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории, с учетом топографической съемки 1:500, утверждению схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории
    Выполнение работ по разработке и согласованию схем расположения земельных участков на...
    589501
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 09:59(GMT+03:00)
    6 000 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Смоленская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК
    Конкурентный отбор № 32211054158
    Выполнение работ по разработке и согласованию схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории, с учетом топографической съемки 1:500, утверждению схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории
    Выполнение работ по разработке и согласованию схем расположения земельных участков на...
    589512
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 09:59(GMT+03:00)
    6 000 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Смоленская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК
    Конкурентный отбор № 32211054155
    Выполнение работ по разработке и согласованию схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории, с учетом топографической съемки 1:500, утверждению схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории
    Выполнение работ по разработке и согласованию схем расположения земельных участков на...
    589515
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 09:59(GMT+03:00)
    6 000 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Смоленская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК
    Конкурентный отбор № 32211054151
    Выполнение работ по разработке и согласованию схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории, с учетом топографической съемки 1:500, утверждению схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории
    Выполнение работ по разработке и согласованию схем расположения земельных участков на...
    589526
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 09:59(GMT+03:00)
    6 000 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Смоленская область
    СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Попозиционная № ГП114685
    Разработка и согласование документации для оформления прав пользования водными объектами в ходе строительства объектов МГ «Сила Сибири». Участок «Ковыкта-Чаянда» на территории Иркутской области (получение решений о представлении в пользование 43-х водных объектов)
    Разработка и согласование документации для оформления прав пользования водными объектами в...
    445500
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    18.02.2021 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить